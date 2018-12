Demisia ministrului american al apărării Jim Mattis și implicațiile sale

Ministrul american al apararii, James Mattis a demisionat. Despre motivele sale în relatarea corespondentului Europei Libere la Washington.

Ministrul american al apararii, Jim Mattis a demisionat din functie ca urmare a diferentelor sale de opinie cu privire la retragerea fortelor americane din Siria, ordonata de presedintele Trump. Intr-o scrisoare adresata comandantului suprem, Mattis a aratat ca presedintele merita sa aiba alaturi, la conducerea Pentagonului, pe cineva ale carui opinii sint mai bine aliniate cu ale sale.

Generalul in retragere si-a anuntat decizia la doar o zi dupa ce Trump si-a luat prin surprindere aliatii, propria administratie si Congresul, anuntind retragerea din Siria. Se pare – conform unor relatari de presa – ca Donald Trump vrea ca trupele sa fie retrase si din Afghanistan.

Retragerea din Siria a fost picatura care a umplut paharul pentru Mattis, acesta avind conflicte cu presedintele de-acum de un timp. Ministrul va parasi administratia la 28 februarie, urmind ca un succesor sa fie desemnat si supus aprobarii Senatului.

In scrisoarea in care si-a anuntat demisia Mattis a spus ca forta Statelor Unite deriva din relatiile intretinute cu aliati si ca acestia trebuesc tratati cu respect. Mattis adauga ca tarile lumii trebuie sa inteleaga amenintari la adresa securitatii din partea unor grupari, intre care ISIS sau Statul Islamic.

Asta dupa ce presedintele Trump spusese ieri ca America a invins ISIS, in Siria. Ministrul arata a viziunea sa cu privire la aliati, dar si competitorii strategici a fost formata dupa patru decenii in care a studiat chestiunile respective, in adincime. „Trebuie sa facem tot ce putem pentru a promova o ordine internationala care sa contribuie la securitatea, prosperitatea si valorile noastre, si aceste eforturi sint intarite prin solidaritatea cu aliatii nostri”.

Sa reamintim ca retragind trupele din Siria, Trump nu numai ca lasa tara respectiva prada Rusiei si Iranului, dar pune in mare pericol pe kurzi, care s-au dovedit un aliat de nadejde in lupta impotriva ISIS si care sint amenintati de Turcia.

In afara de Siria, Mattis se impotriveste si retragerii fortelor americane din Afghanistan. Pentagonul a facut publica scrisoarea la putin timp dupa ce Trump anuntase pe twitter demisia lui Mattis. De-a lungul ultimelor luni au existat relatari ca Mattis a fost sceptic si cu privire la alte decizii, intre care negocierile de dezarmare cu Corea de Nord si decizia lui Trump de a suspenda exercitiile militare cu aliatul sud corean.

Lui Mattis i-a displacut si apropierea lui Trump de Rusia, ministrul aratind in scrisoarea de demisie ca Rusia si China doresc sa reconfigureze lumea intr-o maniera compatibila cu modelele lor autoritare. De la bun inceput, presedintele si ministrul apararii au avut abordari diferite fata de aliati occidentali, Trump neparind sa le vada utilitatea in timp ce Mattis nu a scapat nici o ocazie sa-si manifeste recunostiinta pentru contributiile lor la securitatea americana.

De-a lungul celor doi ani seful Pentagonului s-a impotrivit instinctelor izolationiste ale presedintelui. Odata cu plecarea sa creste incertitudinea cu privire la directia politicii externe americane in fata provocarilor globale cu care aceasta e confruntata.