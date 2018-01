Doamnelor și domnilor, sînt bucuros să vă anunț că l-am găsit pe inventatorul sunetelor rare.

El este David Janssen, medic legist devenit muzician, unul din membrii unui duo britanic despre care am mai vorbit la Dicționarul de sunete rare de la Radio Europa Liberă: Renaldo & The Loaf.

Janssen ține loc de Ted The Loaf (Ted Franzela) în această alăturare, celălalt fiind arhitectul Brian Poole, sau Renaldo Malpractice, cel mai adesea doar Renaldo M.

The Darkening Scale este proiectul solo al lui David Janssen, și datează din 2006, când activitatea lui Renaldo & The Loaf era pusă pe pauză.

Muzica pe care Janssen a scris-o atunci nu a putut fi însă auzită decît zece ani mai tîrziu, când The Darkening Scale a lansat două albume: „The Entomology of Sound”, în martie 2017 și „Sonic Archeology”, în octombrie același an, ambele la casa de discuri Klanggalerie de la Viena.

Metafora din titlul „The Entomology of Sound” (entomologia sunetului, adică sunetul studiat ca insectă) ne spune că sunetele au o viață a lor autonomă pe care muzicianul care le cântă dar și melomanul care le ascultă sînt invitați să o descopere și să o activeze, fiecare separat și în felul lui.

Bucuria vine când melomanul are senzația că ascultă la marele fix exact ce a vrut să cânte muzicianul.

Nu se întîmplă întotdeauna asta.

Noi ascultăm acum „Continental Drift”, de pe „The Entomology of Sound”, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată în ordine de piesele „The Deadening Sprawl”, „Captain Corelli's Mandarin”. „Desperate Griper” și „T For Tuva”, de pe „Sonic Archaeology”.

Căutați deci Diționarul de sunete rare la EuropaLiberă.org