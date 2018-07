Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin la Washington

In mijlocul controversei cu privire la prestatia presedintelui Trump la summitul de la Helsinki, seful executivului american pluseaza si-l invita pe Vladimir Putin la Washington. Cum s-a ajuns la aceasta decizie? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Casa Alba a anuntat, intr-adevar, că Vladimir Putin a fost invitat la Washington, in aceasta toamna. Purtatoarea de cuvint a presedintiei, Sarah Sanders, a spus ca invitatia a fost transmisa de consilierul prezidential pentru securitate nationala, John Bolton.

Directorul pentru Informatii, fostul senator Dan Coats era la un interviu cind a vestea a venit pe twitter si reactia lui spontana a fost s-o intrebe pe ziarista „Vrei sa repeti. Te-am auzit corect?”. Apoi Coats a adaugat „OK. O sa fie ceva special”. El a mai spus ca daca ar fi fost intrebat s-ar fi impotrivit intilnirii particulare de la Helsinki, intre Trump si Putin, care preocupa atit serviciile de informatii cit si pe membrii in Congres pentru ca, in afara de traducatori, nimeni nu stie si nu poate afla ce s-a discutat si decis. Intrebat daca e posibil ca Putin sa fi inregistrat convorbirea, Coats a spus „Riscul este intotdeauna prezent”.

Anuntul invitatiei adresata lui Putin vine dupa o saptamina tumultuoasa in care presedintele a fost criticat din toate directiile sprectrului politic pentru relatia sa greu de explicat cu liderul de la Krelin. Trump a fost nevoit sa retracteze sau sa corecteze afirmatii facute fie de el, fie de membrii ai echipei lui, dar continua sa spuna ca summitul a fost un succes si ca presa – acea parte a ei pe care des o caracterizeaza drept dusman al poporului – minte.

Apropiati ai presedintelui, de la Casa Alba au fost revoltati de interviul dat de Coats, in care pe alocuri a parut ca- si bate joc de Donald Trump. Dupa prestatia presedintelui de la Helsinky, Casa Alba s-a temut ca directorul Coats va demisiona si de asta, intr-un interviu acordat retelei CBS, Donald Trump si-a afirmat increderea in serviciile americane de informatii si l-a laudat in mod special pe Coats.

Consilieri ai presedintelui se tem ca Trump va interpreta insa acum cele spuse de Coats ca fiind un afront la adresa sa si ca va incerca sa-l indeparteze. Surse apropiate de Coats spun ca acesta are o relatie buna cu presedintele, dar că acum a simtit nevoia sa se exprime public pentru a atrage atentie asupra pericolului reprezentat de Rusia si a afirma fara echivoc că Moscova s-a amestecat in alegerile americane din 2016.