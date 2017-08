Pentru că numărul lor e infinit, alegerea subiectelor pentru Dicționarul de sunete rare e de cele mai multe ori dificilă, pentru că deseori nu mă pot hotări rapid care dintre ele merită mai mult și mai mult să figureze în fiecare zi de luni la această rubrică săptămânală a postului de radio Europa Liberă.

Și după ce am epuizat colecția mea muzicală, după ce am epuizat sugestiile prietenilor din viața reală și de pe Facebook, după ce am epuizat evenimentele culturale ale actualității, las pur și simplu această sarcină pe seama întîmplării.

Așa a fost și azi, când am dat întîmplător peste sunetele pe care vi le propun după ce duminică o femeie frumoasă m-a rugat să-i pun să asculte samba.

N-am găsit imediat samba, am găsit în schimb mambo, așa cum sună el pe albumul „Mambo Sinuendo”, al lui Ry Cooder și Manuel Galbán, despre care am mai vorbit de la acest microfon.

Mi-am adus aminte apoi că am undeva două albume lansate la cumpăna dintre mileniul doi și trei de Marc Ribot și trupa lui de cubanezi contrafăcuți, falși, fake: Los Cubanos Postizos.

Și așa am dat peste muzic de azi de la Dicționarul de sunete, o muzică aleasă pur și simplu de întîmplare: „Carmela dame la llave”, de pe albumul „¡Muy Divertido!”, lansat de Marc Ribot y Los Cubanos Postizos în anul 2000.