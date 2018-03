Donald Trump, deciziile prezidențiale și consilierii săi

In ultima vreme presedintele Trump a anuntat decizii despre care se crede ca au fost luate fara consultarea sau impotriva sfaturilor oficialitatilor de la Casa Alba. Este o tendinta sau o intimplare? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

La inceputul saptaminii, presedintele Donald Trump a anuntat tarife la importurile de otel si aluminiu. Consilierul sau principal in chestiuni economice a demisionat, pierzind se pare disputa interna cu privire la tarife pe care le considera nocive pentru economia americana.

A urmat apoi anuntul unei intilniri Trump-Kim Jong Un, formulat de un consilier sud-corean, decizie luata se pare fara stiinta secretarului de stat si altor experti din administratie. Se stia si pina acum ca presedintele ia decizii de unul singur, el a spus in campanie: „Ma sfatuiesc cu mine insumi, in primul rind pentru ca am un creier foarte bun”.

Recent, surse de presa arata ca Trump a decis sa se bazeze chiar mai putin pe consilierii sai, considerind ca acestia ii dau sfaturi gresite si sa favorizeze propriul instinct, care – in viziunea sa – i-a adus victoria in alegeri. Una dintre cauze poate fi si ca multi dintre consilieri parasesc Casa Alba, in conditiile in care investigatia lui Robert Muller continua si pe fondul a ceea ce multi caracterizeaza drept „haos” intern. Dar acest asa-zis haos este vazut de Trump drept un proces dinamic si constructiv.

Stafful Casei Albe descurajeaza ideea ca decizia cu privire la intilnirea cu liderul nord-corean a fost luata pe neasteptate si pripit. Se pare insa ca in timpul intilnirii cu consilierul sud-corean pentru securitate nationala, Chung Eui-yong, acesta i-a transmis că Kim vrea sa se intilneasca cu el si Trump a acceptat imediat, dupa care i-a cerut lui Chung sa faca anuntul in fata Casei Albe.

Cu privire la tarife, Donald Trump a spus ca experienta sa de om de afaceri este superioara celei a consilierilor si de asta e indreptatit sa ia decizia, adaugind ca a sustinut ani de zile o politica protectionista.

Aceeasi tendinta se manifesta si in chestiunea armelor de foc in Statele Unie. Dupa recenta tragedie de la o scoala din Florida, presedintele s-a intilnit cu elevi si profesori de acolo si a parut sa se lase induplecat sa propuna o politica mai restrictiva, cu privire la regimul de port arma. Dar a urmat intilnirea cu asociatia specializata in arme de foc si a fost suficient pentru ca el sa isi nuanteze pozitia initiala.

Abordarea sa generala poate fi sintentizata de o replica data unui reporter cu privire la Corea de Nord, cind s-a ferit sa precizeze ce va urma, adaugind insa „Dar sa speram ca vei pune succesul pe seama mea”.