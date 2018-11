D.Alaiba: cum au ieșit din Moldova cei șapte turci expulzați în septembrie fără pașapoarte la ei?

CPR Moldova a depus o cerere de chemare în judecată a ministerului moldovean de interne și a Inspectoratului general al poliției de frontieră în legătură cu cei șapte profesori turci expulzați din R.Moldova în 6 septembrie. Directorul Centrului de Politici și Reforme Moldova Dumitru Alaiaba crede că în acest caz este refuzat accesul la informațiile de interes public.



​Dumitru Alaiba: „Din septembrie am tot încercat să clarificăm unele lucruri, am făcut mai multe sesizări, ne-am folosit de dreptul nostru la informație publică – și acesta este un caz de mare interes public –, am încercat să întrebăm la Poliția de frontieră, la Biroul migrație și șzil, la minsiterul de interne, dar toți tac din gură. Or, opinia publică n-a avut clarificări în primele zile, și nici n-a avut răspunsurile la care noi avem dreptul. Și noi vrem să insistăm în continuare prin toate metodele, inclusiv prin judecată.”

​Europa Liberă: Dar Poliția de frontieră v-a și dat un răspuns, apoi același răspuns a fost confirmat și de Ministerul de interne...

Dumitru Alaiba: „Exact, exact!”

Europa Liberă: Dar dvs. nu sunteți mulțumit de felul cum v-au răspuns?

Dumitru Alaiba: „Noi nu suntem mulțumiți de faptul că ei nu au răspuns la o întrebare pertinentă: modul în care șapte cetățeni străini, șapte profesori ai Liceului Orizont, au traversat, tehnic vorbind, cum ei au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova. Or, rudele acestor oameni au făcut declarații la presă că nici măcar acte de circulație internațională nu aveau, pașapoartele le-au rămas aici. Deci cum au ieșit din țară acești oameni? Sau noi putem să vorbim despre situația în care autoritățile Republicii Moldova au încălcat grav inclusiv încă o lege, în afară de procedura cum au fost, să-i spunem, nu știu, declarați indezirabili sau expulzați, sau persona non grata, că așa și n-am înțeles exact cum califică autoritățile toate astea. Procedura a fost încălcată, oamenii n-au fost informați la timp, Biroul Migrație și Azil s-a bâlbâit totalmente; întâi au spus că ei nu au nimic de-a face, după asta probabil au fost mustrați sau altceva și imediat s-au contrazis, spunând că „da, noi am emis actul acesta ș.a.m.d., deci toată chestia asta noi am făcut-o înainte”, dar acum noi vedem că probabil trebuie să vorbim de încă o instituție care a încălcat alte legi, și anume permițând conștient ca șapte oameni să iasă ilegal din țară. Cel puțin, noi nu am primit clarificările la care avem dreptul. Despre asta am întrebat Poliția de Frontieră, după ce am primit refuzul, am întrebat de Ministerul de Interne, care s-a aliniat Poliției de Frontieră. Noi credem că asta este ilegal și de asta am mers în judecată.”

​Europa Liberă: Și credeți că judecata va pune pe rol acest caz?

Dumitru Alaiba: „Noi o să avem două opțiuni: sau o să avem o discuție mai îndelungată pe acest caz, sau o să avem încă o problemă scoasă la suprafață în acest caz, și anume că din nou judecata se aliniază poziției autorităților. Și asta tot o să fie o concluzie în sine, pentru că noi avem dreptul la aceste răspunsuri și atunci autoritățile, și anume Judecătoria Ciocana în cazul de față are ocazia să arate că vrea această discuție sau o să ne încalce dreptul la accesul la justiție.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. e limpede la acest moment că cei șapte profesori care au părăsit teritoriul național al Republicii Moldova nu mai au cale de întoarcere? Pentru Dvs. acum contează să obțineți o lămurire în ceea ce privește procedura?

Dumitru Alaiba: „Dacă noi am putea discuta cel puțin cu cineva în acest stat care să ne ofere unele răspunsuri, în afară de cele de genul „nu comentăm”, „secret de stat”, „ședință închisă”... Ce fel de ședință închisă la așa subiect? Toată lumea ne vorbește de cât de grosolan se încalcă drepturile omului, iar ei fac ședințe secrete, asta trebuie să fie public și noi vrem să vedem fiecare minut din acea comisie, pentru că asta este corect.”

​Europa Liberă: Dar de ce nu v-ați adresat la Serviciul de Informație și Securitate, pentru că se pare că de acolo a pornit toată povestea asta?

Dumitru Alaiba: „La subiectul dat, noi nu am întrebat deschis, noi reieșim din realitate că au fost prezente persoane de la SIS, dar până la urmă, mergând pe versiunea autorităților, asta ni s-a declarat și noi vrem într-adevăr să reieșim din faptul că aceste autorități prezintă informație oficială pe care noi trebuie să construim. Și iată noi am luat informația care ni s-a oferit, că asta-i competența Biroului Migrație și Azil și mergem pe varianta lor. Și oricum nu se leagă, oricum nu se încleie istoria nici așa, pentru că nici aici în momentul în care mai ai vreo întrebare nu primești răspunsul, dar acum noi pur și simplu am vrut să scoatem în evidență încă un aspect al acestei istorii, și anume cum au ieșit acești oameni din țară. Eu când ies din țară sau intru trebuie să prezint pașaportul. Acești oameni trebuiau să aibă anumite acte de circulație internațională pentru a ieși legal din țară sau, altfel vorbind, ei au fost traficați din țară, pentru că au ieșit probabil ilegal. Asta conform celor spuse de rudele lor.”

​Europa Liberă: Dl Alaiba, dar vedeți și finalitatea?

Dumitru Alaiba: „Haideți să vedem cât de distrus este sistemul judiciar. Asta-i tot o finalitate în sine, pentru că o să avem ocazia să mai punem un fapt pe masă, că justiția din nou este total aliniată la politic. Altă finalitate, dacă pierdem, atunci eu cred că în așa caz putem să discutăm și să ne adresăm la CEDO – de ce nu? –, dar asta o s-o analizăm pe parcurs. Să vedem comportamentul autorităților la acest subiect. Noi o să acționăm și o avem mai multe căi de atac al problemei, să-i spunem. Sau dacă o să câștigăm, ceea ce este puțin probabil, noi nu ne așteptăm la câștig, sincer, noi prin această metodă vrem să menținem discuția, să readucem aminte societății și autorităților, care se fac complice în această crimă, în această încălcare a drepturilor omului despre ce s-a comis. Și noi nu vrem ca asemenea crime să fie uitate atât de ușor. Asta este miza și speranța autorităților, care au călcat pe bec foarte grav și noi nu vrem să le permitem.”

Europa Liberă: Credeți că această informație nu a fost solicitată și de către avocatul acelor șapte profesori de la Liceul Orizont, care au fost siliți să părăsească Republica Moldova?

Dumitru Alaiba: „Nu știu, nu știu... Nu știu dacă altcineva a solicitat această informație. Noi, analizând pas cu pas fiecare aspect al problemei, am ajuns la ideea că OK, oamenii aceștia au mers la aeroport și ei cumva, tehnic, au părăsit țara. Deci există Poliție de Frontieră, care este responsabilă de această procedură. Acum, cum au ieșit ei, au primit o ștampilă sau nu sau ce hârtie au primit, dacă rudele lor spun că pașapoartele au rămas la ei acasă ș.a.m.d.? Și asta a fost întrebarea noastră.”