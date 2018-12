Disputa sino-americană pe tema companiei Huawei

txt

Autoritatile canadiene au anuntat ca au arestat pe managerul financiar al firmei chineze Huawei Technologies, care ar putea fi extradata in Statele Unite. Care sint cauzele arestului? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Purtatorul de cuvint al Ministerului de Justitie din Statele Unite a spus ca Meng Wanzhou a fost arestata la Vancouver, in Canada. China a cerut eliberarea imediata a acesteia in timp ce o oficialitate canadiana si-a exprimat temerea ca arestul ar putea antrena represalii impotriva unor oameni de afaceri canadieni si americani.

Retinerea lui Meng Wanzhou s-a produs in ziua in care presedintele Trump se intilnea in Argentina, cu omologul sau chinez, Xi Jimping. Acolo cei doi lideri au decis sa suspende, timp de 90 de zile, disputa comerciala. Teorii ale conspiratiei au circulat si circula, spunindu-se ca Statele Unite ar fi arestat omul de afaceri chinez, pentru a o folosi ca moneda de schimb, in perspectiva negocierii unui acord comercial. Dar aliatii presedintelui Trump infirma aceasta ipoteza, spunind ca Statele Unite sint o democratie, ca Ministerul Justitiei actioneaza independent, pe baza dovezilor obtinute si ca Trump nu stia despre arest, atunci cind s-a intilnit cu Xi Jinping.

Meng este o membra proeminenta a societatii chineze, adjuncta presedintelui consiliului de administratie al firmei si fiica fondatorului, Ren Zhengfei. Wall Street Journal a scris ca Ministerul de Justitie ar investiga daca firma chineza a incalcat regimul de sanctiuni impotriva Iranului.

Firma de telecomunicatii Huawei a aratat intr-o declaratie de presa ca Meng a fost arestata pe cind se afla in tranzit la Vancouver, in numele Statelor Unite, aratind ca nu ar fi fost comunicate motivele arestului. Compania sustine ca respecta toate legile in vigoare, inclusiv regimul de control al exporturilor si sanctiunile impuse de ONU, Statele Unite si Uniunea Europeana.

In luna aprilie, dupa o relatare a Wall Street Journal, oficialitati chineze au cerut Statelor Unite sa nu riste deterioarea climatului de afaceri, investigind firma Huawei. In aceeasi luna, America a interzis competitorului lui Huawei – ZTE Corp – sa mai exporte tehnologie americana, pentru incalcarea sanctiunilor impotriva Iranului si Coreei de Nord.

Trump a declansat un inceput de razboi comercial, acuzind Beijinul ca subventioneaza si ridica bariere pe piata interna pentru a proteja firmele proprii. Fostul ambasador canadian in China, David Mulroney, a avertizat ca ar putea urma represalii chineze, aratind ca opinia publica din China poate privi Canada ca pe un lacheu al lui Trump.

Alte voci acuza Statele Unite de conspiratie, tinind cont de faptul ca arestul s-a produs in chiar ziua summitului. Senatorul american, Ben Sasse, si-a exprimat satisfactia pentru arestarea unuia dintre liderii gigantului chinez de telecomunicatii, in legatura cu incalcarea regimului de sanctiuni impuse Iranului.