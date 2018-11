Despre mărar, pătrunjel și politicieni (VIDEO)

Circa 64 la sută dintre respondenți declară că-și duc traiul la limita sărăciei și doar 2 la sută dintre aceștia se consideră bogați – sunt rezultatele mai multor cercetări sociologice. Autorii spun că stratificarea socială în Republica Moldova are forma unei piramide. Astfel, puțini oameni se declară în clasa de vârf, puțini în clasa de mijloc și majoritatea în clasa de jos, în timp ce în țările Uniunii Europene stratificarea socială are forma unui romb – puțini oameni bogați și săraci și majoritatea de clasă medie. Despre bogăție și sărăcie vorbim la acest sfârșit de săptămână.

* * *

Deputații fac prea puțin ca să schimbe în bine traiul cetățenilor. E una dintre concluziile oamenilor cu care am discutat la piața din Nisporeni. Localnicii cred că aleșii poporului nu se gândesc la viitor, se gândesc mai mult la bani, cum să facă și să aibă cât mai multă avere, se gândesc doar la ei înșiși și nu la țară. Aceștia mai spun că, dacă ar fi printre politicieni măcar zece patrioți, țara lor ar începe să prospere, dar cum nu se găsesc acești lideri, țara merge din rău în mai rău, iar populația este împărțită în puțini bogați și tot mai mulți săraci.

– „Săracii sunt oameni muncitori, dar bogații știu să fure. Toți bogătașii ăștia ne fură pe noi. Eu am lucrat medic și am ajuns eu să stau la 80 de ani aici, ca să-mi fac de-o bucată de pâine. Vând aici mărunțișuri și am de mii de lei datorie. Știți de ce? Pentru că cumpăr și vând.”

Europa Liberă: Pe urmă trebuie să întoarceți banii pe care i-ați investit?

– „Să întorc banii, dar eu de-amu în timpul acesta i-am mâncat. Că cum să vând, să am banul pe mână și să nu mă duc să-mi cumpăr pâine?”

Europa Liberă: Dar reușiți să câștigați ceva?

– „Au fost zile când n-am câștigat nicio copeică, iaca așa am stat ca o statuetă, dar nu numai eu.”

Europa Liberă: Cum credeți, la alegerile parlamentare vor câștiga politicienii care au bani sau cei care pun preț pe onestitate, pe corectitudine?

– „Eu am să văd, dacă o să fie tot bogații ori corupții, n-am să votez pentru nimeni. De-o pildă, dl Plahotniuc stimulează oamenii cu bani, cu case. Dar cum a devenit el așa bogat că le dă la toți?”

Europa Liberă: Cetățenii critică clasa politică, dar politicienii aceștia îs veniți tot din sânul populației.

– „Apoi da, după ce omul prinde oleacă, cum se spune, la unghii, el de-amu uită de unde a venit.”

Europa Liberă: Când v-ați considerat om bogat?

– „Eu? Când am născut copiii...”

Europa Liberă: Ar putea Moldova să ajungă în stat bogat?

– „Îi greu de închipuit. După atâta bătaie de joc de dânsa, nu cred.”

– „La noi în Moldova acei care fură îs bogați și restul care lucrează îs săraci. După cum a spus Machiavelli, un filosof, în secolul XVI a zis că pune proștii la conducere și intelectualitatea ține-o în pumni.”

Europa Liberă: Cei de la guvernare îs trimiși acolo cu votul cetățeanului.

– „Al cetățeanului? Nu-i drept! În 2014, ei au avut numai 19 mandate, Partidul Democrat. Și ei cu 19 mandate au ajuns la 50 și ceva. Înseamnă că ei au scuipat pe alegători. Și cea mai mare prostie care se face în țara asta, adică și cea mai mare greșeală e că s-a mărit distanța asta – noi o pierdem – între alegător și ales. Și cum ajung acolo, ei își fac numai interesele lor. Și nu-i de azi, de mâine, ci de când îi Republica Moldova.”

Europa Liberă: Vin alte alegeri parlamentare. Cine are șanse mai mari să câștige mandatul – cel care are bani mulți sau cel care vine cu onestitate?

– „Cel care are bani, pentru că oamenii conștiincioși mulți au plecat, au rămas oamenii săraci, iar oamenii săraci poți să-i cumperi și cu niște hrișcă.”

– „Societatea la noi îi atât de mult prostită, pentru că de pe drum l-au luat, i-au vârât 200 de lei acolo și l-au mai hrănit și, poftim, uitați-vă de

Și-au șters picioarele cu tot ce a fost posibil, cu drepturile omulu ...

jur-împrejur. Rolul alegătorului la noi nu are niciun preț, chiar, de exemplu, alegerea primarului de Chișinău. Și-au șters picioarele cu tot ce a fost posibil, cu drepturile omului și cu toate celea, dar de aici vasăzică ne-au dus în Europa. La alegerile celelalte pro-Europa, pro-Europa și la urmă... pro-Moldova. Despre care verticalitate sau onestitate putem noi vorbi, pe cine reprezintă ei? Pe mine asta mă ucide.

De unde s-au luat ei? Pe care alegător îl reprezintă, de pildă, aceștia care s-au vândut și, mă iertați, toți ai impresia că-s de profesia cea mai veche – prostituate politice. Poftim, să mă acționeze și în judecată, că eu le dovedesc la orișicare, dacă el migrează dintr-un partid în celălalt. De ce n-ar ieși o lege, poftim, treceți și cu fasciștii, dar depuneți mandatul. Pe cine reprezinți tu acolo, în Parlament, dacă tu ai trecut din partidul acela în acesta?

Exact ca un deputat de-al nostru din Nisporeni, căruia îi reproșau toți că „domnule, matale ai fost prin toate partidele”. „Nu-i adevărat, eu am fost tot timpul în partidul de guvernământ”. Dacă ar fi – nu știu ce procent să fie de onestitate – măcar unul a ridicat mâna în Parlament pentru Legea lustrației? Dacă ar fi Legea lustrației, ar trebui pușcării de construit, pentru că noi rămânem fără parlamentari.”

– „Un analist politic de la noi, Corneliu Ciurea, a spus că, dacă s-ar investiga cazul acesta cu furtul miliardului, noi am rămâne fără clasă politică. Se pune întrebarea: dar cui îi trebuie așa clasă politică?”

– „Ei îs implicați până în creștetul capului toți.”

Europa Liberă: Știți că se mai zice că cetățenii își merită guvernarea pe care o au?

– „Dar de ce ar trebui să suferim și noi? N-aș crede eu că pentru viața care m-am trudit să merit așa guvernare. Și lăcomia asta că din cât să aibă să aibă mai mult vorbește despre aceea care-i poziția lui. Nu-i de mirare, pentru că de alții pe care i-am avut? Același Urecheanu a vândut procurorul general... Vasăzică cum, îi vindem ca la piață cu legătura, ca mărarul, ca pătrunjelul? Care-i moralitatea? Dacă justiția și-ar face treaba, noi am trăi de zece ori mai bine, pentru că toate problemele se ciocnesc unde? La justiție. Dar cine-i justiția? Toți lucrează într-o mână.”

Europa Liberă: De ce-i atât de mare decalajul între cei bogați și cei săraci și de ce lipsește clasa de mijloc, unde a dispărut pătura asta medie?

– „De 27 de ani n-a tras nimeni atenția la clasa de mijloc și ea a fost distrusă tot timpul. Chiar eu am trecut prin așa ceva, pentru că am deschis o întreprindere individuală și m-au strangulat. Da, da, de la 5,6%, în patru ani, am ajuns la 86%.”

Europa Liberă: Credite, da?

– „Da, da.”

Europa Liberă: Clasa politică are interes să-i țină pe cetățeni în sărăcie sau să le aducă prosperitate?

– „Asta-i! Că ținându-l în sărăcie, moș Ion, moș Vasile se lehămetește și lasă... O sticlă de rachiu îi dă și, poftim, luați-l pământul acesta. Premeditat se face treaba asta.”

Europa Liberă: Când ați fost om bogat?

– „Bogăția – asta-s prietenii, demnitatea s-o ai, verticalitatea, să fii onest, să fii om în toată legea.”

Europa Liberă: Când ați fost om bogat?

– „Eu nici acum nu mă socot sărac. Am familie, am copii frumoși, o nevastă care ține la mine și eu la ea.”

Europa Liberă: Dvs. când ați fost bogat?

– „Tot timpul sunt bogat, pentru că mie bogăție nu-mi trebuie, că nu în finanțe e fericirea și oricât îi de bogat omul, dar eu socot că tot acolo îi e drumul unde o să plece și ceilalți.”

– „N-aș crede să doarmă ei mai liniștiți decât mine, că el doarme îmbrăcat, când hămăie câinii e în picioare și nu-l invidiez. Dacă tu ești corect și n-ai de ce te teme, de ce te temi?”

Europa Liberă: Credeți într-o Moldovă prosperă?

– „Nu! Până când sunt garduri împrejurul Parlamentului în împrejurul Președinției, nu cred.”

– „În Moldova bogată eu cred, numai nu știu dacă o să ajung. Sper că măcar copiii mei au să aibă parte și au să contribuie la aceasta.”

Europa Liberă: Moldova poate să ajungă prosperă apropiindu-se de Vest sau de Est?

– „Numai cu Vestul, numai cu Europa, cu țările civilizate.”

– „Guvernarea nu vrea treaba asta și nici n-a vrut. Ei nici n-au înaintat măcar cerere de aderare la Uniunea Europeană. Nu! N-au interes.”

Europa Liberă: Valentina Ursu. Am ajuns cu microfonul Europei Libere aici, la Nisporeni, și întrebăm cetățenii cine-i om bogat, cine-i om sărac?

– „Acum îs toți săraci, numai cei din Parlament îs toți bogați.”

Europa Liberă: Dar cei din Parlament îs trimiși de dvs.

– „Apoi noi i-am ales, dar, iaca, a fost o greșeală mare și nu știu acum cum va fi, dar totuși trebuie o schimbare. Mai departe nu-i chip.”

Europa Liberă: Cine are șanse să câștige alegerile – persoana bogată sau politicianul onest?

– „Eu aș dori ca acel mai sărman să câștige, că acela o să țină cu oamenii.”

Europa Liberă: Dacă în vizorul justiției ar fi oamenii care se îmbogățesc ilegal, ar arăta altfel Republica Moldova?

– „Desigur că și noi mai bine am trăi, dar așa se fură totul. Se împărțesc între dânșii și la populație nu ajunge nimic, ne mișcăm...”

Europa Liberă: Într-o țară săracă poți fi om bogat?

– „Pot, dar acești care-s bogați. Noi nu mai ajungem bogați de-amu. Aiști care au luat întâi bonurile, iaca de unde s-au început bogații, de pe spinarea norodului, tot a noastră.”

Europa Liberă: Cum poate să dispară sărăcia?

– „La iarnă, în februarie au să arate alegerile. Dacă o să câștige un om care se cuvine să fie la conducere...”

Europa Liberă: 101 vor fi aleși la 24 februarie în cadrul alegerilor parlamentare.

– „Ei nici 50 nu trebuie, nici 50 nu trebuie, după populația de la noi din Moldova. Eu, de-o pildă, lucrez la o rută care umblă prin Chișinău și în toată ziua se încarcă un autobuz cu prițep (remorcă) din urmă și se duce cu tineret.”

Europa Liberă: Și ziceți că nu e nevoie de 101 deputați?

– „Nuuu, nu, că aceștia toți stau pe spinarea noastră. 50 ajung.”

Europa Liberă: Dvs. când v-ați considerat om bogat?

– „Bogăția – asta-s copiii și am opt nepoți...”

Europa Liberă: Ce înseamnă bogăția și sărăcia la moldoveni?

– „Sărăcie este, fiindcă nu prea sunt locuri de lucru.”

Europa Liberă: Cine-s oamenii bogați și cine sunt oamenii săraci?

– „Săraci cred că suntem noi, cei de la țară, cu salariul pe care îl avem, dar sperăm totuși la ceva mai bine. ”

Europa Liberă: Dar bogații cine sunt?

– „Bogații îs conducerea, eu așa socot.”

Europa Liberă: Dar conducerea îi aleasă tot de cetățeni.

– „Păi de cetățeni îi aleasă, dar ne-am dezamăgit.”

Europa Liberă: Vin alegerile parlamentare. Are șanse mai mari să câștige politicianul care are mulți bani sau politicianul onest?

– „Tot acei care-s cu bani mulți câștigă. Alegătorii în ziua de azi nu știu pe cine să aleagă, fiindcă sunt manipulați de persoanele de sus.”

Europa Liberă: Dvs. când ați fost om bogat?

– „Mulțumesc, eu bogăția o socot să am sănătate, în primul rând.”

Europa Liberă: Moldova poate să ajungă o țară prosperă?

– „Nu știu.”

Europa Liberă: Cine vă poate insufla încrederea azi?

– „Numai bunul Dumnezeu poate să ne ajute, dar în rest, foarte trist. Speranța moare ultima, așa că sperăm la bine, dar nu știu...”

Europa Liberă: Dar, până la urmă, oamenii pe ce pun mai mult accent – pe bogăția materială sau pe cea spirituală?

– „Și spirituală bogăție trebuie să fie, trebuie numaidecât .”

– „Oleacă lucrurile s-au mișcat din loc. Mulțumim Partidului Democrat că fac bune lucruri, multe ajutoare au dat la fântâni, câte 10 mii, multe străzi s-au renovat chiar și cu asfalt, și cu variantă albă și suntem mulțumiți. S-a mișcat carul din loc.”

Europa Liberă: Ce înseamnă sărăcie și ce înseamnă bogăție?

– „Bogăție – cum să vă spun? – depinde cum omul, cum familia a intrat în business și le-a mers bine până la urmă, acei oameni e clar că-s mai bogați ca acești de la țară care-s din agricultură, că înainte nu mai dai cu agricultura, n-ai unde da prunele, n-ai unde da merele...”

Europa Liberă: Poate Moldova să ajungă un stat bogat?

– „Doar copiii, nepoții noștri pot să ajungă. S-a mișcat carul, dar tare târziu. Timp de 27 de ani, nimeni n-a făcut nimic și acum a început să se miște carul din loc și cred că o să trăim mai bine. Așa sperăm. Începând cum de-amu îs făcute drumurile, cu școlile renovate, grădinițele, chiar la spitalul raional se schimbă ferestrele, pavajul, podeaua...”

Europa Liberă: Dar moldovenii pe ce pun accent – pe bogăția materială sau pe bogăția spirituală?

– „Oamenii se duc și fac bani și chiar distrug și casa și înnoiesc casa, gardurile, mobila. Nu-i chiar mentalitate bună, că sunt alte țări, am fost chiar în Portugalia, în Spania și cum au făcut căsuța și-i fără gard, așa și rămâne, dar noi, moldovenii, facem bani și cum îi facem, cum îi investim în construcții, în garduri, în porți; poarta ceea care-i de 20 de ani nu-i bună, facem alta sau perdelele care erau de jacard românesc, țin minte, toate s-au scos, pun altele care-s la ziua de azi, de-amu îs mai bune, mai scumpe...”

Europa Liberă: Cât de mult hotărăște azi banul?

– „Banul hotărăște mult dacă îl ai, dacă nu-l ai nu-l cheltui. Fără bani nu ești nimic, asta-i realitatea, dar fără minte îi mai rău; trebuie să ai și minte, chiar dacă bani pot să fie mai puțini, dar minte să fie mai multă.”

Europa Liberă: Dvs. vă considerați un om bogat?

– „Nu, un om simplu. Am fost peste hotare, mi-am renovat și eu casa, pavajul, oleacă de mobilă și am revenit acasă. Bogăția mea cea mai mare este familia, de aici se începe totul. Familia-i pe primul plan.”

– „După alegerile acestea care au să fie, cred că o să fie încă mai săracă, pentru că o să vedeți atunci cum au să strângă șurubul, așa vorbind popular. Mătincă au să ne pună să plătim impozite și pe aerul pe care îl răsuflăm.”

Europa Liberă: De ce devine mai subțire pătura de mijloc, unde a dispărut clasa asta mijlocie?

– „Îs plecați mulți peste hotare la lucru – și în Rusia, și în Europa – și se duc tot mai mulți și mai mulți, dar bogăția unei țări sunt cetățenii. Și bogăția cea mai mare a unei țări sunt acei tineri. O Moldovă depopulată înseamnă foarte mare sărăcie. Păi, cine să lucreze, cine să facă economia? Acești care umblă cu mașini luxoase, că văd că-s mai multe decât în țările cele bogate? Cel mai tare îmi pare rău că nu avem oameni cu demnitate, onești, care să lupte pentru această bucățică de pământ.”

Europa Liberă: Dar de unde să apară oamenii aceștia?

– „Țara asta la noi acum îi o parodie, nu-i țară, asta-i o parodie, nu știu cum să-i mai spun, e un teatru al absurdului.”

Europa Liberă: Cum să apară acești oameni onești care ar ajunge în funcții-cheie în stat? Cine să-i promoveze?

– „Păi cine? Trebuie populația să se deștepte, să știe a alege și să gândească, dar noi avem foarte mulți oameni inculți.”

Europa Liberă: Cine descâlcește ghemul problemelor?

– „Trebuie să-l descâlcim noi, populația; trebuie să-l descâlcim, dar zi cu zi, nu numai la alegeri.”

Europa Liberă: Dar într-o țară săracă poți să fii om bogat?

– „Poți! Pe cale necinstită. Ce la noi îs puțini oameni bogați? Poate sunt, eu nu zic, câte unul, dar nu știu, nu poți; nu poți, că aici te calcă și Fiscul, controale peste controale, că am avut și eu odată un magazin și controale peste controale. Și încă la început venea unul și zicea că o să-mi țină „crîșa” (umbrelă, protecție), dar altul venea și mă controla, dar ei îs legați unul cu altul. Trebuie de luptat, trebuie de luptat, dar nu știu cine să lupte în țara asta. Îs puțini. Eu nu știu victoria când o să fie, dar după alegeri cred că o să fie încă mai rău. Nu vedeți ce teatru fac? Și-s așa de fățarnici și fără simț, fără soveste (obraz), parcă fac din buzunarul lor. Că, iată, am făcut drum, că aici o să ducă la oameni, dar de dincolo îs fără simț, fără soveste, nu că să roșească, dar măcar să le fie rușine.”

Europa Liberă: Am ajuns cu microfonul Europei Libere aici, la piața din Nisporeni, și încercăm să aflăm de la locuitorii orașului părerile despre bogăție și sărăcie. Cine sunt bogați, cine sunt săraci?

– „Noi cum am trăit sărac, așa și trăim. Poate se va schimba ceva, dacă vom face Unirea. Asta e.”

Europa Liberă: Dar cei bogați cum au apărut?

– „Prin hoție. Cu muncă cinstită nu mai faci așa multe.”

Europa Liberă: De ce credeți că prin muncă cinstită nu poți face avuție?

– „Iată noi vindem și muncim. Cu muncă cinstită, ce mai facem bogăție? La piață venim cu marfa noastră și nu mai facem nimic.”

Europa Liberă: Ia ziceți și Dvs. despre bogăție și sărăcie. Cine pune accent pe bogăție și cine trăiește în umilință și sărăcie?

– „Conducerea noastră îi bogată, dar toți oamenii îs săraci. Vai de capul lor.”

Europa Liberă: Dar ați spus „conducerea noastră”, înseamnă că ați ales-o?

– „Cam ei s-au ales. Ei au cumpărat-o, ei au șantajat-o, ei au făcut ce au vrut ei din noi.”

Europa Liberă: De ce se vinde votul, mandatul, deputatul? Din sărăcie?

– „Din șantajare. I-a pus în situație – ori i-a făcut dosar, ori i-a dat niște bani. Două motive i-au impus pe dânșii să treacă cu conducerea asta a noastră hoață.”

Europa Liberă: Se apropie data de 24 februarie. Alegătorul din Republica Moldova are șansa să-și aleagă o clasă politică onestă, corectă, cu interes pentru cetățean, pentru soluționarea problemelor statului și ale oamenilor. Dvs. o să decideți soarta în această zi a alegerilor.

– „Cu situația care-i acum, situația alegerilor, n-o să putem noi alege. Nu putem noi nicicum, pentru că așa-s condițiile de votare, ei le-au făcut așa, ca să fie numai în favoarea lor. Și pe care o să-l alegem, totuna ei au să-l cumpere.”

Europa Liberă: De ce credeți așa?

– „Pentru că nu avem încredere.”

Europa Liberă: Cum se poate schimba situația din rău în bine?

– „Numai conducerea asta de înlăturat, complet.”

Europa Liberă: O dați jos pe asta că nu vă place, o criticați și aduceți alțiila putere, pe cine îi aduceți?

– „Ar trebui să-i schimbăm în fiecare zi, nu o dată la patru ani, dar cam în fiecare zi.”

Europa Liberă: Există această șansă ca la 24 februarie să câștige o clasă politică integră, corectă, onestă?

– „Am vrea să credem așa, dar greu o să fie.”

Europa Liberă: De ce?

– „Greu se dă mafia jos.”

Europa Liberă: Totul e în puterea dvs.

– „Da, dar se falsifică și alegerile... De pildă, alegerile din Chișinău ale primarului. Ce folos că toată lumea l-a ales, dar ei au făcut ce-au vrut ei? Ei nu iau în considerare părerile oamenilor, deloc nu le iau. Ei au a lor direcție și nu se uită nici în stânga, nici în dreapta; ca și când le-au pus ochelari la cai – merg înainte și gata.”

– „Poate erau de mult la pușcărie toți, dacă aveam o justiție cum a fost cândva în România. Mănâncă dintr-o strachină toți – și justiția, și anticorupția, și politicul. Totul îi mafie.”

Europa Liberă: Moldovenii își pot face ordine în casa lor, își pot administra treburile statului?

– „Și-ar putea dacă ar fi mai uniți.”

Europa Liberă: De ce nu sunt uniți?

– „Masa activă toată îi dusă din țară.”

– „Oamenii puternici fug din țară.”

Europa Liberă: Când v-ați considerat om bogat?

– „Mai niciodată. Am fost învățați să muncim degeaba cu Uniunea Sovietică și amu tot mai degeaba muncim.”

Europa Liberă: Vorbim despre bogăție și sărăcie. Cine-s bogați, cine-s săraci azi?

– „Ой, Господи! Мы, например, бедные, потому что пенсия маленькая. Я получаю 1.400 лей.” (Of, Doamne! De exemplu, noi suntem săraci, fiindcă pensia e mică. Primesc 1.400 de lei.”)

– „Îs talpa și bogații, dar de mijloc oameni nu-s. Noi, o parte, ne socotim talpa, dar altă parte îs foarte bogați. Iaca amu de ce Plahotniuc face? Pentru că se apropie alegerile, ei vor să câștige democrații iarăși, ca să rămână la putere, să mai rămână și în viitor la putere.”

Europa Liberă: Dar dvs. o să decideți, prin vot.

– „De-amu de câți ani? De 27 de ani vin și se schimbă, și se schimbă și n-aș zice că-i vina numai la acești care-s amu la putere că noi am ajuns în haosul acesta.”

Europa Liberă: Dar acum cine are șanse să câștige alegerile – cel care vine cu bani sau cel care vine cu onestitate, cu corectitudine la alegător?

– „Care-s mai onești oleacă, că ei vin cu bani.”

– „Și acești care vin cu onestitate, vin acum în prag de alegeri, dar pe urmă onestitatea dispare. Acei cu bani tot vin cu promisiuni, adică mai dau și banii ăștia, mai măresc, eu nu știu ce mai fac, mai fac și bine; mai fac, se vede că se mai face și bine.”

– „Dar aiști care-s la putere acum, ei cumpără lumea cu bani. Iaca amu alegerile, au să dea la lume, la bătrâni o să umble și au să umble cu sacoșe...”

Europa Liberă: Dar de ce alegătorul își vinde votul?

– „Își vând votul, că oamenii nu înțeleg.”

– „Așa ni-i firea noastră de moldoveni. Pentru o sută de lei... chiar de ești sărac, dar trebuie să ai demnitate.”

– „Luați, oameni la care vă dau, luați, că-i tot din spatele oamenilor, dar să știți pentru cine să vă puneți votul!”

– „Dar de ce furtul miliardului nu-i nimeni, totul s-a acoperit? Îs patru ani de atunci. Eu am lucrat în bancă toată viața și eu știu ce înseamnă banca. Și s-au închis Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Un om care încalcă ceva acolo – cinci ani de pușcărie, dar că s-au închis băncile și nimeni nu duce cont unde-s banii aceștia furați... Eu am lucrat la Banca de Economii 30 de ani. Unde-s banii ceia? De ce parlamentarii nu fac lucrul acesta ca să scoată la iveală?”

Europa Liberă: Justiția, e treaba justiției.

– „Apoi dar justiția-i cumpărată? Cum dictează parlamentarii, ei așa fac. Să scoată la iveală unde-s banii ceia, de ce s-au închis. Vedeți că s-a pus întrebarea și tot amână parlamentarii.”

Europa Liberă: Când v-ați considerat persoană bogată?

– „Noi, oamenii de rând, nu știu de ce, ne-am mulțumit cu ce am avut și ne-am considerat bogați că am avut copii sănătoși, familii frumoase. Și în ziua de azi noi tot ne socotim într-un fel oameni bogați sufletește. Oamenii care-s de rând nu prea pun preț pe bogăția materială. Mulți oameni de rând sunt oameni onești și se mulțumesc cu ceea ce au, că acel care are mult, el de ce are, tot mai vrea. E ca o boală. Este lume care au mult, dar totuna vor și mai mult.”

* * *

Așa cum au spus interlocutorii mei de la Nisporeni, corupția și sărăcia, care îi încurajează pe moldoveni să ia drumul pribegiei, lasă țara lipsită de energie și speranță. Cum se explică faptul că politicienii promit prosperitate, dar produc sărăcie? Încercăm să aflăm răspuns la aceasta și alte întrebări de la deputatul Dumitru Diacov, președinte de onoare al Partidului Democrat, partid de guvernământ.

Europa Liberă: Mai multă dezamăgire, decepție în rândul electoratului ca acum se pare că nu a fost niciodată. Când merg și discut cu omul simplu, foarte multă lume zice că nu mai vrea să meargă să aleagă.

​Dumitru Diacov: „Eu sunt de acord și toți purtăm răspunderea. Să nu credeți că numai Partidul Democrat este vinovat și nu are nicio atribuție la chestia asta Partidul Socialiștilor sau partidele de dreapta – PAS și celelalte –, că nu are nicio atribuție la chestia asta presa. Haideți să fim serioși! Noi toți suntem părticele ale societății moldovenești și noi toți – involuntar câteodată, câteodată conștient – contribuim la chestia asta și nu ne gândim cum o să se reflecte.”

Europa Liberă: Guvernarea trebuie să aibă suficientă înțelepciune ca să discute cu toți actorii din societate.

Dumitru Diacov: „De acord, de acord!”

Europa Liberă: Dar dialogul acesta nu a existat.

Dumitru Diacov: „Înțelegeți? Când sunt trei partide la guvernare, fiecare încearcă să dea vina unul pe altul. Și lucrul acesta s-a întâmplat din 2009 până în 2016. Toți dădeau vina unul pe altul, era gâlceavă totală și toți erau vinovați.”

Europa Liberă: Iată că de doi ani și ceva PD-ul de unul singur și-a luat volanul în mână.

Dumitru Diacov: „Toți erau vinovați: acesta 30%, acesta 30 și acesta 40% erau vinovați. Acum este unul la guvernare și acesta-i vinovat 100% în ochii la toți care stau în jurul lui. Nu este simplu să fii la guvernare, nu este simplu să fii în opoziție, să ai răbdare, să critici programele economice. Cine ascultă programele economice, cine ascultă analize profunde economice ș.a.m.d.? Este foarte ușor de perceput cearta, catalogările acestea ș.a.m.d. Îmi pare foarte rău, nu mi-i plăcut. Chiar după discuția noastră, câte comentarii au să existe că, uite, aceștia că nu știu ce ș.a.m.d. Eu nu mă simt vinovat cu nimic, nu m-am ocupat cu nebunii.”

Europa Liberă: Nu ați răspuns la întrebarea pe care v-am adresat-o ceva mai devreme.

Dumitru Diacov: „Care?”

Europa Liberă: Ce se referă la ideea pe care o promovează Igor Dodon că alegerile repetate vor decide cine va guverna Republica Moldova în următorii patru ani.

Dumitru Diacov: „Eu nici nu vreau să cred în lucrul acesta. Vă închipuiți ce înseamnă ceea ce spune dl Dodon? Asta înseamnă că s-au petrecut alegerile, că trebuie să treacă vreo trei luni de zile ca noi să încercăm să instalăm o guvernare, în timpul acesta țara nu se guvernează...”

Europa Liberă: Și dacă în trei luni de zile nu se numește Guvernul, se dizolvă Parlamentul?

Dumitru Diacov: „Asta înseamnă că în trei luni de zile nu se numește Guvernul, asta înseamnă că se dizolvă Parlamentul și asta înseamnă că se anunță alegeri anticipate și trebuie să mai treacă vreo trei luni de zile. Asta înseamnă că opt, nouă luni de zile Republica Moldova nu este guvernată.”

Europa Liberă: E în criză...

Dumitru Diacov: „Asta înseamnă că toți actorii politici – mari și mici – înnebunesc; asta înseamnă că populația o să audă de dimineață până seara numai fraze din astea aprinse. Democrația presupune și responsabilitate. Noi cu democrația stăm foarte bine, noi exploatăm democrația cât vrem, dar când e vorba de responsabilitate, nimeni nu se gândește. Uitați-vă, vă rog, la limbajul unor actori politici din Republica Moldova. Nu vreau să arăt cu degetul, este Doamne ferește...”

Europa Liberă: Dar limbajul acesta e din ambele tabere, dl Diacov, și dintr-o parte, și din alta.

Dumitru Diacov: „Și-i mai bine asta? Pe mine mă revoltă și una, și alta. Eu nu vreau ca să fie chestia asta, fiindcă asta se duce în jos, la omul de rând care nu este membru de partid, care vrea să trăiască în liniște, vrea să trăiască în pace. Și cine îl zăpăcește? Partidul politic.”

Europa Liberă: Vreau câte un răspuns scurt și clar: PD la guvernare cu PSRM e posibil?

Dumitru Diacov: „Nu este posibil, nu este posibil! Când dl Dodon o să iasă și o să spună că „noi sprijinim integrarea europeană, că noi vrem să asigurăm continuitatea cursului politic al Republicii Moldova”, atunci este un motiv ca noi să ne așezăm și să discutăm ceva. Ia uitați-vă discuția privind introducerea în Constituție a acestei sintagme – „integrarea europeană” – câtă zarvă și câtă agresiune a trezit la colegii noștri din fracțiunea socialistă, care au și părăsit sala.”

Europa Liberă: PD se vede la guvernare cu PPDA, PAS, PL, PLDM?

Dumitru Diacov: „Da! Eu nu văd nicio problemă. Eu am trecut prin chestiile acestea nu o dată, când partidele care se jurau, își rupeau cămașa și după alegeri se așază la masă și caută soluții. Eu vorbesc de partide responsabile, fiindcă orice partid se duce la om și îl convinge nu numai că aceștia îs răi, dar o să venim noi și o să facem mai bine. Așa trebuie să spună partidele. Apropo, lucrul acesta noi nu prea îl auzim de la opoziție. Voi trebuie să spuneți oamenilor, ca să vă voteze pe voi, nu numai să criticați guvernarea, dar voi trebuie să le spuneți: „Bine, venim noi și o să facem una, două, trei, patru, cinci...” Și pentru asta, în primul rând, o să te voteze omul. Și atunci, tu dacă vii în Parlament, o să stai în poză că eu îs sfânt, curat și nu discut cu nimeni?”

Europa Liberă: Dar dacă guvernarea, actuala guvernare a făcut unu, doi, trei, patru, cinci, de ce Republica Moldova rămâne depopulată?

Dumitru Diacov: „Depopularea este un proces cu mult mai complex decât unul, așa, ușurel, catalogat de concurenții politici.”

Europa Liberă: Lumea pleacă.

Dumitru Diacov: „Valentina, noi când eram foarte tineri ne mândream cu faptul că trăim în „grădina înfloritoare”, așa se spunea, da? a Uniunii Sovietice. Asta însemna că noi ne mândream cu faptul că aveam 60, aproape 70 la sută de populație la țară, în zona rurală, în glod, care lucrau în colhozuri...”

Europa Liberă: De ce politicile guvernamentale nu mențin moldovenii în țara lor?

Dumitru Diacov: „Spuneți-mi, vă rog, pleacă oamenii de la țară, pleacă oamenii de acolo unde nu există industrie, unde nu există locuri de muncă. Înainte în Bașcalia mea natală trăiau aproximativ 5.000 de oameni. Toți lucrau în colhoz.”

Europa Liberă: Și acum jumătate din ei îs plecați?

Dumitru Diacov: „Acum pământul, același teren îl prelucrează 80 de oameni. Ce facem cu ceilalți 4.000?”

Europa Liberă: Și ei spun că guvernarea îi fugărește peste hotare?

​Dumitru Diacov: „Dar nu-i așa de simplu lucrul acesta! Noi trebuie să asigurăm stabilitate politică, noi trebuie să asigurăm liniște, noi trebuie să asigurăm funcționalitatea instituțiilor statului și trebuie să asigurăm venirea investițiilor, ca în fiecare sat să apară o brutărie, o oloiniță, o fabrică de prelucrat laptele acolo, de prelucrat legumele...”

Europa Liberă: Promisiunile acestea de câți ani se fac?

Dumitru Diacov: „Păi se fac. Dacă noi nu devenim deștepți să asigurăm această stabilitate, care nebun o să vină din America sau din Germania să investească trei sute de milioane, când știe că noi suntem împărțiți în tabere, suntem gata să ne gâtuim unul pe altul și schimbăm câte patru-cinci guverne?”

Europa Liberă: Dar ei nu vin de atâta, pentru că știu că justiția nu este independentă?

Dumitru Diacov: „Inclusiv din chestiile astea. Și asta trebuie să fie una din grijile principale ale viitoarei guvernări, fiindcă nu poți să umbli cu fofârlica așa, să spui că avem tot și totu-i bine, dacă vrem investiții. Eu sunt sigur că avem foarte mulți colegi care înțeleg lucrul acesta, despre lucrul acesta se vorbește. Iată cu roada anului curent... Ce credeți că nu ne doare și nu vrem ca omul să-și vândă produsul crescut un an de zile cu un preț mai destoinic?”

Europa Liberă: Dar, sincer, a vrut PD-ul să existe o justiție independentă în Republica Moldova?

Dumitru Diacov: „Eu sunt absolut convins că fiecare pas pe care îl vom face noi pe calea parcursului european ne va apropia de ideea de care noi vorbim acum.”

Europa Liberă: Dar justițiarii vor să fie independenți?

Dumitru Diacov: „Păi asta e altă problemă. Asta și ei trebuie să se gândească la imaginea lor, fiindcă eu nu sunt procuror, nu eu arestez, nu eu judec, sunt instituții și ei trebuie să se gândească la prestigiul lor ș.a.m.d., dar mersul nostru pe calea europeană ne va duce inevitabil. Iată românii au intrat cu zece ani în urmă în Uniunea Europeană, au și altfel de justiție, măcar că și acolo-i vai de capul lor.”

Europa Liberă: De ce UE a sancționat Republica Moldova și nu i-a oferit asistența macrofinanciară?

Dumitru Diacov: „De ce? Pentru că noi suntem iată tot în cearta asta. Oamenii care ne privesc pe noi de la o anumită distanță, înțelegeți, o țară mică? O ceartă într-o țară mare se observă mai greu, măcar că și acolo de-acum avem țări foarte mari, foarte dezvoltate în care se vede chestia asta. Și noi luăm exemplul acesta. Ne uităm peste gard, frații se ceartă de-i ia dracul acolo, și noi ne certăm. Și noi ne certăm, fiindcă știm că ei nu au când să se ocupe cu noi, că-s ocupați cu ale lor chestiuni. Eu cred că lucrul acesta o să se termine odată cu începutul noului mandat. Eu vă asigur că în ceea ce privește Partidul Democrat sunt foarte mulți oameni care înțeleg, care au această experiență, care știu cum nu se poate. Eu știu cum nu se poate și avem mulți colegi în jurul nostru care știu cum se poate, specialiști în diferite domenii, fiindcă este foarte ușor să vii în campania electorală să critici, să lansezi fel de fel de lozinci, dar pe urmă când să guvernezi ai nevoie de specialiști, ai nevoie de oameni din toate domeniile de activitate.”

Europa Liberă: Dar sunteți autocritici?

Dumitru Diacov: „Păi suntem, sigur că da, sunt diferite... Eu prefer să fiu autocritic și critic în discuțiile de acolo, la partid, noi între noi, în doi, în trei, în patru, în cinci. Nu-mi place când chestia asta se face în fața spectatorilor. În fața spectatorilor trebuie să ne gândim împreună cum putem să ieșim din impasul în care ne aflăm.”

Europa Liberă: Dvs. de profesie sunteți jurnalist.

Dumitru Diacov: „Da.”

Europa Liberă: Câtă manipulare există astăzi în societate?

Dumitru Diacov: „Eu nu știu dacă ții minte când am intrat în politică, am spus că sunt două lucruri absolut diferite, ziaristica și politica. Și m-am convins foarte repede, dar asta este. Politica în Republica Moldova era foarte naivă în anii ceia, în ’90.”

Europa Liberă: Întrebarea mea era: cât de mult se manipulează astăzi opinia publică?

Dumitru Diacov: „Acum politica moldovenească încetișor-încetișor se aliniază și ea la standardele internaționale. Și noi vedem acolo cum se face politică, noi vedem în țările mari câtă sinceritate există și sigur că acolo e altceva, sunt sisteme care contrabalansează.”

Europa Liberă: Cât populism și manipulare e acum în Republica Moldova?

Dumitru Diacov: „Eu cred că noi trebuie să conștientizăm acest lucru, să recunoaștem că există foarte multe probleme și avem foarte mult de lucru. Principalul este ca odată ce se termină gâlceava politică, campaniile electorale, noi să avem posibilitate a doua zi să ne apucăm de lucru și să ne lăsăm loc pentru „Bună ziua!” cu colegii din interior și cu colegii de pe scena politică moldovenească, fiindcă mai devreme sau mai târziu un partid care este la guvernare pleacă în opoziție, noi am avut această experiență.”

Europa Liberă: Vă este frică să ajungeți în opoziție?

Dumitru Diacov: „Mie, personal, nu.”

Europa Liberă: Nu, Partidului Democrat?

Dumitru Diacov: „Bine, partidul am spus că partidu-i mare și sunt poate persoane care nu doresc sau sunt persoane care înțeleg acest lucru. Pentru acei care au trăit această experiență nu-i nicio problemă. Este posibilitate să te manifești și acolo, și acolo. Partidul care a trăit această experiență, sigur că este cu totul altfel, este mai curios să fie la guvernare, este mai doritor să fie la guvernare, mai nerăbdător să fie la guvernare ș.a.m.d., dar când ai trecut prin toate acestea...”

Europa Liberă: Dar de ce cu orice preț vrei să menții puterea?

Dumitru Diacov: „Fiindcă vrei să faci mai multe lucruri bune. Este o chestiune, înțelegeți? Partidul Democrat a avut 24 de mandate, cel mult, atunci în ’98, pe urmă – 12, 15, 16, 19 mandate, niciodată n-a avut 51 de mandate. Este o chestie fundamentală atunci când tu vii...”

Europa Liberă: Aveți o coaliție majoritară care a ajuns la numărul acesta de mandate.

Dumitru Diacov: „Bine, coaliție majoritară de scurtă durată, pe parcursul a doi ani de zile...”

Europa Liberă: Jumătate de mandat din actuala legislatură.

Dumitru Diacov: „Anul trecut s-a consumat pentru a liniști spiritele și în jurul nostru, și în interior și abia în 2017 au început partidul și guvernarea să lucreze din plin.”

Europa Liberă: Cum credeți că intră în istorie actuala legislatură?

Dumitru Diacov: „Eu cred că o să intre după rezultatele practice.”

Europa Liberă: Ce se va spune despre actualii deputați din Parlament?

Dumitru Diacov: „Anul acesta când noi vom numără bobocii, eu cred că o să fie și foarte multe lucruri practice care au fost realizate. Dvs. gândiți-vă: 800 de grădinițe de copii reparate, 1.600 km de drumuri...”

Europa Liberă: Dl Diacov, aici e problema cea mai mare – banii ăștia îs banii contribuabililor, dar Partidul Democrat peste tot merge și spune că PD-ul repară drumuri, PD-ul oferă spațiu locativ, PD-ul repară grădinițe, dar banii sunt publici.

Dumitru Diacov: „Păi da, dar PD-ul poartă toată răspunderea de ce se face în țară. Toată povara îi pe spatele PD-ului. PD-ul tot trebuie să găsească careva argumente și să spună că, uite, asta noi o facem. Au fost partide la guvernare, au fost partide la guvernare care au avut majorități constituționale...”

Europa Liberă: Partidul Comuniștilor...

Dumitru Diacov: „...și care n-au reușit să facă lucrurile astea.”

Europa Liberă: Dl Voronin zice că doar pe timpul guvernării sale au fost făcute cele mai bune lucruri.

Dumitru Diacov: „Bine, o să treacă această perioadă și o să fim în stare să facem un bilanț: cât s-a făcut pe parcursul a zece ani de zile și cât s-a făcut într-un an. Și dacă aceste majorări de salariu care absolut clar am spus că la anul vor fi majorări de salariu care vor include toate categoriile de populație și vor fi majorări și la persoanele actuale.”

Europa Liberă: Mediul de experți spune că bani nu vor ajunge, pentru că nu este o dezvoltare economică.

Dumitru Diacov: „Bine, poate experții nu...”

Europa Liberă: Acum așa se spune că au fost strangulați agenții economici, Vama, Fiscul sunt strânși în ușă ca să adune cât mai mult.”

Dumitru Diacov: „Păi dar nu este datoria guvernării să facă ordine și la Vamă, și la Fisc, și peste tot locul? În America care este cea mai mare crimă? Dacă n-ai plătit un impozit, doi dolari dacă nu i-ai plătit, stai la pușcărie. Și în Republica Moldova trebuie să vină timpurile astea.”

Europa Liberă: Dar în Moldova nu mai există clasă de mijloc.

Dumitru Diacov: „Mergeți pe drumurile Moldovei, ieșiți în Chișinău, este imposibil să te miști cu mașinile. Asta ce merge clasa de sus sau clasa de jos merge? Clasa de mijloc. Clasa de sus îs 20 de mașini, îs 100 de mașini, îs 200 de mașini. Dar restul? Eu încerc să fiu foarte conștient de ceea ce se face, ceea ce nu se face și sper foarte mult că noi o să ne mișcăm înainte, Republica Moldova o să devină parte a acestei Europe care este sigură, care este civilizată.”

Europa Liberă: Și relația cu Rusia cum va fi?

Dumitru Diacov: „Eu consider că trebuie să fie foarte constructivă, foarte deschisă. Rusia trebuie să știe că Republica Moldova dorește să meargă pe calea europeană.”

Europa Liberă: Iar pentru Moscova cel mai credibil politician din Republica Moldova rămâne a fi Igor Dodon?

Dumitru Diacov: „Bine, Moscova a prietenit și cu unul și cu altul, și cu cei din dreapta, nu dreapta-dreapta n-am avut la guvernare chiar așa, tot Partidul Democrat a fost mai aproape de guvernare. Rusia nu are de gând să plece nicăieri și Republica Moldova n-o să se ducă pe Marte sau pe Lună. Aici suntem. Noi trebuie să recunoaștem America are interese în Republica Moldova, Uniunea Europeană are interese, dar Rusia să nu aibă interese? Dar noi nu trebuie să ne sfiim de chestia asta, noi trebuie să conștientizăm, noi trebuie să vorbim deschis. Federația Rusă are relații foarte bune cu Ungaria, care este membru NATO și al Uniunii Europene, cu Cehia, care este membru NATO și al Uniunii Europene. De ce Federația Rusă nu poate să aibă relații foarte bune cu un stat neutru, Republica Moldova, care este membru al Uniunii Europene? De ce nu?”

Europa Liberă: Și care are staționate trupele sale pe teritoriul Republicii Moldova?

Dumitru Diacov: „Trebuie de rezolvat și chestiunea dată, trebuie de rezolvat și chestiunea dată. Și atunci când Rusia va fi sigură în comportamentul Republicii Moldova și comportamentul Republicii Moldova va fi unul serios, dar nu să iasă un partid-două și... hai cu tancurile și să facă că Rusia e așa, că Rusia e așa... Și Rusia, și Ucraina, și România sunt vecinii noștri. Bine, Rusia nu-i vecinul cu care avem frontieră, dar e aici și-i prezentă. Și atunci noi trebuie să fim conștienți: calea europeană este perspectiva dezvoltării Republicii Moldova, este viitorul copiilor și nepoților noștri. Noi nu trebuie să ne rușinăm că dl Dodon, când era ministru al Economiei, era pro-european, fiindcă așa partidul și-a anunțat cursul de atunci al comuniștilor. Eu cred că el încearcă să-și mobilizeze o anumită parte a electoratului și de aici vine lozinca lui electorală, nu invers.”

Europa Liberă: Dar cine îl poate îmblânzi pe dl Dodon?

Dumitru Diacov: „Realitatea moldovenească.”