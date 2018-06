Donald Trump încearcă să forțeze mîna Congresului prin măsurle anti-imigrație

Presedintele Trump forteaza nota in chestiunea imigratiei in Statele Unite. Care sint datele problemei? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Masurile actuale care stirnesc dezbateri aprinse in America, vizeaza separarea copiilor celor care incearca sa intre in America ilegal, de parintii lor si plasarea copiilor in centre speciale. Asa cum ne-a obisnuit de cind a preluat Casa Alba, Donald Trump pare sa vada in aceasta decizie un instrument de negociere.

Criticii sai sustin insa ca este vorba despre un tratament inuman, incompatibil cu principiile care definesc Statele Unite. Ce pare sa-si doreasca de fapt presedintele? In afara de a descuraja imigratia ilegala, la frontiera sudica a Americii, Donald Trump incearca sa forteze mina Congresului, mai ales propriul sau partid, sa adopte masuri anti-imigratie care sa fie pe placul administratiei.

Exista in acest moment doua proiecte de lege pe care Trump le agreaza. Unul mai dur si celalalt ceva mai blind, dar tot extrem de restrictiv. Primul prevede reducerea imigratiei legale, prin anularea loteriei vizelor si unor categorii de reintregire a familiei, finantarea construirii zidului despartitor la frontiera cu Mexicul si solicita asa numitilor „dreamers” – persoane care au intrat ilegal in America pe cind erau copii – sa-si reinnoiasca dreptul de sedere in Statele Unite, la fiecare trei ani.

Cel de-al doilea proiect este ceva mai blînd cu reunificarea familiilor si acorda pentru „dreamers” posibilitatea de a deveni rezidenti permanenti, dar mentine celelalte prevederi. Presedintele a indicat ca poate sprijini ambele proiecte. Chiar daca acestea au sanse sa treaca de Camera Reprezentantilor, sint sanse mici ca ele sa fie adoptate in Senat acolo unde republicanii au nevoie de votul unor democrati.

Acesta este motivul pentru care presedintele Trump incearca sa dea vina pe democrati pentru actul de a separa copii la frontiera de parintii lor, spunind ca opozitia este cea care ar bloca rezolvarea situatiei. Dor ca masura este a executivului, ea poate fi anulata daca presedintele o cere. Aceasta situatie cu puternic impact emotional, fiind vorba despre copii, se poate intoarce impotriva partidului de guvernamint, pentru ca alegerile pentru Congres se apropie. Presedintele doreste insa, tocmai cu gindul la alegeri, sa poata comunica sustinatorilor sai ca administratia a rezolvat, in spiritul viziunii sale, problema imigratiei ilegale.