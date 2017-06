Donald Trump și angajamentul Statelor Unite în Acordul de la Paris

Astazi dupa-amiaza, presedintele Trump va anunta daca retrage sau nu Statele Unite din Acordul de la Paris, cu privire la incalzirea globala. Care este contextul acestei decizii? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Daca Statele Unite se retrag din Tratatul de la Paris, cu privire la combaterea incalzirii globale, presedintele Trump isi va tine un angajament de campanie, cu riscul de a submina aliante globale si dezamagi opinia publica internationala, dar si multi americani, care vad in incalzirea globala un pericol major.

Desi majoritatea analistilor cred ca Trump va dispune retragerea din Tratat, surse de la Casa Alba aratat ca presedintele se poate razgindi, pina in momentul anuntarii deciziei. Daca totusi, seful executivului dispune retragerea din tratat, asta va arunca o serioasa umbra de indoiala asupra angajamentului celei mai mari economii a lumii de a reduce emisiile de gaze toxice si ar submina intregul esafodaj, care a culminat cu semnarea Tratatului de la Paris.

Acordul este considerat una dintre cele mai importante realizari diplomatice ale administratiei Obama. Decizia care va fi anuntata curind a fost una care a dezbinat factiuni de la Casa Alba.

Secretarul de stat Tillerson si fiica presedintelui, Ivanka Trump i-au cerut sefului executivului sa nu parasească tratatul. De cealalta parte a baricadei se afla strategul sef al Casei Albe, Steve Bannon, si seful Agentiei pentru Protectia Mediului Inconjurator, Scott Pruitt.

Surse de la Casa Alba au aratat ca presedintele ar intentiona sa retraga Statele Unite, doar că – asa cum s-a intimplat cu Tratatul NAFTA de comert liber, cu Canada si Mexic – Trump se poate razgindi, in ultimul moment.

Peste 190 de tari au cazut de acord cu prevederile Tratatului si de atunci incoace, 147 – intre care si Statele Unite – l-au ratificat. Semnatarii acopera 80% din emisiile de gaze toxice din lume.

Elemente dure conservatoare din Statele Unite sustin ca obligatiile care deriva din tratat sint daunatoarea pentru economia americana, in special in Midwest, o regiune decisiva in alegerea lui Trump. 22 de senatori republicani, intre care si liderul din Senat, Mitch McConnell i-au cerut presedintelui Trump sa paraseasca acordul. Dar Tillerson si alti consilieri l-au sfatuit pe presedinte sa ramina in aceasta structure si sa incerce sa renegocieze anumite aspecte, din interior. Consilierul economic al presedintelui, Gary Cohn a spus ca lui Donald Trump ii pasa de mediul inconjurator, dar “doreste sa creeze locuri de munca. Daca aceste doua aspecte sint percepute a fi in conflict, cresterea economica va prima. Presedintele a fost ales sa dezvolte economia” - a spus Gary Cohn.