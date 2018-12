Disputa cu privire la bugetul american și perspectiva închiderii guvernului

In Statele Unite inca nu se stie daca guvernul federal va ramine sau nu deschis in perioada urmatoare. Care sint mizele acestei decizii? O relatare de la corespondentului Europei Libere la Washington.

Presedintele a cerut ca Congresul sa finanteze cu cinci miliarde dolari construirea zidului de la frontiera cu Mexicul pe care l-a promis in campania electorala. Cind si-a dat seama ca sansele de a obtine banii sint inexistente, Casa Alba si-a manifestat disponibilitatea de a obtine fondurile din alte surse.

Disputa cu privire la bugetul pe ca anul in curs inca continua, intre republicani si democrati, dar presedintele Trump a parut sa bata in retragere, dupa ce spusese ca nu-i pasa daca inchide guvernul federal sau nu, pentru ca in joc este securitatea nationala. Dar in stilul caracteristic, presedintele continua sa sustina ca Mexicul va plati pentru zid, asta in timp ce solicita agentiilor federale americane sa o faca, daca Congresul nu este dispus sa aloce sumele respective.

Purtatoarea de cuvind Sarah Sanders a spus ca presedintele cauta cai alternative de finantare, din bani alocati altor programe. La o conferinta de presa un ziarist a intrebat de ce in conditiile in care deficitul bugetar este unul record, li se cere contribuabililor americani sa plateasca pentru zid in conditiile in care Trump spusese ca Mexicul o va face. „Nu cerem contribuabililor americani sa plateasca” – a spus Sanders, continuind: „Ne uitam la alte finantari de la agentii federale care pot fi folosite imediat pentru constructia zidului”.

Purtatoarea de cuvint a reiterat o afirmatie mai veche a presedintelui ca Mexicul plateste pentru zid, ca urmare a renegocierii acordului comercial cu Mexic si Canada, implicatia fiind ca Mexicul pierde ca urmare a renegocierii. Fireste ca fonduri de la alte agentii sint tot bani ai contribuabililor. Acordul comercial la care Sarah Sanders face referire nu a fost inca ratidicat de Congres.

Administratia sustine ca noua intelegere aduce Americii venituri de patru ori mai mari decit cele obtinute anterior, argumentind ca datorita negocierii initiate de Trump, Mexicul plateste practic pentru zid. Intrebata la conferinta de presa sa explice calculele pe care le are in vedere, Sanders s-a multumit sa spuna „Ne uitam la o suma de chestiuni”. Experti apreciaza ca beneficiile realiste ale acordului ar putea plati pentru zid, in interval de circa 100 de ani. Si chiar daca aceste beneficii se vor materializa, administratia Trump incearca sa forteze tot contribuabilii sa plateasca pentru zid. Si vrea sa o faca acum, pentru ca din ianuarie, democratii preiau Camera Reprezentantilor si eventualitatea finantarii zidului devine o utopie.