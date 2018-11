Diana Grosu: „Cu cât mai repede o să ne mișcăm și o să susținem și femeile cu atât mai repede o să fim mai fericiți în R. Moldova”

În Republica Moldova politica rămâne a fi domeniul cu cel mai mic nivel de egalitate de gen. Femeile continuă a fi sub-reprezentate la nivelul politicii mari, chiar dacă în 2016 s-a votat legea care prevede ca cel puțin 40 la sută din membrii guvernului să fie femei, aceeași cotă fiind obligatorie și pentru listele de candidați ale formațiunilor politice la alegeri. Diana Grosu este hotărâtă să spargă stereotipurile ce țin de diferențele de gen. De profesie este jurist, a creat Asociația pentru Drepturile Omului LEX21, axată pe activități de combaterea corupției și asigurarea transparenței în municipiul Bălți.



Europa Liberă: De-a lungul timpului, în societatea moldavă s-a tot spus că vorbele sunt femei, faptele sunt bărbați, că femeia nebătută e ca și casa nemăturată, că bătaia e ruptă din Rai, bărbatul e stâlpul casei... Mai există destule astfel de vorbe care nu fac decât să producă impresia de inferioritate a femeii în fața bărbatului. Cu trecerea anilor însă se dovedește că o femeie poate avea succes și în business, și în politică, și în alte domenii. Dvs. de profesie sunteți jurist. Ce ne puteți spune despre locul și rolul femeii în Republica Moldova?

​Diana Grosu: „În Republica Moldova avem foarte multe femei inteligente, cu studii, integre, care sunt gata să facă anumiți pași, dar nu este o înțelegere din partea societății și nu-i ajunge curaj femeii moderne...”

Europa Liberă: Cine ar trebui s-o încurajeze?

Diana Grosu: „Cum am fost eu încurajată pentru a mă implica în domeniul achizițiilor publice, tot așa multe femei pot fi încurajate prin intermediul anumitor proiecte cu susținere, cu multe „secrete”, să le zicem așa, pot fi învățate pentru ca mai mult curaj să aibă, pentru că o problemă foarte mare este lipsa de încredere în forțele proprii. Iată când nu ești încrezut în forțele proprii, ți-i frică să faci un pas, mai ales într-o lume a politicii, unde este nu întotdeauna foarte curat și foarte frumos și nu toate femeile sunt gata.”

​

Europa Liberă: Încet, încet unele doamne și-au croit această carieră în politică, au ajuns și în executivul republican să activeze ca ministre, și în parlament ca deputate. Acum, partidele zic că vor încerca să promoveze mai multe femei, vorba e că au apărut și circumscripțiile, în cadrul alegerilor din 24 februarie se va vota în baza votului mixt. Există șanse ca în următorul legislativ să ajungă mai multe doamne?

Diana Grosu: „Eu cred că există riscul ca să fie mai puține doamne în următorul Parlament. Schimbările legislative care au fost făcute nu au luat în calcul femeile. Ele sunt acum descurajate. Eu cred că mai puține vor fi. Partidele promovează mai mult bărbații, să spunem așa, pentru că bărbații sunt mai liberi, au mai mult timp, sunt mai implicați în politică și mai șantajabili sunt și cred că acest sistem le defavorizează foarte mult pe femeile din Republica Moldova și ne așteptăm la mai puține femei în noul Parlament.”

​Europa Liberă: V-a curtat vreodată vreun partid să vă ademenească să mergeți și să-i susțineți?

Diana Grosu: „Eu întotdeauna am pledat pentru neutralitate, pentru că în cazul în care eu criticam ceva sau spuneam anumite lucruri, ca să nu fii învinuită că, uite, tu ești de la partidul acela sau ești de la partidul acela, am optat pentru neutralitate. Au fost discuții, dar asta mă avantajează, dacă nu-s în niciun partid, pentru că am mai multă credibilitate.”

​Europa Liberă: Dacă ați lua decizia să fiți un candidat independent, credeți că ați avea șanse să vă susțină electoratul?

Diana Grosu: „Dacă electoratul conștientizează că e nevoie de oameni integri la putere, atunci aș avea șanse, dar la noi electoratul este foarte ușor de manipulat, de cumpărat și asta este problema că oamenii integri, cu principii, care vor să facă lucruri frumoase în țară, nu sunt susținuți, pentru că cetățenii se dau corupți. Și iată asta e cred că una din probleme, dar trebuie de luptat, trebuie de încercat de făcut schimbări.”

​Europa Liberă: Dar o constatare care vine iarăși din societatea moldavă e că chiar alegătoarele dau votul mai degrabă pentru un candidat bărbat decât pentru o doamnă.

​Diana Grosu: „Este rezultatul acestor stereotipuri că locul femeii este la bucătărie și la ceaun, să facă zeamă, și nu în politică, și femeia trebuie să caute de copii, să aibă grijă de copii și iată aceasta este problema că încă statutul femeii în Republica Moldova este perceput mai mult că este o femeie de succes și o mamă bună, și o gospodină bună, dacă ea are grijă de copii, dar sunt femei care au reușit și cu familia, și cu cariera. Înseamnă că e posibil? Eu cred că este posibil, dar este puțin mai greu pentru femei, pentru că femeia are multe, multe obligații, mai multe de obicei decât bărbatul. Noi trebuie, umăr la umăr cu bărbații, să arătăm că și noi suntem capabile, și noi putem. Și să le convingem și pe celelalte femei să susțină femei în orice domeniu.”

Europa Liberă: Credeți că, de exemplu, cancelarului german Angela Merkel sau premierului britanic Theresa May le-a fost mai ușor să ajungă să conducă executivele din Germania, din Marea Britanie?

Diana Grosu: „Țările acestea sunt mult mai democratizate, mentalitatea e alta, nu există atâta discriminare și atâtea stereotipuri ca la noi. Și acolo este mai ușor, dar și acolo, eu sunt sigură că le-a fost mai complicat decât bărbaților. Dar noi tindem, noi vrem să fim o țară unde drepturile omului sunt la ordinea zilei, unde omul are drepturi și poate să-și exprime punctul de vedere, poate să se adune în grupuri fără a deranja pe cineva și că eu cred că noi înspre aceasta mergem. Cu cât mai repede o să ne mișcăm și o să susținem și femeile, inclusiv, cu atât mai repede o să fim noi toți mai fericiți în Republica Moldova.

În interiorul țării nu este niciun interes pentru a susține femeile real...

Eu sunt o beneficiară a Proiectului Women 4 Leadership, implementat de IVC și UN Women cu suportul Guvernului Suediei. Datorită acestui proiect, eu am obținut mai multă vizibilitate, am fost susținută, încurajată pentru a fi mai activă în societate, în comunitatea mea, pentru a rezolva problemele din comunitate. Se pare că mai mult suntem susținute de partenerii de dezvoltare, partenerii externi. Și eu sunt foarte recunoscătoare acestor parteneri, pentru că ne ajută, dar în interiorul țării nu este niciun interes pentru a susține femeile real.

Deci, declarativ și pe hârtie noi avem multe. La nivelul municipiului Bălți noi tot avem diverse planuri și în domeniul egalității de gen, și planul local anticorupție este bine că este. Cel puțin se începe cu un document strategic, dar mai mult decât atât nu-i, nu este interes, dar partenerii externi ne-au susținut pentru a fi active în societate. Probabil că dacă nu erau ei, nu știu dacă eram la fel de active, s-ar putea ca să intrăm și noi în rutină...”

Europa Liberă: Vă ademenește cariera politică? Ați putea să ajungeți în câțiva ani deputată, ministră?

Diana Grosu: „Mă ademenește cariera, dar foarte mult țin la imagine, la integritate și mă gândesc mereu cum o să afecteze activitatea mea de monitorizare a achizițiilor publice, pentru că eu sunt foarte atașată de anticorupție și monitorizarea achizițiilor publice, îmi doresc să continui activitatea aceasta și întotdeauna îmi pun întrebarea dacă mă afectează sau dimpotrivă s-ar putea să mă ajute și mai mult, că la un nivel mai mare avem alte pârghii.

Dar eu cred că se pot face schimbări și e important ca noi să fim active, să ne implicăm în curtea noastră, la grădinița noastră, atunci când vedem o problemă să luăm atitudine, să spunem lucrurilor pe nume; când la școală se întâmplă ceva; când în curtea blocului se întâmplă ceva, să fim active femeile și cetățenii, în general. Pentru că la noi de multe ori, dacă nu ești înțeles, la un moment dat, descurajare totală, ni-i frică, iată frica asta că ce o să fie. La școală nu pot, de multe ori discutăm cu părinții, nu pot că asta o să se răsfrângă asupra copilului. E frică, peste tot e frică foarte mare.

La doctori nu putem, căci dacă o să spunem ceva, deja n-o să mai primim trimitere la medicul specialist ș.a.m.d. Deci este nevoie de curaj. În domeniul anticorupție este nevoie de foarte mult curaj. La fel și în politică. Nu-i suficient să fii inteligent și citit, și cu studii, este nevoie și de un plus de curaj în politică.”