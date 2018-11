Donald Trump și chestiunea caravanei de migranți în ajunul alegerilor parțiale de la 6 noiembrie

Cu doar citeva zile inainte de alegeri, presedintele Trump continua sa apese pe accelerator, in chestiunea combaterii imigratiei ilegale, populara cu baza lui electorala. Care este cea mai recenta escaladare retorica? o relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Se stie ca in ultimele zile, la mitinguri electorale si in interviuri, presedintele Trump se referă la caravana de imigranti din America Centrala, care se indreapta catre Statele Unite, dinspre Mexic. Desi aceasta nu poate ajunge in preajma granitei mai devreme de o luna, presedintele vorbeste despre ea ca de o situatie de razboi, numindu-i pe membrii caravanei „invadatori”, spunind ca multimea este plina de delicventi si criminali si chiar infiltrati teroristi din Orientul Mijlociu.

Nimic din toate aceste caracterizari nu este fundamentat in realitate. Coloana cuprinde persoane – intre care multe femei si copii – care încearca sa scape de violenta si saracie in tarile de origine. Ieri, presedintele Trump a ascutit si mai mult retorica, atunci cind a spus ca daca la frontieră, membrii ai caravanei vor arunca cu pietre, asa cum unii au facut-o, in altercatii cu politia mexicana, atunci trupele pe care Trump le trimite la frontiera vor considera agresiunea un atac armat. Implicatia este ca vor putea deschide focul.

Trump a spus „nu este mare diferenta intre o arma de foc si a fi lovit, in fata, cu o piatra”. „Aruncă cu pietre in militarii nostri, ei vor riposta” – a adaugat Trump. Presedintele spusese anterior ca are intentia sa trimita la frontiera, impotriva caravanei 15 mii de militari, adica mai mult decit Statele Unite au in Afganistan sau in Irak si Siria, combinat.

Regulile armatei americane spun ca militarii pot deschide focul numai cind au motive serioase sa creada ca se afla in primejdie iminenta de a suferi vatamare corporala serioasa sau de a fi omoriti. Trump a mai spus duminica ca autoritatile ii vor aresta pe toti cei care trec frontiera si că se vor aduce corturi, care sa-i adaposteaza si să nu-i lase sa ramina in tara.

Asta pentru ca presedintele sustine ca doar 3% dintre solicitantii de azil se prezinta la audierile din tribunal, asa cum cere legea, el spunind ca restul prefera sa ramina ilegal in tara. Adevarata cifra este in jur de 60% dintre solicitantii de azil se prezinta la audieri.

Presedintele nu a spus cum are de gind sa finanteze uriasul adapost de corturi, care sa nu permita barbatilor, femeilor si copiilor refugiati sa se deplaseze in tara.

Deputatul democrat Bennie Thompson sustine ca afirmatiile presedintelui sint un truc electoral, menit sa genereze frica si xenofobie, cu citeva zile inainte de alegeri. El a adaugat ca Trump si republicanii se fac vinovati de retorica încarcată de ura si de mesaje electorale rasiste.