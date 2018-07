Donald Trump se confruntă cu presa newyorkeză

Presedintele Trump citica de multe ori presa ajungind in citeva rinduri sa o denumeasca „dusman al poporului” si denuntind frecvent asa zise „stiri false”. Cum a decurs in acest context, o intilnire recenta intre presedinte si liderul grupului New York Times, A.G. Sulzberger? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Trump a dat la iveala faptul ca intilnirea a avut loc intr-un tweet de la terenul lui de golf din New Jersey. „Am avut o intilnire foarte buna si interesanta la Casa Alba cu A.G Sulzberger, presedintele grupului New York Times” - a scris Trump, continuind „Am vorbit despre cantitatea mare de stiri false publicate de presa si cum stirile false au dus la formularea „Inamici ai poporului”! „Trist!”.

Intr-o declaratie facuta publica New York Times se arata ca presedintia a fost cea care l-a invitat pe A.G Sulzberger, solicitind ca intilnirea sa fie confidentiala. Dar pentru că Trump este cel care a anuntat-o public, ziarul a decis sa publice notitele lui A.G Sulzberger, care s-a intilnit cu presedintele Trump impreună cu redactorul paginii de editoriale, James Bennet.

A.G Sulzberger a spus ca a acceptat sa participe pentru a exprima temeri cu privire la „retorica ingrijoratoare anti-presa a presedintelui”. El sustine ca i-a spus lui Trump ca exprimarile sale divizeaza societatea si sint din ce in ce mai „periculoase”. „I-am spus – continua A.G Sulzberger – ca desi formularea „stiri false” in sine nu are acoperire in adevar si provoaca rau, sint mult mai ingrijorat de faptul ca ziaristi sint caracterizati drept „dusmani ai poporului”. Am avertizat ca aceasta retorica inflamatorie contribuie la cresterea numarului de amenintari impotriva unor ziaristi si va duce la violenta” - spus A.G Sulzberger. „Am scos in evidenta ca asta este valabil in special in strainatate unde retorica presedintelui este folosita de anumite regimuri pentru a justifica represiune impotriva ziaristilor. Am argumentat ca pune in pericol vieti omenesti si ca submineaza idealurile democratice ale natiunii noastre si erodeaza unul dintre cele mai importante exporturi americane: angajamentul fata dreptul la libera exprimare si presa libera”.

El a continuat „De-a lungul conversatiei am scos in evidenta ca daca presedintele Trump, la fel ca si predecesori ai sai, nu este multumit de maniera in care administratia sa este tratata de ziaristi, el are libertatea si mijloacele de a-si face cunoscute opiniile. Am lasat sa se inteleaga cu claritate, repetat, ca nu-i cerem sa isi reduca criticile la adresa ziarului New York Times, daca crede ca ceea ce scriem este nedrept. In schimb, l-am implorat sa reconsidere atacurile mai ample impotriva presei, care cred ca sint periculoase si lovesc in interesele tarii”.

In replica, Casa Alba a aratat „Presedintele se intilneste des cu oameni de presa si putem confirma ca aceasta intilnire a avut loc”. O conversatie a seful executivului cu un lider al unei publicatii majore, nu este un lucru neobisnuit. Dar New York Times este un ziar special pentru Trump pentru că fostul om de afaceri este din New York.

In ciuda faptului ca este criticat des de ziar, Donald Trump a acordat in citeva rinduri interviuri New York Times. A.G Sulzberger este la conducerea publicatiei de relativ puțină vreme, el preluind publicatia de la tatal lui. In ciuda faptului ca lui Trump ii place sa spuna ca New York Times este un „esec”, in realitate sub conducerea lui A.G Sulzberger ziarul creste in popularitate si cifra de afaceri.

La putin timp dupa ce a cistigat alegerile Trump s-a deplasat la sediul New York Times pentru o intilnire cu conducerea si cu ziaristi, unde a spus ca ziarul este o „bijuterie americana” si adaugind ca spera ca se vor intelege bine.

Intre timp insa, lucrurile nu au stat asa si de aici si conflictul care s-a dorit daca nu aplanat cel putin readus in limite care sa respecte atit libertatea presei cind si dreptul politicienilor de a-si apara prestatia publica. Daca a reusit sau nu se va vedea in lunile urmatoare, mai ales in contextul alegerilor din noiembrie.