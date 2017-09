Puțină lume știe probabil că orașul israelian Tel Aviv găzduiește o vibrantă scenă de dance music care diferă considerabil de standardele acestei muzici din cluburile subpământene de la Berlin, Londra sau Los Angeles.

Mai precis, scrie cronicarul John Thorp de la Bandcamp.com, sunetele pe care se dansează în cluburile underground de la Tel Aviv par ieșite din post-punk, din funk, sau chiar direct din rock and roll, nefiind așadar neapărat la modă, potrivit acelei definiții a genului care ne spune că dance music se structurează pe ritmuri repetitive și relativ rigide.

Red Axes e un duo alcătuit din Dori Sadovnik și Niv Arzi, doi discjokey din Tel Aviv cu mare faimă în Israel și în străinătate, care fac un fel de muzică dance aflată undeva la întretăierea dintre disco și world music.

În vara lui 2016 vinilul lor dance de 12 inci „Sun, My Sweet Sun” s-a rotit imperturbabil în fiecare club respectabil din lume.

Vara lui 2017 ar fi putut înregistra o creștere în popularitate pentru Red Axes, ne spune cronicarul de la Bandcamp.com.

În loc de asta, Sadovnik și Arzi au decis să se desprindă de sunetele de club, și s-o ia pe tărâmurile psihedelice ale rock and roll-ului, dar nu ale celui clasiv, ci ale unuia mai degrabă artizanal, un fel de DIY (do it yourself) rock and roll, în care poate fi sesizată acea atitudine punk care străbate parcă toate etapele muzicii moderne din anii 1980 încoace.

În 11 august 2017, Red Axes au lansat al doilea lor album, „Beach Goths”, de pe care noi ascultăm „Ride The Sus”, urmată în varianta pentru internet a acestui articol de piesa „Piper Work”,

