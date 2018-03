Donald Trump trece din nou peste sfaturile consilierilor săi

Ziua și controversa în Statele Unite: astazi tema este faptul ca Donald Trump l-a felicitat pe Vladimir Putin, pentru victoria sa in alegeri. Care sint reactiile pe aceasta tema? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Stiri de presa sustin ca presedintele Trump l-a felicitat pe Putin, in ciuda sfaturilor primite de la consilieri pentru securitate nationala. Aparent in materialele informative era scris cu litere mari „nu îl felicitați”, asta in conformitate cu declaratiile unor oficialitati. Aceleasi surse au spus ca Trump a optat sa nesocoteasca sfaturile primite de la consilieri si nu l-a condamnat pe Putin in legatura cu otravirea unui fost agent rus in Marea Britanie, un caz in legatura cu care atit guvernul britanic cit si propria sa administratie au acuzat Rusia. Analisti au reafirmat, ceea ce au mai facut si in trecut ca Trump ezita sa-l acuze pe Putin, cu privire la acte care nesocotesc flagrant legislatia internationala.

In ciuda faptului ca administratiaTrump are acum o atitudine mai dura fata de Rusia, inclusiv noi sanctiuni impuse saptamina trecuta – presedintele nu s-a alaturat Londrei în condamnarea otravirii lui Serghei Skripal si fiicei acestuia. Amindoi sint in continuare in stare critica.

Trump a spus ziaristilor ca l-a felicitate pe Putin pentru realegere si s-a intretinut cu el cu privire la o serie de chestiuni, intre care controlul inarmarilor si situatiile din Siria si Corea de Nord. Presedintele Trump a spus ca probabil se va intilni cu Putin in viitorul nu foarte indepartat.

Oficial, Casa Alba au refuzat sa comenteze oficial stirea ca Trump ar fi fost sfatuit sa nu-l felicite pe Putin. Se pare ca notele scrise date presedintelui contineau sfatul de a nu-l felicita, dar aceasta tema nu a fost abordata intr-o informare telefonica cu consilierul pentru Securitate nationala, H.R. McMaster, inainte de convorbirea cu Putin. Nu se stie daca presedintele a citit notele primite de la consilieri.

Gestul sau de a-l felicita pe presedinte a fost criticat de senatorul republican John McCain care a spus „Un presedinte american nu conduce lumea libera felicitînd dictatori pentru că au cîștigat alegeri falsificate. Felicitindu-l pe Vladimir Putin, presedintele Trump a insultat pe fiecare cetatean rus privat de dreptul de a vota intr-o alegere libera si echitabila”.

Purtatoarea de cuvint a Casei Albei a spus ca Putin a fost felicitat si de liderii din Franta si Germania, iar in 2012 fostul presedinte Obama a procedat la fel. Aparatorii lui Trump spun ca in spatele gestului presedintelui nu este nimic altceva decit nevoia de a coopera cu Putin in chestiuni de securitate de interes global.