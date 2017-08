Donald Trump: „Cei care provoacă violențe, în numele rasismului sînt criminali și bandiți, inclusiv Ku Klux Klanul, neo-naziștii, cei care susțin supremația albilor și alte grupări care propagă ura”

Presedintele Trump s-a referit luni în mod explicit la gruparile extremiste, care au provocat simbata incidentele violente de la Charlottesville Virginia, unde si-au pierdut viata trei persoane? Ce a spus presedintele Trump? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Președintele Donald Trump s-a referit, in mod specific, la Ku Klux Klan si neo-nazisti, spunind ca sint „respingatori pentru tot ceea ce americanii pretuiesc”. Trump a adaugat ca administratia sa ii va face raspunzatori pe cei care s-au facut vinovati de violente la Charlottesville.

„Rasismul este oribil, si cei care provoacă violențe, in numele său sînt criminali si bandiți, inclusiv Ku Klux Klanul, neo-naziștii, cei care sustin supremația albilor si alte grupări care propagă ura” – declaratii ale presedintelui Trump, in timpul unei oportunitati de presa, in cursul zilei de luni.

Declaratiile sefului executivului survin dupa doua zile in care el nu a condamnat explicit mitingul extremistilor de dreapta, ci a preferat sa se refere la ura si violenta din mai multe directii, fara sa precizeze care sint acestea si lasind loc interpretarii ca ar exista o echivalenta intre extremistii de dreapta si cei care li se opuneau.

Au urmat critici la adresa presedintelui si incercari ale Casei Albe de a justifica cele spuse. Ieri insa, Donald Trump a facut o corectie ceea ce este fara indoiala un fapt pozitiv. Criticii s-au mentinut insa, aratind ca presedintele a facut-o prea tirziu, ca trebuia sa faca referiri explicite la extremisti simbata, cind evenimentele erau in plina desfasurare.

Lidera democrata din Camera Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a explicat faptul ca Trump nu s-a referit imediat la cei care s-au facut vinovati, spunind ca aceasta conduita este compatibila cu pozitiile administratiei fata de imigranti, musulmani si americani de culoare.

Analisti spun ca dezbaterea generata de reactiile presedintelui ilustreaza si o confruntare directa, la Casa Alba, intre consilierul pentru securitate nationala, generalul HR McMaster si aliatii strategului politic al presedintelui, Steve Bannon. Sub presiunea presei si opiniei publice, inclusiv demisia unui membru de culoare al Consiliului Casei Albe pentru Sprijinirea Productiei Manufacturiere, presedintele a facut declaratiile de luni.

Cu referirea la aceasta situatie, Vanita Gupta, presedintele Conferintei pentru Drepturile Omului a declarat „Cele spuse luni sint binevenite, dar trebuiau rostite simbata. Aceasta amînare de neințeles a subminat credibilitatea morală a președintelui țării” – a spus Gupta.