Makunouchi Bento, decembrie 2017

Am pățit-o din nou: am ratat o apariție a lui 2017 care ar fi meritat să fie prima la oricare din cele două ediții ale recomandărilor muzicale ale Europei Libere pentru anul care tocmai s-a terminat.

Culmea e că am ratat din nou cu aceeași trupă, Makonouchi Bento.

Mi s-a mai întîmplat asta în 2014, cînd Felix Petrescu și Valentin Toma, muzicienii din Timișoara ce-și spun Makunouchi Bento, au lansat acel album minunat numit „Lighthouse Stories” care n-a intrat în ediția din acel an a recomandărilor Europei Libere din cauză că emisiunea era deja înregistrată când apărut albumul.

Încerc să repar acum această (nouă) scăpare recomandîndu-vă cu toată căldura, doamnelor și domnilor, să ascultați cele trei piese de pe „3 Electrical Snowghosts”, al 23-lea extended play Makunouchi Bento, lansat în decembrie 2017.

„3 Electrical Snowghosts”, adică „trei cântece ‘de leagăn’ experimentale, melodice, dar în acelaşi timp dubioase, însoţite de o poveste şi mai bizară scrisă de Dr. Ștefan Tiron”, cum spune mesajul pe care l-am primit zilele acestea de la Makunochi Bento, și pentru care le mulțumesc și pe această cale.

Eu am ales „20 Fingers Club Lullaby”.

Pe platforma de pe Bancamp.com cântecul ăsta are următoarea descriere, ce vine la capătul poveștii amintite mai sus de Makunochi Bento, și care pare o scriere science-fiction: „Sound for the polydactyl cat in you. A collection of oriental audio stimuli that will grow fingers and replace missing phantom limbs. (Sunet pentru pisica polidactilă din tine. O colecție de stimuli audio orientali care vor crește degete și vor înlocui membrele fantomă lipsă).

Oricît de rece ar putea suna vorbele astea, muzica pe care o descriu ele este foarte caldă.