Donald Trump refuză compromisul în cazul imigranților ilegali sosiți în Statele Unite ca minori

O noua intorsatura in controversata situatie a imigrantilor DACA, in Statele Unite, adica persoane aduse in tara ilegal, ca minori, de catre parinti, care risca acum deportarea daca administratia si Congresul nu decid sa-i protejeze. Care sint noile evolutii? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Presedintele Trump a anuntat ca nu intentioneaza sa ajunga la un compromis cu privire la soarta imigrantilor DACA si a cerut conducerii republicane a Congresului sa adopte legislatie anti-imigratie.

In acelasi context, Trump a criticat autoritatile din Mexic pentru ca nu securizeaza frontiera cu Statele Unite despre care a spus ca este „din ce in ce mai periculoasa”. El a amenintat ca va stopa Tratatul de comert liber NAFTA, daca Mexicul nu va opri intrarea drogurilor si imigrantilor ilegali. După ce a participat la servicii religioase de Paște, președintele a postat pe tweeter „Nu va mai fi un acord DACA”.

Donald Trump i-a acuzat pe democratii din Congres ca ar fi blocat un acord care sa-i protejeze pe imigrantii DACA, desi presedintele fusese cel care a oprit programul de protectie, in toamna. Trump a mai spus – aparent repetind o stire a postului de televiziune Fox - ca o multime de oameni intra ilegal in tara, ca sa profite de DACA si a adaugat ca Mexicul trebuie sa ajute America la frontiera.

Regimul de protectie a imigrantilor DACA a inceput in timpul administratiei Obama. Trump a spus initial ca va extinde protectia daca Congresul finanteaza zidul despartitor pe care si-l doreste la frontiera cu Mexicul. Ulterior presedintele a refuzat o oferta care continea finantare partiala pentru zid, sub presiunea factiunii anti-imigratie a partidului sau. Este putin probabil ca convoaie de imigranti sa se indrepte catre Statele Unite, pentru ca daca ar face-o acum, nu intra sub incidenta prevederilor DACA.

Mesajele presedintelui survin in contextul in care au loc negocieri tensionate cu privire la Tratatul NAFTA, iar relatiile cu vecinul de la sud nu sint bune. Amenintind cu sistarea NAFTA pentru a rezolva o chestiune de imigratie nu are sens pentru ca odata disparut tratatul, mai multi mexicani, care vor suferi economic, vor fi tentati sa plece in America.