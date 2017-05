James Comey, ancheta Congresului, și Donald Trump

In Statele Unite, demiterea directorului FBI continua sa stirneasca dezbateri aprinse. Se stie care este motivul pentru care James Comey si-a pierdut pozitia? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

O parte din criticilor administratiei Trump cred ca demiterea directorului FBI este legata de faptul ca acesta conducea agentia insarcinata cu ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane si care incearca sa stabileasca daca campania lui Trump a avut legaturi cu rusi.

Initial, Casa Alba a negat aceasta ipoteza, spunind că la recomandarea ministrului adjunct al justitiei, Donald Trump a luat decizia pentru că directorul Comey nu se mai bucura de increderea Agentiei.

Surse de presa arata ca adjunctul ministrului a fost luat prin surprindere de faptul ca hotarirea a fost pusa pe seama sa, amenintind chiar cu demisia. In conditiile respective, contrazicindu-si propriul personal, Trump a venit cu o alta varianta si anume ca avea de gind de mult timp sa-l concedieze pe director si recomandarea celor de la Ministerul Justitiei nu a facut decit sa confirme propriile temeri.

Dar ce a antrenat ostilitatea sefului executivului fata de directorul FBI? Surse din apropierea acestuia sustin ca, in ianuarie, cei doi au luat masa impreuna si cu acea ocazie, presedintele i-ar fi cerut lui Comey un angajament de fidelitate, ceea ce acesta a refuzat, promitind doar onestitate.

Functia respectiva are o mare doza de independență, in sistemul american si tocmai de aceea directorii sint numiti pe timp de zece ani, ca sa nu depinda de o administratie anume. Comey era in functie de trei ani si jumatate.

Dar, chiar si dupa acea conversatie, despre care relateaza presa, Trump a continuat sa-si manifeste sprijinul fata de Comey, cel acuzat de Hillary Clinton că ar fi inclinat balanta in favoarea actualului presedinte. Ceea ce pare sa fi dus la demitere este frustrarea lui Donald Trump cauzata de continuarea investigatiei cu privire la Rusia, desi el o caracterizeaza drept falsa si o masinatie politica a opozitiei.

Mai mult decit atit, Comey a cerut fonduri suplimentare si intr-o depozitie recenta la Congres a spus ca posibilitatea ca el sa fi influentat alegerile ii creaza o „usoara greață”. Nu se stie care declaratie anume a umplut paharul prezidential, dar ceea ce ramine este impresia ca Donald Trump ar avea o atitudine „nixoniana” fata de justitie, punind-o la indoiala si denigrind-o.

Intrebarea care se pune si nu are raspuns este de ce? Pentru că - asa cum sustin unii - încearcă să ascundă adevarul cu privire la legaturile cu Rusia? Sau - asa cum sustin altii - este doar pornirea lui instinctuala de a-i da la o parte pe cei care nu indeplinesc criteriile de fidelitate? Indiferent care este adevărul, ceea ce de asemenea ingrijoreaza sînt constantele scurgeri de informatii, care complică si mai mult situatii si asa complexe si dau la iveala serioase disensiuni interne.