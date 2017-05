Președintele Donald Trump l-a demis pe directorul FBI James Comey

Ceea ce a stirnit un val de proteste si suspiciuni este faptul ca James Comey era cel care conducea biroul care investighează, intre altele, daca au existat legaturi intre campania lui Donald Trump si Rusia, in conditiile in care Moscova a incercat sa influenteze alegerile americane, in favoarea lui Trump.

A fost o vreme cind Comey era considerat o voce nepartizana si o optiune ideala pentru conducerea agentiei. Dar in anul electoral recent incheiat, reputatia lui a fost patata de faptul ca anumite decizii au creat aparenta ca au influentat alegerile.

Numerosi democrati cred ca decizia lui Comey de a redeschide investigatia in legatura cu emailurile lui Hillary Clinton, cu 11 zile inainte de alegeri, a inclinat balanta in favoarea lui Trump.

La vremea respectiva, candidatul Trump l-a laudat pe Comey pentru decizia luata, intr-un context politic dificil. Acum l-a concediat, aparent in legatura cu aceasi situatie.

Directorii FBI sint numiti pe timp de zece ani si inlocuirea lor este extrem de rara. Richard Nixon a facut-o la inceputul anilor ’70, cind era vizat de investigatia Watergate.

Administratia Trump arata ca decizia a fost luata in urma recomandarilor adjunctului ministrului justitiei, Rod Rosenstein. Scrisoarea de demitere a lui Comey arata ca directorul nu se mai bucura de increderea biroului. In scrisoarea sa, Rosenstein arata ca la originea recomandarii este maniera in care Comey a tratat investigatia impotriva lui Hillary Clinton cind a recomandat sa nu fie declansata o actiune in justitie si conferinta de presa in care si-a anuntat deciziile, in timpul campaniei.

Ceea ce criticii spun este ca aceste ratiuni, unele reale, au existat inca de la preluarea presedintiei de catre presedintele Trump. Ei privesc cu suspiciune momentul acestei decizii si spun ca este anormal ca presedintele Trump sa-l demita pe cel care conduce o investigatie, care-l vizeaza.

In aceste conditii, liderul minoritatii democrate din Senat, Charles Schumer a spus ca, in conditiile date, doar un investigator independent mai poate oferi o doza de credibilitate investigatiei, care vizeaza Rusia.

In scrisoarea de demitere se arata ca in trei rinduri directorul Comey i-ar fi spus lui Donald Trump ca nu este vizat de investigatie. Nu exista nici o sursa independenta, care sa verifice aceasta afirmatie.

Criticii spun ca este putin probabil ca Trump sa-l fi concediat pe Comey pentru ca a nedreptatit-o pe Hillary Clinton si de aceea ei cred ca ar putea fi o incercare de a obstructiona investigatia FBI, care incearca sa stabileasca daca au existat conexiuni intre campania lui Trump si Rusia. Chiar si critici din conducerea republicana arata ca decizia de demitere a lui Comey perturbeaza grav investigatia.