Despre manipulare și despre „salata” politică a anului moldovenesc 2018 (VIDEO)

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt". Ce ne amintim despre anul care a trecut? În viața noastră cotidiană contează cine s-a născut, cine a murit, cine s-a căsătorit, cine a plecat, unde s-a mutat, cine a pierdut slujba... Toate aceste evenimente – așa sau altfel – depind de calendarul politic al anului 2018. Despre asta discutăm cu invitații mei, facem bilanțul anului care trece, evident, prin prisma politică, întâi de toate. Din cauza asta i-am invitat în studio pe Igor Volnițchi și Vitalie Călugăreanu, doi observatori foarte atenți și subtili, care ne vor spune ce au memorat din anul care s-a călătorit.

Europa Liberă: Igor Volnițchi, faceți cu regularitate „Almanahul politic” și cred că ați preparat, așa, ca salata boeuf anul 2018, dar acum încearcă să faci abstracție de amănunte și să facem, așa, o radiografie. Ce pete vor rămâne în calendarul pentru 2018 văzut, de exemplu, peste zece ani?

Igor Volnițchi: „Cu siguranță, cele trei mari evenimente care au marcat anul – nu numaidecât în sens pozitiv, poate chiar mai degrabă în sens negativ – sunt: invalidarea alegerilor primarului capitalei, invalidarea mandatului dlui Năstase; deteriorarea relațiilor cu Uniunea Europeană, deteriorare continuă, care a ajuns în faza mai mult sau mai puțin critică când s-a sistat finanțarea Republicii Moldova...”

Europa Liberă: Dar acestea-s două evenimente diferite sau îi nuca cu două miezuri?

Igor Volnițchi: „Ele sunt toate în conexiune, chiar și cel de-al treilea – sistemul electoral mixt, introducerea sistemului electoral mixt, promovarea lui. Bine, el e o problemă moștenită și din anul precedent, dar oricum am văzut-o înflorind, dacă putem spune așa, în acest an, pentru că s-a expus și asupra relațiilor moldo-comunitare. Din acest punct de vedere, toate aceste trei evenimente, regretabile, în opinia mea, toate sunt într-o conexiune oarecare, dar într-un fel oarecare au marcat întreg anul politic 2018.”

Europa Liberă: Și nimic bun, chiar nimic bun?...

Igor Volnițchi: „Bine, pe mine m-a bucurat, spre exemplu, că totuși acea reformă a sistemului de pensionare, criticată de unii – eu sunt unul din criticii actualei guvernări –, dar în acest an s-au văzut, s-au resimțit unele efecte benefice. Spre exemplu, mă așteptam că va fi deteriorată și relația cu Fondul Monetar Internațional, dar slavă Domnului, aici totuși...”

Europa Liberă: Atenție pentru telespectatori: vă referiți la faptul că s-a modificat modul de calculare a pensiilor, adică, boierii s-au dat împreună cu poporul?

Igor Volnițchi: „Mai mult ca atât, au fost excluse unele facilități nejustificate. De fapt, era vorba... Eu cred că acestui Guvern puține lucruri pozitive îi pot fi trecute în dreptul lui, dar această reformă a sistemului de pensii este unul din lucrurile bune, pentru că sistemul de pensii se îndrepta spre un colaps, spre un colaps total. Și iată că ei au reușit, nu știu, presupun că sub influența FMI-ului, nu cred că au făcut-o de bunăvoie, dar probabil că sub influența FMI-ului, a altor parteneri de dezvoltare au făcut această reformă și noi într-un fel am evitat un colaps care la un moment dat părea iminent.”

Europa Liberă: Acum pot să pariez cu Dvs.: când am să-l întreb pe Vitalie ce vede negativ în această reformă a pensiilor și aici o să găsească ceva.

Igor Volnițchi: „Da, normal...”

Europa Liberă: Ian, Vitalie.

Vitalie Călugăreanu: „Nu, eu nu cred că... Și eu judec după situația bunicii noastre, care nu a simțit deloc această majorare, pretinsă majorare a pensiei de către actuala guvernare.”

Europa Liberă: Dar, Vitalie, se referea Igor la faptul că guvernarea a avut curajul să îi coboare jos pe cei care erau într-un fel de elită. Și asta este o chestie de curaj, este tactică politică, ce-i asta?

Vitalie Călugăreanu: „Da, eu cred că este o chestie care se întâmplă în ani electorali și de chestia asta nu putem să facem abstracție.”

Europa Liberă: Adică, te cerți cu zece, dar te pui bine cu o sută?

Vitalie Călugăreanu: „Exact! Eu cred că despre efecte o să putem discuta un pic mai târziu, atunci când această pretinsă reformă o să înceapă să genereze niște rezultate sau niște probleme, pentru că este de așteptat. Să faci un asemenea pas neavând o acoperire foarte sigură bugetară, eu cred că este o problemă care se va resimți în câteva luni, chiar după alegerile parlamentare. Iar pe lângă lucrurile pe care le-a spus Igor, eu aș mai adăuga încercarea acestei guvernări de a aduce miliardul furat și de a-l pune la adăpostul justiției capturate din Republica Moldova prin așa-zisa amnistie a capitalurilor și legea privind vânzarea cetățeniei Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Suntem în decembrie și n-am auzit încă multe noutăți pe domeniul acesta. A dat buzna cineva?

Vitalie Călugăreanu: „Pentru că lucrurile au fost atât de mult secretizate, încât jurnaliștii nu au acces să vadă cine sunt cei dornici de a obține cetățenie, de exemplu, prin investiții...”

Europa Liberă: Dar sunt oare?, asta mă întrebam. Gaburici a fost la ditamai conferință într-o țară prosperă și a zis: „Hai, săriți”! Au sărit?

Vitalie Călugăreanu: „Știu că sunt anumite solicitări, dar nu putem să aflăm de la cine. Sunt și din țările arabe, dar iarăși ca să poți să investighezi, să vezi care este trecutul acelui om sau cum a obținut acel om banii cu care încearcă acum să crediteze Republica Moldova, e nevoie să-i știi măcar numele.”

Igor Volnițchi: „Or, noi nu putem să facem chestia asta.”

Europa Liberă: Dar totuși să ne întoarcem și la argumentele Dvs. Când puneți și acest eveniment pe lista surie, dacă nu chiar neagră, de ce credeți că nu e nevoie de așa ceva, când au balticii, Croația și nu mai știu cine încă?

Vitalie Călugăreanu: „În momentul acesta, Republica Moldova are probleme mari la capitolul democrație și la capitolul în ceea ce privește democrația în instituțiile publice ale statului, lucru pe care l-am văzut în rezoluțiile Parlamentului European adoptate în 2018.”

Europa Liberă: În iulie și noiembrie...

Vitalie Călugăreanu: „Așa... care s-au soldat, de fapt, cu întreruperea finanțării Republicii Moldova și stoparea proiectelor legate de justiție. Adică, să adopți și să pui în funcțiune un asemenea mecanism în condițiile unei justiții îndoielnice, pe care o avem astăzi în Republica Moldova, este foarte periculos. Și acum, dacă ne uităm la măsurile pe care le întreprind statele care deja au aplicat și s-au ars cu asemenea mecanisme, eu cred că e nevoie să învățăm din greșelile altora, căci să le facem aici ne-am cam săturat.”

Europa Liberă: Dvs. porniți de la premisa că ar fi rău intenționată guvernarea, că, de fapt, este o metodă de a pune la adăpost miliardul, o parte din miliardul furat. Dar de ce nu credeți că guvernare are bune intenții? Uitați-vă cum ei se jură, încearcă să convingă, nu pe dvs., că dvs. sunteți „ratați” pentru această guvernare, dar parte din lume totuși se lasă convinsă și crede că democrații, guvernarea, în general, este bine intenționată.

Vitalie Călugăreanu: „Pentru că oricine urmărește procesele politice din Republica Moldova și declarațiile populiste făcute de oamenii care conduc astăzi Republica Moldova, de fruntașii Partidului Democrat o să-și dea seama că această guvernare și-a pierdut orice credibilitate, oameni care au mințit și care au promis lucruri imposibile de dragul unor voturi, de-a lungul acestei guvernări. Eu îmi amintesc foarte bine și chiar fac o colecție cu declarațiile pe care le-au făcut dl Candu și dl Leancă în diferite perioade din 2011 încoace. Și dacă le pui cap la cap cu situația pe care o avem astăzi și cu declarațiile pe care le fac ei astăzi, îți iese o poveste a absurdului, de fapt, și-ți dai seama că această guvernare minte în fiecare zi de îngheață apa.”

Europa Liberă: Dl Călugăreanu, porniți de la premisa că ei mint cu premeditare?

Vitalie Călugăreanu: „Da!”

Europa Liberă: Poate nu pot să-și onoreze niște promisiuni, așa cum un flăcău care este îndrăgostit și dă flori, și promite că se logodește și se însoară, după aia vine altă dragoste... Omul acela nu minte, omul chiar crede că este îndrăgostit.

Vitalie Călugăreanu: „Nu, noi dacă vorbim de aspectele economice, de exemplu, da, promisiunile pe care le-au făcut în 2016, când a fost învestit acest Guvern și vedem acum declarațiile optimiste pe care le face dl Filip că „noi avem bani, o să ne descurcăm chiar și fără finanțare externă, fără finanțarea Uniunii Europene”, dar vedem că lucrurile, de fapt, nu se întâmplă. Deci, oamenii sunt tot mai săraci, prețurile cresc, impozitele cresc și lucrul acesta oamenii îl simt. Da, evident că propaganda pe care o diseminează aceste holdinguri mediatice, pentru că sunt două sau trei deja care diseminează aceste minciuni, evident că ele își fac efectul. Oamenii care nu au timp să caute informații adevărate pe internet, pentru că majoritatea jurnaliștilor liberi cam acolo s-au retras, privesc ceea ce li se oferă la televizor. Or, la televizor li se oferă minciuni. Și la un moment dat, nu crezi azi, nu crezi mâine, dar la un moment dat începi să crezi în aceste minciuni. Oamenii, din păcate, devin victime ale acestei manipulări.”

Europa Liberă: Dar unii totuși se feresc și își iau informațiile din viața cotidiană. Și vă dau un exemplu. Țineți minte, cu câteva luni în urmă, ministrul de Interne a promis că vor instala detectoare de fum în casele oamenilor în vârstă, după ce a fost un accident, da? Cine mai ține minte de acea promisiune? Recent – unde? – la Jora de Sus arde un om în casa lui, pentru că poate el stătea și aștepta și poate el a pus speranță în promisiunea ceea. Aici eu nu zic că-s minciuni cu premeditare, dar pe mine de multe ori, la fel ca și pe dvs., mă îngrijorează ușurința cu care se fac promisiuni, baliverne la limita minciunilor. Eventual, dacă Călugăreanu sau Volnițchi întreabă, să spună: „Ei, n-am avut, n-am socotit bine”... Și, din păcate, lucruri de astea sunt mai multe decât ne-am dori. Ori n-am dreptate, dl Volnițchi?

Igor Volnițchi: „Este așa! Chiar, dacă nu greșesc, săptămâna trecută, nu în această săptămână, la un post de televiziune am văzut un reportaj iarăși într-o familie, am impresia că în suburbiile Chișinăului, se instala un asemenea dispozitiv, dar aveți dreptate, nu există o statistică totală, ceea ce înseamnă că e vorba de cazuri unitare. Cum are loc o tragedie, imediat se vine și se completează tabloul general: uitați-vă, nu am ajuns acolo, dar suntem în proces, ajungem. Adică se mai ia câte un detector de acesta și – în scop de imagine publică, probabil, imagine politică – se plasează undeva. Iarăși, mă tem să nu greșesc, dar pentru că astfel de reportaje sunt foarte multe în ultimul timp, dar am impresia, din câte îmi amintesc, că acolo era și un actual deputat despre care se zice că va candida. Era și el pe lângă detectorul acela, făcea ceva acolo, niște piruete și a mai spus...”

Europa Liberă: Dumneata bănuiești că-i de dragul deputatului?

Igor Volnițchi: „Presupun că e și/și: și de dragul deputatului, și uite că se întețiseră cazurile odată cu începerea sezonului rece, când oamenii se încălzesc cu ce pot, se întețesc cazurile de intoxicare cu monoxid de carbon, se întețesc incendiile și probabil se mai transmit mesaje: noi știm că aveți probleme, dar, uitați-vă, noi suntem în proces să le soluționăm. E o tactică care se aplică, de regulă, înainte de campania electorală și în campania electorală. Și nu e vorba doar de guvernarea actuală sau de guvernările precedente ale Republicii Moldova. Și în alte țări, sigur nu în țările cu democrații avansate, dar în țările cu democrații fragile noi vedem destul de des astfel de cazuri. Ceea ce spunea Vitalie, și aici nu pot să nu-i dau dreptate, cu satisfacția financiară, cu acele disponibilități, posibilități financiare pe care le are Guvernul și care este destul de optimist că ar putea, uite, toate aceste programe, cărora noi le zicem electorale – „Drumuri bune pentru Moldova”, ajutor la nașterea nu știu cui, nu știu în ce maternitate, iată, „Un doctor pentru tine” și ce mai au ei acolo – sunt programe care vor avea...”

Europa Liberă: Radiografie pe gratis, mamografie...

Igor Volnițchi: „Da... Aici n-aș fi atât de optimist. Da, Republica Moldova, într-adevăr, a avut situații în care, fiind lipsită de asistență financiară externă, a supraviețuit, dar a supraviețuit (!), nu s-a dezvoltat. Și aici o să vă amintesc despre renumitul scandal din 2001-2002, când comuniștii venind la putere au refuzat să satisfacă una din solicitările de bază ale FMI-ului privind introducerea inspecției mărfurilor înainte de expediție. FMI-ul atunci a sistat orice suport financiar pentru Republica Moldova. Și la acea etapă FMI-ul pentru Republica Moldova era cam ce este acum Uniunea Europeană pentru Republica Moldova din punctul de vedere al finanțărilor, donațiilor, granturilor ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Reputației...

Igor Volnițchi: „Reputației ș.a.m.d. Comuniștii și-au asumat atunci acel risc și ei spuneau de fiecare dată: „Uite, am supraviețuit!”. Ei, într-adevăr, au supraviețuit, dar nicidecum nu a fost vorba de programe de amploare. Comuniștii deja după ce și-au revenit, și au trebuit să treacă câțiva ani ca să-și revină, au trebuit să facă și turnura spre Uniunea Europeană, au început să vină niște bani din exterior și atunci au apărut Strategia de reducere a sărăciei și creștere economică, Programul Satul moldovenesc... Vă zic, guvernarea actuală, eu înțeleg că e triumfalistă, că e optimistă, dar părerea mea este că se joacă cu focul. Dacă printr-o minune rămân și în continuare la putere, ei vor ajunge cu aceste programe ale lor, cu aceste relații cu partenerii externi vor ajunge exact în situația în care au fost comuniștii în 2001, 2002 și, parțial, în 2003. De aceea, trebuie să tratăm cu înțelegere și declarațiile premierului...”

Europa Liberă: În sensul că se va subția buzunarul?

Igor Volnițchi: „Foarte tare, foarte tare se va subția, se vor reduce, practic, toate cheltuielile publice și actualul Guvern, bine, nu știu dacă îi pot zice actualul Guvern, pentru că atât s-a schimbat din 2006 până în prezent că au rămas acolo dl Jizdan, dna Babuc și dl Filip. Ne amintim, în 2016, inițial a fost o explozie social-economică, dacă putem spune așa, premierul a dat indicații, deja în prima sau a doua lună de mandat se reduseseră tarifele la gaze, se reduseseră prețurile la peste 100 de poziții de medicamente, pâinea socială reapăruse în magazine, după care a urmat o perioadă de austeritate, s-a strâns buzunarul, pentru că ei știau că nu aveau în față niciun exercițiu electoral cât de cât important, au făcut această explozie de imagine condimentată puternic cu elementul social-economic, după care au strâns cureaua, au mai acumulat ce au putut, inclusiv de la partenerii externi care erau mai generoși și aveau o relație mai bună cu ei. Acum asistăm la o nouă explozie de imagine cu elemente social-economice...”

Europa Liberă: Cornul abundenței...

Igor Volnițchi: „Da, social-economică și dacă ei rămân la putere, pentru că nu știm ce va fi după alegeri, iarăși vom asista la o strângere a curelei și o sistare a acestor programe.”

Europa Liberă: Dvs. faceți aluzie că acesta ar fi un cinism politic. Dar oare există un Jiles John în Moldova, care să le dea peste nas pentru promisiunile neonorate?

Igor Volnițchi: „Poate fi numit și cinic, dar mai degrabă l-aș numi un pragmatism crud, un pragmatism condimentat puternic cu elemente de cruzime. Și e un pragmatism politic.”

Vitalie Călugăreanu: „Depinde care sunt costurile acestor programe pe care le implementează Guvernul pentru a îmbuna, în ajunul alegerilor, cetățenii. Or, ceea ce vedem noi astăzi în Republica Moldova este somarea băncilor comerciale să crediteze aceste programe guvernamentale. Adică, despre rolul băncilor de a credita economia țării s-a uitat? Băncilor, pe de o parte, le este convenabil să crediteze aceste programe guvernamentale, pentru că au cumva siguranța că își vor recupera banii și procentele despre care noi, de fapt, nu știm. Băncile, după ce Uniunea Europeană a sistat creditarea, finanțarea Republicii Moldova sau a suspendat finanțarea Republicii Moldova, Guvernul a început să demareze aceste programe luând bani de la băncile comerciale interne.”

Europa Liberă: O paranteză aici. Dacă Dvs. ați fi în situația să intrați în Programul „Prima casă”, un program „filantropic” mult promovat, v-ați aventura?

Vitalie Călugăreanu: „Nu! Eu am văzut calculele pe care le-a făcut un economist, pe care eu îl respect, dl Negruță, și am văzut că ies cu niște costuri mult mai mari, duble sau chiar mai mult decât duble, la finalul acestui program și eu nu m-aș aventura. Un alt aspect: să vedem care sunt aceste bănci care creditează programele guvernamentale și să încercăm să dibuim măcar, pentru că la etapa aceasta e cam complicat să-ți dai seama cine stă în spatele lor, măcar să ne dăm seama pe dibuite ale cui interese reprezintă aceste bănci.”

Europa Liberă: Dar și companiile de construcție care beneficiază?

Vitalie Călugăreanu: „Exact! Și atunci mă tem că, după alegeri, o să ne pomenim cu o situație, chiar dacă Partidul Democrat va fi înlăturat de la guvernare, ne vom pomeni într-o situație în care Guvernul va fi nevoit să întoarcă niște bani unor bănci pe care cumva le controlează tot cei care dețin astăzi sau țin mâna pe pulsul puterii.”

Europa Liberă: Deci, o primă concluzie pe care o scot din segmentul acesta în care am patinat ar fi anul 2018, un an al cămătoriei. Plecarea guvernatorului Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, este un eveniment? Și ce ne spune el?

Igor Volnițchi: „Este un eveniment și, din păcate, e învăluit de prea mult mister, mai mult decât ar trebui să fie. Dl Cioclea zice că o face din motive personale, cel puțin asta a reieșit din declarațiile dumnealui publice, dar ceea ce mi-a atras atenția e că unele, le zic speculații, nu mă tem, care apăruseră la un moment dat și pe on-line și începuseră să circule diferite zvonuri nu au fost combătute de putere. Se zice că, uite, dl Cioclea a avut și alte motive decât cele personale să plece din această funcție. Și aceste motive, fie erau legate de ceea ce s-a întâmplat deja și el trebuia să închidă ochii sau de ceea ce urma să se întâmple și el din nou, dacă nu trebuia să închidă ochii, atunci să dea gir la ceva. Se zice că dl Cioclea nu a vrut să se implice în anumite chestii și mie mi-a atras atenția un element care nu știu câți l-au observat. Nu prea am văzut anterior, când a plecat și dl Talmaci, când a plecat dl Drăguțanu din funcție să vină FMI-ul cu așa aprecieri elogioase, practic, a doua zi. Și noi știm că, în cazul instituțiilor internaționale, un comunicat de presă se trimite de cinci-șase ori la Washington sau unde e reședința organizației respective, se redactează, trece 1001 de avizări, durează ceva, nu se vine a doua zi cu asemenea apreciere. Înseamnă că cei de la FMI știau și altceva decât ceea ce ni s-a spus nouă în public. Și dacă au venit cu asemenea apreciere, înseamnă că ea a fost cântărită, ei anticipau un asemenea pas și avizaseră din timp toată această comunicare, acest comunicat de presă, această declarație. Pe mine m-au pus în gardă toate acestea.”

Europa Liberă: Iar ceea ce Candu a spus despre Cioclea că-i „băiat bun și o să-i găsim un job”?

Igor Volnițchi: „Și Cioclea a combătut imediat, iarăși dă de gândit... Prin urmare, eu am văzut o încercare, o încercare foarte puternic pronunțată a dlui Cioclea de a se distanța de această guvernare, inclusiv de a ieși și din îmbrățișarea sufocantă a dlui Candu, pe care a făcut-o prin acea declarație. Pe mine toate aceste lucruri mă pun în gardă. Despre noul guvernator, nu știu, urmează să vedem. Dumnealui, bine...”

Europa Liberă: Va scoate oare el din sertare lucrurile care...?

Igor Volnițchi: „Nu cred. Dacă o și va face, nu cred că o va face până la alegeri.”

Europa Liberă: Întrebarea mea: este cumva o piesă în bănuita configurație care trebuie să fie prietenoasă cu guvernarea?

Igor Volnițchi: „Cert este că și numirea noului guvernator, și multe alte numiri care au fost făcute la Curtea Constituțională, spre exemplu, în ultimele zile și la multe alte instituții, Curtea de Conturi, CNAM-ul ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Și mai urmează și altele...

Igor Volnițchi: „Toate acestea vorbesc despre faptul că se pregătește terenul pentru ceva. Peste tot sunt promovate persoane de foarte mare încredere, nu pentru noi ca societate, ci pentru cei care reprezintă guvernarea, cum zice Vitalie, pentru cei care țin mâna pe pulsul puterii. Adică, se anticipează, probabil, anumite scenarii, se fac anumite lucrări de pregătire. Eu doar în acest context văd toate aceste plasări în funcții ale oamenilor de super-mare încredere.”

Europa Liberă: Am înțeles.

Vitalie Călugăreanu: „Când a fost învestit dl Cioclea, eu tot l-am privit cu un oarecare scepticism. Adică, m-am gândit: nu cred că cineva din actuala guvernare poate să pună acolo un om pe care nu l-a testat și în care nu este sută la sută sigură că va face ceea ce o să i se spună. Pentru ca în final să vedem totuși felul de rezistență pe care a încercat s-o opună dl Cioclea și acum deja încep să regret faptul că dl Cioclea n-a rămas la Banca Națională și să continue să opună rezistență în continuare, pentru ca actuala guvernare să nu poată să facă ceea ce n-a vrut să facă Cioclea. Din informațiile pe care le am, și aș vrea această guvernare să combată aceste afirmații pe care o să le fac acum, din informațiile pe care le am, plecarea dlui Cioclea e legată de legea cu privire la amnistia capitalurilor pe care el a încercat să o blocheze prin neelaborarea acelui regulament de punere în aplicare a legii pe care trebuie să-l elaboreze Banca Națională a Moldovei și al doilea motiv, iarăși nedeclarat, despre care eu am auzit și aș vrea să fie combătut de actuala guvernare dacă nu este adevărat, situația legată de Moldindconbank, pentru că, din ceea ce cunoaștem noi, se negocia cu ungurii ca această bancă să fie procurată de cineva de acolo, iar la un moment dat dlui Cioclea i s-a sugerat că această bancă, de fapt, va fi cedată sau vândută turcilor. Dacă nu este așa, aș vrea să avem aceste clarificări din partea celor care sunt implicați în aceste procese.”

Europa Liberă: Sigur că ne întrebăm de ce turcilor, sigur că după ce vedem că i s-a trecut pe lista de păcate a lui Dodon prietenia cu turcii, totuși turcii au trecere suficient de multă?

Vitalie Călugăreanu: „Să ne mai uităm și pe la Arena Chișinău, pe care tot turcii o construiesc...”

Europa Liberă: Da, arena patronată de Andrian Candu. Și atunci ne întrebăm dacă nu cumva anul 2018 va fi anul în care ne vom aminti în timp unde s-a zămislit această conviețuire foarte bine mersi a stângii cu dreapta europeană și cu tot ce se poate. Mai rămân un pic în zona asta. Cioclea, într-adevăr, a reușit să asaneze sistemul bancar astfel încât să nu se mai întâmple un furt al miliardului, pentru că știu din surse sigure că la intrarea Băncii Transilvania a fost foarte mută rezistență. Moldova Agroindbank era o nucă foarte ermetică, acționarii și sateliții din jurul băncii au încercat să zădărnicească orice penetrare regulatoare.

Igor Volnițchi: „Eu nu sunt specialist în acest domeniu și nu aș risca să vin cu niște analize, dar eu judec din reacțiile care au venit din partea organismelor internaționale. Faptul că în premieră, pe finalul mandatului, bine, neterminat, întrerupt, așa cum a fost el, al unui guvernator al Băncii Naționale s-a venit cu aprecieri din exterior atât de pozitive, eu cred că dl Cioclea probabil a meritat prin acțiunile pe care le-a făcut, prin rezultatele pe care le-a înregistrat și pe care noi, societatea, nu putem să le înțelegem în întreaga lor complexitate, că nu suntem specialiști, dar probabil el a făcut unele lucruri care nu puteau să nu fie apreciate de cei care reprezintă partenerii externi ai Republicii Moldova și eu nu am niciun motiv să nu am încredere în aceste aprecieri care vin, de exemplu, din partea FMI-ului sau a altor parteneri de dezvoltare. Sunt structuri cu reputație anume, cu un nume mondial și care nu au fost implicate în diferite...”

Europa Liberă: Acum, Sergiu Cioclea a fost teribilist?

Vitalie Călugăreanu: „Știu că a existat o colaborare enervant de frumoasă a dlui Cioclea cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Enervantă pentru cei care aveau anumite interese la Banca Națională, din arcul guvernamental, și această plecare, de fapt, ne confirmă încă o dată faptul că speranțele care s-au investit de către actuala guvernare în Sergiu Cioclea pentru ca el să gireze anumite lucruri nu prea au mers anume datorită acestor consultări pe care le-a avut Sergiu Cioclea cu partenerii sau cu creditorii externi ai Republicii Moldova. Și mă bucur foarte mult că această colaborare nu a fost cumva zădărnicită sau înghețată, cum se întâmplă de obicei cu creditorii externi, înainte ca dl Cioclea să preia funcția de guvernator. Vă amintiți cum s-a întâmplat, cum a fost anihilată o misiune a Fondului Monetar Internațional atunci când dl Drăguțanu brusc și-a dat demisia, când misiunea FMI era deja în avion, de exemplu. De data asta lucrurile cumva n-au fost calculate suficient de bine de către cei care își doreau să pună ghearele atunci încă pe Banca Națională.”

Europa Liberă: Vreau să vă întreb: sintagma răsunătoare „stat capturat” s-a confirmat, nu s-a confirmat? Până la urmă, este statul acesta capturat?

Igor Volnițchi: „Bine, atuul guvernării când încearcă să combată teza de stat capturat este: „Dați dovezi”. Păi, cum să le dai, dacă voi ați pus capacul atât de ermetic peste toate chestiile astea, că nimic nu iese, nimic nu intră acolo? În cazul acesta, nouă nu ne rămâne decât, în lipsă de dovezi, să facem anumite constatări din observațiile noastre. Prea puține instituții în Republica Moldova, prea puține, și eu consider că ele pur și simplu n-au intrat în vizorul, în aria de interese a guvernării, se manifestă ca instituții cu adevărat democratice și în serviciul cetățenilor. Instituțiile-cheie însă se încadrează perfect în ceea ce se numește stat capturat. E un control politic total, e un control politic atât de riguros, încât uneori ți se creează impresia că până și femeile de serviciu din anumite instituții sunt numite la ședința săptămânală a PDM-ului, să zicem așa, sau nu știu, sau de către un cerc îngust de persoane.”

Europa Liberă: Când i-am reproșat lui Voronin că numește șoferii la ambasadă, dânsul a zis: „Dar ce-i straniu în chestia asta, că reprezintă statul”?

Igor Volnițchi: „Bine, dl Voronin avea și altă mentalitate. Dumnealui e și general, venea și de pe linia miliției și își putea permite chestiile astea, dar, probabil, acum zece ani nu mi-aș fi închipuit că-i pot face un compliment dlui Voronin, totul se cunoaște în comparație. Eu credeam că nu vom mai trece prin perioade atât de obscure cum a fost cea de pe timpul comuniștilor. A fost o perioadă... OK, foarte bună pentru Republica Moldova, dacă o comparăm cu ceea ce avem la momentul de față. ”

Europa Liberă: Pardon, amintiți-vă numai cât era de amuzant în timpul conferințelor de presă. Cine mai adună conferințe de presă ca Voronin? E adevărat că mai îngrădea cuiva accesul, dar erau conferințe delicioase.

Igor Volnițchi: „E adevărat. Ieșeam de acolo și... Sau maniera dumnealui de a le prelungi în mod arbitrar, spre exemplu. Urmăream expresia feței consilierilor și când dumnealui începea să modifice regulile conferinței din mers, ăștia stăteau și nici nu știau la ce să se aștepte, într-adevăr, era ceva, un...”

Europa Liberă: Eu de ce spun despre Voronin? Dacă Plahotnicu se vrea un Voronin, new-Voronin-2.0, păi, întâi și întâi, trebuie să ai curajul să ieși în fața presei, nu în fața unor jurnaliști care sigur n-au să te deranjeze, dar în fața unor șacali, rechini, numește-i cum vrei, dar ieși în fața lor.

Igor Volnițchi: „Se teme ca de foc.”

Vitalie Călugăreanu: „Elementar, să răspunzi la întrebări la conferințele de presă pe care le-ai anunțat.”

Europa Liberă: Da, la alea incomode, nu la alea lustruite.

Vitalie Călugăreanu: „Nu, el vine și spune că el face anunțuri la acestea...”

Europa Liberă: Da, ca să nu distorsioneze sensul acestor anunțuri.

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că noi am depășit faza statului capturat și sunt de acord cu diagnoza pe care au stabilit-o cu două săptămâni în urmă participanții la o conferință internațională, organizată la Chișinău de Transparency International, care ne-au dovedit, punctual, că, de fapt, noi trăim într-un stat mafiot. Dar dacă vorbim de dovezi că acest stat este capturat, este suficient să urmărim aceste briefinguri pe care le organizează Vlad Plahotniuc în fiecare marți. Omul iese, un om care nu are nicio funcție oficială în stat iese, dă niște dispoziții, iar Guvernul execută imediat aceste dispoziții. Un alt aspect este să urmărim ceea ce se întâmplă pe segmentul justiției și să înțelegem de ce au loc, de exemplu, niște demisii subite ale unor judecători și dacă mai avem și posibilitatea să discutăm off the record cu acești judecători, o să înțelegem că, de fapt, ceea ce se întâmplă în justiția moldovenească este un dezastru total. Or, capturarea statului de acolo a pornit. În momentul în care nu ai sau când ai o justiție pe care ai așternut-o la picioare, nu îți mai trebuie alte elemente ca să mergi la următoarea etapă de mafiotizare a statului.”

Europa Liberă: Sau dacă n-ai o justiție care să aibă curajul sau simțul profesional să-l judece pe fostul avocat al lui Trump, degeaba te vrei democrat. Democrațiile autentice astfel își probează consistența, prin faptul că nu există nimeni intangibil și, invers, uitați-vă la Kadîrov – una declară, spune că „nu voi ierta pe nimeni dacă îi voi prinde în accidente” și acum cel mai recent accident, unde se zice că vărul dânsului a omorât o familie într-o mașină într-un accident, și poliția, securitatea confiscau telefoanele la oamenii care au avut imprudența să filmeze acest accident. Iată, poftim, dacă mai e nevoie de argumente.

Vitalie Călugăreanu: „Partea bună e că, dacă revenim la situația din Moldova, eu știu că există încă rezistență în interiorul instituțiilor capturate din Republica Moldova, numai că în interiorul acestor instituții există o frică, care n-a mai existat nici în perioada lui Voronin. Eu nu știu cum a fost în vremea sovietică...”

Europa Liberă: Da, vezi BOP-ul...

Vitalie Călugăreanu: „Da. Dar acești oameni care trăiesc acolo și cu care noi colaborăm, discutăm, ne furnizează anumite informații, ei nu pleacă nu din dragoste față de partid, ei așteaptă ca să apară un mecanism sau un plan, inclusiv al opoziției, ca lucrurile să se descătușeze din interior, pentru că lucrurile, dacă vrem să recuperăm statul așa cum spune opoziția, lucrurile trebuie să funcționeze concertat. Pe de o parte, opoziția să aibă un plan prin care să elibereze aceste instituții ale statului, pe de altă parte, să existe voci din interiorul instituțiilor statului care să înceapă să vorbească și să nu se mai teamă. Adică, aceste voci ar trebui să aibă anumite garanții că lucrurile pentru ei și pentru familiile lor nu se vor înrăutăți în momentul în care vor începe să dezvăluie lucrurile șocante care se întâmplă în instituțiile de stat din Republica Moldova și crimele care se întâmplă la nivel de stat în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dacă am avea norocul să-l vedem pe Vladimir Plahotniuc într-o conferință de presă, primul lucru care l-aș întreba tocmai despre asta ar fi. Când dânsul iese în fiecare marți, eu vreau să știu, în primul rând, că asta nu este o chestie arbitrară, speculativă, populistă, că asta, într-adevăr, e o chestiune gândită, face parte dintr-un lung șir de acțiuni tactice, că urmărește o strategie anume și atunci poate ne-ar convinge că nu a capturat statul. Poate el este mintea luminată care vede lucrurile mult mai profund, mult mai în orizont decât noi, cei care, uite, suntem nemulțumiți? Acum, ultima chestiune, un exercițiu-blitz pe care vi-l propun. Imaginați-vă că sunteți redactorul-șef al revistei „Times” varianta Moldovei, pe cine puneți pe coperta anului 2018?

Vitalie Călugăreanu: „Eu aș pune mai multe capete pe prima pagină cu semnul întrebării în mijloc și aș simboliza în felul acesta oamenii care încearcă să – cum să zic așa ca să nu trădez pe nimeni? –, care încearcă să se opună în interiorul sistemului, diferitelor instituții ale statului, care încearcă să blocheze anumite inițiative care ar face foarte, foarte mult rău Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Deci, ar fi masca „Anonymous”?

Vitalie Călugăreanu: „Exact!”

Europa Liberă: Dvs.?

Igor Volnițchi: „La mine tot ar fi un colaj, și noi facem acest exercițiu, eu nu trebuie să mi-l închipui, noi în fiecare an facem acest exercițiu și încercăm să-i tratăm pe politicieni, inclusiv reieșind din sondajele credibile. Noi chiar venim cu unele aprecieri, le acordăm anumite mențiuni, dat fiind faptul că suntem unica platformă dedicată în exclusivitate politicii, de aceea noi deja am făcut acest exercițiu și, într-adevăr, este un colaj din minimum 17 persoane cum am estimat noi.”

Europa Liberă: Mulțumim! Deci, vă propun același exercițiu: în comentariile pentru această emisiune, scrieți pe cine ați propune dvs. pe o imaginară copertă a revistei „Times”, ediția Republica Moldova, 2018. Aștept participarea dvs. Pe curând!