Demisia unui înalt funcționar de stat american acuzat de abuz în serviciu

Presedintele Trump a acceptat demisia Administratorului Agentiei Americane pentru Protectia Mediului Inconjurator, Scott Pruitt. Ce a condus la aceasta decizie? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

De-a lungul mandatului sau Scott Pruitt, fost procuror general in Oklahoma a fost extrem de eficace in punerea in revers a regulilor de protectie a mediului, create de administratia Obama. Pe acest fond, administratorul s-a bucurat de larg sprijin din partea conservatorilor. Acesta este motivul pentru care, pina acum, presedintele Trump i-a luat apararea lui Pruitt, care, in interval de putin peste un an a devenit tinta a nu mai putin de 14 anchete cu privire la comportament certat cu regulile de conduita si etica guvernamentala.

Nu se stie inca ce l-a determinat pe Trump sa-si retraga sprijinul acum. Ultima controversa legata de Pruitt este stirea ca, in urma cu citeva luni, el i-ar fi sugerat presedintelui sa-l numeasca, cu titlu interimar, ministru al justitiei, in acel scenariu Trump urmind sa-l demita pe titularul postului, Jeff Sessions. Asta nu s-a intimplat, dar sa nu uitam ca nemultumirea presedintelui fata de Sesions are la baza faptul ca acesta s-a recuzat de la cazul amestecului Rusiei in alegeri si fireste ca propunerea lui Pruitt, despre care s-a aflat recent, ar putea stirni curiozitatea anchetatorului independent Robert Mueller. Dar dincolo de aceasta speculatie ca acel incident ar fi fost picatura care a umplut paharul,

Pruitt a pus in dificultate si dezonorat administratia, in repetate rinduri, din cauza incalcarii codului de conduita si etica. Folosirea de fonduri federale pentru calatorii private, inclusiv un avion privat si unul militar. Informatii oferite de cei care au lucrat pentru el ca Pruitt folosea angajati la stat pentru interese private, inclusiv o solicitare de a gasi o slujba pentru sotie. Sarcina data unui angajat de a cumpara o saltea folosita, de la hotelul washingtonian al lui Trump.

Pruitt a incercat sa se foloseasca de influenta sa pentru a facilita achizitionarea, tot de catre sotie, a unui restaurant Chick-fil-A. Folosirea personalului de securitate pentru a-i cumpara cosmetice si mincare. Cheltuieli de securitate de 300 de mii de dolari pentru o calatorie in Italia. Refuzul de a oferi Congresului acces la documente si emailuri de interes public. Faptul ca a locuit timp de sase luni, cu o chirie redusa, in casa unei lobbyiste al carei sot facea lobby pe linga agentia lui Pruitt. Calatorii cu lobyisti. Cheltuieli de zeci de mii de dolari, care nu se justificau. Majorari de salarii, de mari dimensiuni, pentru colaboratori apropiati. Inlaturarea celor care se plingeau de mersul lucrurilor la agentie. Si lista continua.

Fapt este ca motivul pentru care Pruitt isi pierde pozitia nu are legatura cu actiunile sale, menite sa slabeasca protectia mediului, ci cu cele care vizau protectia personala. Asta pare sa insemne ca politicile vor continua, deocamdata sub conducerea adjunctului lui Pruitt.