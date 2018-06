Denis Cenușă: „Am fost luați prin surprindere, suferim consecințele unor tactici bine gândite ale guvernării”

Justiția moldoveană a luat ieri-noapte o decizie pe care câteva zile în urmă puțini îndrăzneau să o admită: a invalidat definitiv votul din Chişinău pentru un primar din opoziție pe motive nerecunoscute practic de nimeni nici din interior, nici din exterior. Dar nu au existat oare semne prevestitoare? Și… se oprește aici drumul european al R. Moldova? Dionis Cenușă, politolog, expert în politici europene, ne va împărtăși opinia sa în această dimineaţă.

Europa Liberă: Cum se face, dle Cenușă, că o izbânda fără vreun cusur până la intrarea chestiunii pe mâna justiției – mă refer la victoria lui Năstase, care nu a fost contestată nici de contracandidatul lui, nici de observatori, nici de autorităţile electorale – iată a devenit brusc precară, conform deciziilor consecutive a trei instanțe de judecată?

Dionis Cenușă: „Evident, victoria liderului opoziției, Andrei Năstase, nu este un eveniment politic important pentru guvernare, pentru că altfel nu putem explica de ce atât de repede și prin metode atât de netransparente s-au găsit argumente pentru a contesta victoria și, respectiv, a duce la invalidarea alegerilor. Este evident că vorbim despre o încercare de a lupta cu opoziția prin metode mai puțin convenționale, folosind, în cazul de față, justiția.”

Europa Liberă: Îndrăznesc să vă reamintesc, dle Cenușă, o conferință a vicepreședintelui PD, Vladimir Cebotari, probabil v-o amintiți, după primul tur de scrutin avea loc. „Sunt nereguli, îndemnăm CEC să se lămurească”, a spus el atunci. Era acela un gest de prevestire a acestui deznodământ, de pregătire a opiniei publice poate?

Dionis Cenușă: „Evident au existat mai multe semnale, însuși tonul calm cu care au reacționat democrații pe parcursul celui de-al doilea tur și după anunțarea rezultatelor, deci era cum ar veni un fel de liniște înainte de furtună și bănuiesc că cam aceasta este abordarea generală a puterii. Ei caută momentul potrivit pentru a da o lovitură puternică și astfel a se impune în final. Din păcate, opoziția probabil nu s-a așteptat la așa ceva, de fapt, nimeni nu s-a așteptat nici acasă și nici în străinătate, de aceea noi am fost luați prin surprindere și prin urmare acum cumva suferim consecințele unor strategii, unor tactici bine gândite ale guvernării, care implică foarte mulți judecători cu integritate dubioasă.”

Europa Liberă: Ce va spune acum PD? Va spune că „noi doar v-am prevenit că sunt probleme cu votul”? Sau va spune şi va proceda altfel? Cum anticipați? Vitalie Gămurari este purtătorul de cuvânt al PD. Nu știu dacă ne putem raporta la poziția lui ca la poziția formațiunii, dar o primă reacție a fost ieri-seară la un post de televiziune: „Eu rămân sigur ca justiția din Moldova este independentă”.

Dionis Cenușă: „Exact acest argument îl vor folosi, pentru că statul de drept și în general importanța justiției este un subiect foarte sensibil în dialogul cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite și alți parteneri externi. Deci, ei vor încerca să convingă opinia publică internațională că ei nu au influențat și nu au vrut să influențeze decizia judecătorilor.”

Europa Liberă: Cu ce succes, dle Cenușă? Vorbeam mai devreme de episodul cu Vladimir Cebotari. Nu era și acela o dovadă a influenței politice asupra justiției, cumva din sediul partidului se anunța ce va fi?

Dionis Cenușă: „Desigur succesul acestor argumente nu este unul plauzibil. Noi am văzut cum s-a acționat atunci când a fost introdus votul mixt. Deci se va merge până în pânzele albe, se va încerca cumva să obosească opinia publică cu argumente și efectiv să se depășească momentul. Va depinde foarte mult dacă pe lângă întrebările pe care le va pune Uniunea Europeană sau Statele Unite vor exista și acasă persoane sau forțe politice, cum ar fi opoziția, care vor continua să conteste decizia.”

Europa Liberă: Dar ce va face Uniunea Europeană? A fost povestea cu mixtul pe care ați pomenit-o, acum asta. Deja am văzut interpretări că „ar fi cel mai puternic demers antioccidental al Republicii Moldova”. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău s-a declarat dezamăgit de decizia de aseară. „Nu a fost respectată voința oamenilor”, a spus Domnia sa. Dacă e să zicem pe scurt, ce va face Uniunea Europeană?

Dionis Cenușă: „Uniunea Europeană trebuie, în primul și în primul rând, să accepte că precondițiile politice pentru obținerea asistenței macrofinanciare nu sunt îndeplinite și, respectiv, să amâne acordarea primei tranșe din asistența de 100 de milioane de euro. Asta ar însemna că acești bani nu pot veni cel puțin până în toamnă. După aceea vom vedea dacă în general ei pot fi acordați în condițiile actuale. De ce să nu fie amânați în general până după alegerile parlamentare? Deci ar fi cea mai rezonabilă și cea mai corectă abordare a Uniunii Europene, pentru că, dacă nu, atunci guvernarea probabil va recurge la metode iarăși destul de urâte pentru a falsifica alegerile din toamnă. Iarăși e vorba de a stabili linii roșii noi, pentru că deja au fost trecute, s-au călcat în picioare altele până acum. Prima, după mine, cea mai strigătoare la cer a fost cea privind votul mixt, acum e vorba de anularea votului pentru alegerile noi din Chișinău. Deci, ce mai urmează? Urmează alegerile parlamentare, care trebuie, din punctul meu de vedere, de pe acum protejate de tot felul de interferențe din partea guvernării.”

Europa Liberă: O să vorbim și despre asta. Unii experți, dle Cenușă, consideră că ceea ce face puterea este rezultatul inclusiv al poziției lipsite de fermitate cumva a partenerilor: sprijinul necondiționat al României văzut de mulţi ca sprijin pentru regimul Plahotniuc, ceea ce pare a fi poate sprijinul Statelor Unite - iată și acum premierul Filip este la Washington. Dvs. cum vedeți aceste păreri?

Dionis Cenușă: „Din păcate, Republica Moldova nu este prima pe agenda instituțiilor europene, pe agenda partenerilor externi. Guvernarea folosește acest prilej pentru a-și aranja propriile interese în Republica Moldova, pentru a-și asigura permanență politică după alegerile parlamentare.”

Europa Liberă: Dar vreo vină a partenerilor vedeți?

Dionis Cenușă: „Eu văd o încercare a partenerilor de a nu interveni în afacerile interne ale Republicii Moldova, dar prin asta ei încurajează guvernarea să meargă în continuare prin tot felul de abateri de la normele democrației. Deci, Uniunea Europeană are suficiente instrumente pentru a face presiune și acum este momentul cel mai potrivit pentru a le pune în aplicare.”

Europa Liberă: Pe 27 iunie, mâine, se vor împlini patru ani de când Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Mulți cetăţeni atunci au mizat, au sperat că Moldova își securizează parcursul european, începe un drum spre o țară normală, prosperă, unde se aplică valorile democrației. Din punctul Dvs. de vedere, au acești cetățeni acum cu ce se lăuda?

Dionis Cenușă: „E vorba de o integrare europeană care se face pe bază de retorică, și nu pe acțiuni concrete. Evident, justiția probabil este cea mai evidentă victimă din insuccesul integrării europene a Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Victimă sau dimpotrivă? Cum o vedeți?

Dionis Cenușă: „Societatea civilă a insistat foarte mult pe justiție și aici iarăși revenim la importanța integrității judecătorilor, la reforma din justiție. Din păcate, anume aici să nu uităm că Uniunea Europeană a retras finanțarea pentru reforma din acest sector, pentru că nu a văzut progrese. Deci au existat premise până acum ca să înțelegem că judecătorii vor deveni la un moment dat cei mai periculoși, să spunem unii judecători, cei mai periculoși actori împotriva integrării europene a Republicii Moldova, de aceea probabil trebuie să revenim de la zero la discuțiile despre necesitatea reformei justiției și la precondiții foarte clare pentru a acorda următoarele asistențe de către Uniunea Europeană sau de către alți parteneri externi.”

Europa Liberă: Unii experți, dle Cenușă, se întreabă dacă acest deznodământ de aseară arată de fapt că singurul scop al PD, al PSRM este să oprească aici direcția proeuropeană a Republicii Moldova sau nu? Dvs. cum credeți?

Dionis Cenușă: „Eu am presimțirea că partidul de la guvernare în scurt timp va introduce în Constituție vectorul integrării europene ca o modalitate iarăși de a convinge opinia publică că ei sunt o forță proeuropeană, dar în realitate ei acum au contribuit la invalidarea alegerilor. Deci pe lângă acțiunile reale, care duc la erodarea vectorului european, noi vom avea foarte multe acțiuni formale și mai degrabă de retorică, prin care ei vor contrabalansa această absență a acțiunilor reale. Deci pentru mine nu sunt convingătoare niciun fel de declarații proeuropene atâta timp cât ele nu contribuie în mod nemijlocit la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Iar prin invalidarea alegerilor, prin introducerea votului mixt fără consensul larg în cadrul societății Republica Moldova nu se apropie nicidecum de standardele și valorile europene care sunt menționate expres în Acordul de Asociere pe care noi l-am semnat acum patru ani.”

Europa Liberă: Ultimul aspect, dle Cenușă, și două minute pentru ca să-l discutăm. Mai departe ce-i de făcut? Se întreabă lumea dacă mai contează votul. În Republica Moldova mai înseamnă ceva să mergi la vot, să-ți dai preferința pentru un politician sau altul? În perspectiva parlamentarelor, cum vedeți Dvs. situația?

Dionis Cenușă: „Votul este unicul instrument pe care îl are cetățeanul pentru a influența procesele politice și democratice din țară, de aceea da, participarea la alegeri este importantă, dar până atunci, până la alegerile parlamentare din acest an noi trebuie să creăm un mecanism prin care acest vot nu va fi fraudat sau nu va fi anulat, pentru că iarăși, dacă se va recurge la precedentul cu votul din Chișinău, atunci am putea avea partide politice scoase din competiție, pentru că au folosit Facebook-ul sau orice altă metodă năstrușnică sau interpretare năstrușnică din partea unor judecători, care nu înțeleg care este diferența între a chema oamenii la vot și a face agitație electorală pentru un partid sau altul. Deci este important ca acum împreună cu partenerii externi să stabilim un mecanism prin care să asigurăm integritatea votului pe care moldovenii vor trebui să-l dea în toamnă la alegerile parlamentare.”