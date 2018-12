De ce trenează ancheta în dosarul „miliardului furat”?

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a reiterat azi că anchetarea fraudei bancare de circa un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc se mişcă greu, deoarece procurorii ar fi suprasolicitați, iar dosarul e prea complex. De asemenea, el a explicat de ce dosarele de rezonanţă pe numele ex-premierului Vlad Filat şi omului de afaceri Veaceslav Platon s-ar fi mişcat mai repede decât în cazul primarului de Orhei, Ilan Shor. La un club de presă al Centrului de Investigaţii Jurnalistice despre justiţia selectivă, Morari a plasat responsabilitatea pe judecători în aceste cazuri.

Un studiu de caz al Centrului de Resurse Juridice demonstrează că în dosarele de mare corupție în cazurile lui Vlad Filat, Veaceslav Platon și Ilan Șor justiţia a fost selectivă atât în ce priveşte măsurile preventive, cât şi procedurile penale aplicate, locul detenției, învinuirea și pedepsele stabilite.

Cel mai rapid a decurs procesul ex-premierului Vlad Filat. După 13 luni acesta şi-a primit sentinţa de condamnare la 9 ani de închisoare. Procesul lui Veaceslav Platon a durat 17 luni acesta fiind condamnat la 18 ani de puşcărie.

Atât în cazul lui Filat, cât şi în cel a lui Platon justițiarii s-au bazat pe autodenunţuri făcute de Ilan Şor, care fiind vizat în două dosare legate de frauda bancară, rămâne deocamdată fără o condamnare definitivă.

Primul dosar, din mai 2015, în care Ilan Șor a fost acuzat de abuz de serviciu cu urmări grave, din funcția de președinte al Consiliului de Administrare al BEM, continuă să se afle la faza urmăririi penale nefiind transmis încă în judecată.

Cel de-al doilea dosar, din iunie 2016, în care Şor e acuzat de escrocherie și spălare de bani se află încă în instanța de apel. Prima instanţă la condamnat pe Şor la 7,6 ani de închisoare stabilind că acesta ar fi sustras din băncile fraudate doar 2,7 miliarde de lei, faţă de 5,2 miliarde de lei cât au pretins procurorii. În plus, prima instanţă a respins cererea procurorilor legată de încasarea fie şi a acestei sume, deşi în cazurile vizându-i pe Filat și Platon, condamnările au fost însoţite de hotărâri de încasare a prejudiciului cauzat prin infracțiune.

De asemenea, şi în cazul lui Filat, şi în cel al lui Platon, procurorii au pus sechestre pe averea lor încă la faza de urmărire penală, ceea ce, inexplicabil, nu s-a întâmplat în dosarul primarului de Orhei, care pare să-şi continue nestingherit afacerile.

De ce în aceste cazuri de rezonanţă se aplică tratamente diferite? Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, pasează responsabilitatea exclusiv pe instanţele de judecată:

„Dacă vorbim de Şor, noi l-am reţinut, am cerut instanţei aplicarea arestului preventiv. Întâi instanţa a acceptat, ulterior i-a schimbat măsura preventivă. A fost contestat în instanţa ierarhic superioară. Dosarul de acuzare a lui cu toată suma pe care el a sustras-o din BEM noi am trimis-o în judecată, judecată i-a recalificat. Noi nu suntem de acord de aceea am contestat cu recurs şi acum este în procedura de apel. Ce a depins de noi, procurorii, am întreprins. ”

Ultima şedinţă de judecată pe acest dosar a avut loc în septembrie şi a fost amânată cu trei luni sub pretextul unei expertize financiar-contabile cerute de avocații lui Şor. Următoare şedinţă ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, dar Viorel Morari pune la îndoială că la ea va fi prezentată acea expertiză financiară, care fiind complexă nu are cum să fie încheiată într-o atât de scurtă perioadă.

Celălalt dosar a lui Şor în cauza fraudei bancare se mai află încă la procurori, chiar dacă acum jumătate de an procurorul general anunţa că acest dosar va fi transmis în scurt timp instanței de judecată. De ce acest lucru nu s-a întâmplat? Viorel Morari a răspuns evaziv, dând vina inclusiv pe lipsa de cadre în cadrul procuraturii:

„La acel moment am avut patru funcţii vacante, acum avem 10 vacanții. Mai mult ca atât, în cadrul urmării penale sunt situaţii în care fie părţile implicate fac cereri, demersuri pe care în anumite cazuri trebuie să le admitem, fie apar alte probe care demonstrează necesitatea efectuării altor acţiuni de urmărire penală sau măsuri speciale de investigaţii. Asta în permanenţă nu aş spune că tergiversează, dar amână terminarea urmăririi penale.”

Viorel Morari a avansat un nou termen în care dosarul lui Şor ar urma să ajungă în judecată. E vorba de 3-4 luni. Ceea ce ar înseamna că Ilan Şor, care aflat la libertate nu ascunde că se pregăteşte de competiția electorală, ar avea undă verde să candideze la parlamentare din februarie în încercarea de a obține imunitate de deputat.