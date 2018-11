Democrații americani se pregătesc să-și aleagă liderul la conducerea Camerei Reprezentanților

Democratii vor prelua conducerea Camerei Reprezentantilor din ianuarie, dar identitatea liderului lor este inca o necunoscuta. Cine sint candidatii? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Cit au fost in opozitie, democratii au fost condusi de Nancy Pelosi, deputata din California. Dar fiindca ea are 78 de ani si pentru că o noua generatie de democrati doreste o noua conducere, acum, dupa o victorie la care a contribuit, Nancy Pelosi ar putea sa aiba cel putin un contracandidat, in persoana deputatei de Ohio, Marcia Fudge, care este fosta lidera a grupului parlamentar afro-american din Camera.

Aceasta functie este foarte importanta pentru ca in urmatorii doi ani va reprezenta principala reduta de rezistenta a democratilor fata de presedintia Trump. Pina cind candidatul democrat la presedintie va fi ales, deci in urmatorul an si jumatate, presedintele Camerei va fi numarul unu in partid, vocea care se va face cel mai des auzita.

Punctul de vedere al dizidentilor este că aceasta voce trebuie sa fie a viitorului, pentru ca defineste brandul partidului. Or Nancy Pelosi este un politician liberal din California si in ciuda meritelor sale evidente, in recenta victorie din alegeri, nu reprezinta un argument in state de care democratii au mare nevoie sa cistige, din mid-vest.

Dar Pelosi e un politician abil si un adversar redutabil pentru orice contra-candidat. Fudge nu crede ca Pelosi poate obtine cele 218 de voturi de care are nevoie pentru a prelua conducerea Camerei. Fudge face parte dintr-un grup de 17 deputati care au redactat o scrisoare, inca nefacuta publica, anuntind ca vor vota impotriva lui Pelosi.

Actuala lidera democrata continua sa spuna ca isi va spulbera adversarii, una dintre metode fiind si a oferi rivalilor sai pozitii de conducere in comisii. Cei care i se opun incearca sa obtina sprijin din partea deputatilor proaspat alesi.

Desi alegerea propriu zisa nu va fi decit in ianuarie, campania de lobby a inceput. Pelosi a promis de-acum sa descentralizeze structurile de conducere si sa treaca la reforme. Deocamdata se discuta procesele care vor duce la alegere.

In prezent regulile democratilor arata ca membrii pot vota in plen doar pentru candidatul ales de partid, ori anumiti membrii vor sa aiba dreptul de a vota pentru cine doresc in plen. Daca alegerea are loc doar in partid, criticii liderei se tem ca aceasta va obtine ce doreste. La votul in plen insa, un grup mic de oponenti i-ar putea bloca alegerea si forta o realiniere.