De ce moldovenii își pierd încrederea în țara lor?

„Este foarte important în acest an electoral să fie respectate standardele democrației”, a spus șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Invitat la emisiunea „În Profunzime”, Peter Michalko a declarat că Uniunea Europeană e gata să dea bani Republicii Moldova, dacă autoritățile statului vor demonstra că-și respectă angajamentele. „Susținerea financiară a UE va depinde și de cum decurge procesul de descoperire a vinovaților de furtul miliardului”, spune ambasadorul. Iar șeful Misiunii Statelor Unite ale Americii la Chișinău, James Pettit, a declarat că în acest an, SUA vor acorda aproximativ 30 de milioane de dolari pentru diferite direcții de dezvoltare. Scopul principal al susținerii financiare este creșterea economică, care ar putea soluționa, așa cum spune el, multe alte probleme cu care se confruntă țara. De ce moldovenii pierd încrederea în statul lor? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Mai multe voci din Moldova profundă spun că înainte de alegeri vin politicienii și-i invită să meargă la vot, să-și exercite dreptul lor de cetățean. Îi îndeamnă doar să nu stea acasă, pur și simplu, nu-i mai interesează cu cine votează, deoarece tot ai lor ajung la putere. La Glodeni, unde am poposit cu microfonul Europei Libere, unii alegători argumentează că au votat și rudele lor plecate în lumea celor drepți. Ei mai știu și ceea ce a spus Stalin, că „nu contează cine votează, contează cine numără voturile”, iar în Republica Moldova cei ce numără voturile stabilesc clar cine a câștigat, doar că cei care ajung să fie învingători, adică cei de la putere, uită de necazurile alegătorului.

– „Azi, în Republica Moldova se trăiește foarte greu, pensia-i mititică, locuri de muncă nu-s, tineretul n-are unde lucra, toți ne leapădă, se duc; rămânem numai pensionarii.”

Europa Liberă: Cum vă explicați că s-a ajuns la sărăcie?

– „Offf, s-a ajuns la sărăcie datorită la a noastră comandă de sus – Parlamentul, Guvernul –, ei numai vor să ne întorlocăm cu România. Dar ce o să ne dea România? Cu Europa. Și ce-o să ne dea Europa? Nouă ne trebuie să facem noi pe loc Europa și România la noi, noi să fim gospodari.”

Europa Liberă: În toamnă o să vină politicienii și o să vă cheme să votați, să trimiteți 101 deputați în Parlamentul de la Chișinău. Cât de ușor e pentru dvs., alegătorii, să știți cui să-i dați votul?

– „Îi foarte greu; pe nimeni nu credem, fiindcă ei toți câți vin vor să facă numai așa ca să le fie lor bine, dar de lume nu se gândește nimeni. Eu doresc ca ei să facă locuri de muncă, ca ei să-și dea interesul pentru lume. Dar ce, au rămas vreo câțiva tineret și aceștia care au să poată, toți au să se ducă. Și cine-o să rămână în Moldova asta? Ei nu știu cum s-o desființeze pe Moldova. Dar de ce să ne unim noi cu România? Ce noi nu suntem în stare să fim gospodari la noi acasă? O să trebuiască Guvernul de împrăștiat și Parlamentul, și Guvernul, și dintr-înșii deja trebuie de schimbat…”

Europa Liberă: Sunteți supărată pe cei care sunt astăzi la guvernare și vreți să-i aduceți pe alții. Cu cine-i schimbați?

– „Idee n-am. Parcă-mi pare că acei buni toți îs duși după graniță, au rămas acei care-s mai simpli, mai… nu știu.”

Europa Liberă: Dar trebuie să luați o decizie cui să-i dați votul.

– „Nu știu, o să vedem pe cine o să-i pună să-i votăm; dacă vom socoti că-s de încredere, o să votăm, dar dacă vom socoti că n-avem încredere, n-o să votăm.”

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt.

– „Da, vă ascultăm, doamnă!”

Europa Liberă: Întreb și aici, la Glodeni, despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova astăzi. Cine poartă vina că lumea-i dezamăgită, cine poate să câștige încrederea Dvs.?

– „Știți cine poate să câștige? Oamenii cei de treabă. Cât la putere sunt oameni murdari, nu că nu se spală cu săpun, dar murdari la suflet, niciodată n-o să fie în țară bine. Îl vedeți pe Dodon? El îi ca o matrioșkă (păpușă de lemn, viu colorată) de ceea miticuță, când îi trebuie olecuță să dea ceva într-însul, îl scoate și-l pune pe masă, nu trebuie el, îl pune înapoi și-l închide, și s-a gătit.”

Europa Liberă: Vă referiți la suspendare?

– „Da, da, la suspendarea ceea care…”

– „Aista-i mini-gosudarstvennîi perevorot (mini-lovitură de stat) se numește.”

– „Asta-i după părerea ta.”

– „Da!”

– „Dar după părerea mea, aista-i un om care n-are o gândire logică în cap. Legea asta cu propaganda, dar el ce face? Unde-s? Azi nu-s chioșcurile lui pe aici. Toată ziua șed și umblă cu fluturași și cu ce vrei…”

– „Nu mai este așa. Legea de propagandă o interzis-o rusească, dar românească poate să… pojaluista (poftim), Băsescu îți umblă prin Moldova, koroli (rege), al doilea Saakașvili umblă.”

– „Tare-i bine când umblă un om deștept. Înțelegi?”

– „Aista-i deștept? Tu îl socoți pe Băsescu om deștept?...”

Europa Liberă: Exact așa cum sunt confruntările astea de idei aici, e divizată societatea. Și această dezbinare se răsfrânge asupra viitorului statului, asupra bunăstării.

– „Asupra populației. Dar ce să facem, doamnă?”

– „Doamnă, noi trebuie să avem dorojnaia karta (harta rutieră) scrisă în Moldova, nu la Bruxelles și la Washington; dorojnaia karta noastră, moldovenească.”

– „Vedeți el cum e? El vrea dorojnaia karta, înțelegeți? Aista-i moldovan.”

Europa Liberă: În toamnă vor fi alegeri parlamentare. Dvs., alegătorii, va trebui să trimiteți în Parlamentul de la Chișinău 101 deputați.

– „Dar tot 101, nu vor mai puțintei? (râsete).”

Europa Liberă: Așa e legea.

– „Și dacă-i lege, dar nu pot s-o schimbe?”

Europa Liberă: Au schimbat-o. 51 de deputați vor fi aleși pe circumscripții și 50 pe listă de partid.

– „Da, da, da…”

Europa Liberă: 101 deputați vor fi trimiși de către dvs. în Parlament.

– „E mai ușor unul de luat și de tras într-un partid ori în altceva decât 10, 20, că la noi, dacă vine la un bătrânel și-i aduce o cutie de unt, el votează; el se gândește că patru ani o să trăiască cu o cutie de unt.”

Europa Liberă: Și iată, dacă se vinde votul, care e calitatea deputaților pe care-i trimiteți în Parlament, dacă se duc acolo cu votul vândut?

– „Mie mi se pare că ar trebui ei să se mai ducă pe la școală sau să mai intre prin biblioteci și mai bine o să fie.”

– „Trebuie fugăriți toți…”

Europa Liberă: Și pe cine-i aduceți în loc?

– „Doamnă, nu trebuie Parlamentul acesta. Statul trebuie de condus, nu de furat; iau de sus tot și așteaptă pâine de la europeni și de la americani…”

– „Șed cu mâna întinsă.”

– „În Glodeni aveam trei uzine, nu-i nimic, totu-i pustiu, furat, destrămat și dus la râpă.”

Europa Liberă: Cât de ușor vă este dvs. să faceți alegerea pe cine trimiteți deputați în Parlament în toamnă?

– „În toamnă o să umble toți, mai ales partidul acesta care-i acum la conducere o să umble cu ris (orez), cu mankă (griș) și cu pestelci, dădeau într-un timp, ne dădeau pestelci la femei…”

– „…caloși.”

– „Da, caloși, săracii, dacă vezi în Moscova un om în caloși, apoi să știi că-i din Moldova. Cine dă? Partidele astea care-s la putere – democrații.”

Europa Liberă: Și dvs. luați pomenile electorale…

– „Nu, mie să-mi dea, apoi chiar dacă-i producție, eu le-aș azvârli în nas și risul acela, și manka ceea.”

Europa Liberă: Să vorbim despre clasa politică…

– „A noastră, din Moldova?”

Europa Liberă: Da. Și calitățile pe care trebuie să le aibă un politician.

– „Clasa politică de la noi, știți, cum să vă spun, ca doamnele astea care șed pe stradă și așteaptă flăcăi, apoi așa la noi clasa politică acuma-i la noi acolo. Da… Pe cine cumpără cu bani? Numai pe prostituate. Așa-i și la noi. Un partid a intrat cu 16 deputați și are acum 42.”

Europa Liberă: Care partid?

– „Dar Dvs. nu știți care partid? Conduce țara...”

Europa Liberă: Câte partide sunt în Moldova?

– „Îi unul. Partidul Democrat comandă totul, aceia-s figuranți, numai degeaba șed…”

– „Eu nu cumpăr, eu n-am ce cumpăra.”

Europa Liberă: La Ministerul Justiției sunt înregistrate 46 de partide.

– „Un partid trebuie…”

Europa Liberă: Și o să vină exponenții acestor formațiuni să vă ceară votul.

– „Un partid, îi dictatură de-amu.”

– „N-avem pentru cine ne da votul. S-a vândut tot, s-a risipit, s-a fărâmat și noi la ce am rămas? Noi, un raion așa de mare și noi n-avem un loc de lucru; o organizație de stat arătați-mi. Este aici la noi, în Glodeni?”

– „Dacă așa conducere o să fie, nici asta n-o să fie.

– „Cui îi trebuie 45 de partide?”

Europa Liberă: Dvs. vreți dictatură?

– „Disciplină. Alături cu democrația trebuie să fie disciplină și să lucreze; nu facem politici economice, așteptăm granturi… Și unde-s granturile celea? Milioane, la fiecare cetățean din Moldova două milioane, dar ei acum așteaptă 100 de milioane, așteaptă de la europeni. Să dea câte un milion, apoi noi toți am merge aici cu avioane. Dar unde-s milioanele celea? Întrebați-i pe dânșii, luați interviu de la Candu, de la Filip și întrebați-i: „Unde-s, măi, milioanele celea?”

– „Și miliardele…”

– „Miliardul l-au pus pe spinarea oamenilor…”

Europa Liberă: În toamnă vor fi alegeri parlamentare…

– „Nu merg la alegeri!”

Europa Liberă: O să fiți iarăși chemați să votați.

– „Nu merg la alegeri! Soțul meu îi decedat de 14 ani și, credeți-mă, la fiecare alegere el votează primul. Și eu am prevenit că soțul meu e decedat. El, totuși, votează. Fiica mea a văzut, nu mai departe și care e rostul ca eu să merg la votare? N-are rost.”

Europa Liberă: Adică, se adeverește vorba că și morții votează?

– „Cum nu se adeverește, dacă-s scriși în listă?”

Europa Liberă: Statul acesta are viitor? Dvs. credeți în viitorul Moldovei?

– „Cred. Cât mai muncesc și mai dau impozite. Îl iubesc foarte mult statul meu și limba mea, și limba mea moldovenească(!), că-s moldovancă(!), și mă mândresc că-s moldovancă(!) și graiul ista frumos al nostru, pământul ista de aur îl otrăvesc și-l vând, de-amu nici n-a mai rămas nevândut.”

Europa Liberă: Cum se trăiește în Moldova?

– „Of, matale nu știi cum se trăiește?! Rău de tot, prost, slab. Greu de tot, greu, ce să mai zicem. Dar de ce noi…”

Europa Liberă: Ce înseamnă greutate?

– „Greutate… Primesc 1.200 de lei.”

Europa Liberă: Cum repartizați acești bani, ca să vă descurcați de la o pensie la alta?

– „Dar cum?... Cu acel de Sus și aist de joc. Am nepoțică la care i-a murit mama la Moscova – șase ani de când mi-a murit nora – și o cresc tot eu. Cum? Iaca așa, ba de aici, ba de acolo, ba de la gumanitarkă (marfă la mâna a doua), ba îmi dă cineva așa o hăinuță și eu o spăl… Și coc pâine, am păsări. Iaca, cu ce este.”

Europa Liberă: Va veni toamna și vor fi alegeri parlamentare și veți fi chemați să votați iarăși deputații în Parlament.

– „De-amu m-am săturat de toți. Pe care să-i mai votez?”

Europa Liberă: 101 trebuie să-i trimiteți acolo.

– „Și pe care să-l votez? Pe care?”

Europa Liberă: Asta Dvs. trebuie să decideți.

– „Pe care, că de-amu m-am săturat de minciuni? Seara arată la televizor ce palate au… Dar la nimeni nu i-a luat înapoi palatele celea, să-l întrebe de unde le-a luat, dar pe noi îndată ne întreabă dacă ceva. Iaca, mata mă întrebi cu ce trăiesc… Dar de unde acela are bani? Las’ că muncește. Eu înțeleg că primește acolo zece mii, poate, dar nici chiar așa palat. Ia uită-te, Plahotniuc , n-am cu dânsul treabă, dar arătau acolo un palat mare, un teritoriu… să-l strice și să facă alta din nou. Eu îs bucuroasă că eu am băieți, dacă mă credeți, într-o cameră…”

Europa Liberă: Vă întrebam cât de ușor vă este să știți cui să-i dați votul în toamnă?

– „Nu știu. Care vin toți spun minciuni, ca să-i alegem…”

Europa Liberă: Dar Moldova are nevoie de o clasă politică și clasa asta politică îi aleasă de cetățeni.

– „Dar nu mai are, că ei nu mai iau bani și bani, și bani, și bani numai. Nu mai trebuie. Dar cine-i alege? Aiștia-ia care nu știu ce-i cu dânșii – bătrânii, bolnavii… Cine-i alege? Nu cum să-l aleg, dacă eu nu-l știu cine-i, înțelegeți? Câteodată mă greșesc și în familia mea…”

Europa Liberă: Ca să nu greșiți, trebuie să cunoașteți platforma partidului, programul…

– „Ei spun frumos, ca să-i alegem, și la urmă, numai s-au așezat pe scaunul cel moale și au uitat de noi. Poate să vină de după hotare, nu? Poate să vină de după hotare, că aceștia la noi toți îs mincinoși, toți, nu știu, chiar și pe aista, Dodon, când cu rușii vrea, când cu Europa. Or, iaca, întorc merele. Cum s-a înțeles cu Putin, dacă întoarce totul înapoi și cheltuiește lumea, săraca?”

Europa Liberă: Dvs. pe ce cale vreți să meargă Moldova?

– „Iaca să ne restaureze toate zavoadele (uzinele) astea la noi, în Glodeni, să aibă lumea unde lucra, să nu se ducă de aici.”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. deputat în Parlamentul Republicii Moldova?

– „Offf, dar eu n-aș avea puterea asta…”

Europa Liberă: Ați rezolva mai ușor problemele?

– „Nuuu, aici e destrăbălare la noi în țară, n-ai putere, ca să-i strângi pe toți, n-ai puterea asta.”

Europa Liberă: Dar ce ați face, dacă ați fi politician?

– „N-aș putea una singură, chiar dacă aș vrea, n-aș avea puterea ceea. Nici nu poți să-ți închipui când s-a destrăbălat tot, cum ai scăpa aici o coșarcă de ouă și s-au stricat toate… Ce poți să strângi, după ce s-a stricat totul din țară?”

Europa Liberă: Valentina Ursu de la radio sunt.

– „Doamna Valentina, v-am recunoscut.”

Europa Liberă: Ce se schimbă în Republica Moldova?

– „Nimic. Asta le dovedesc doamnelor astea că nimic nu se schimbă. Dacă ni se spune că ni s-a adăugat pensia, ne-au amăgit și ne-au luat și ceea ce mergea adaos la pensie. Asta-i o amăgeală…”

Europa Liberă: O să vină alegerile parlamentare și o să trebuiască dvs. să decideți care clasă politică să guverneze statul.

– „O să vrea să vină la putere. Corect. O să votez pentru Maia Sandu, pentru că vreau ca în țara asta să fie bine, să-mi vină copiii acasă, că am doi copii de 17 ani plecați după hotare și le ducem dorul. Asta vrem. Dar ei, ce? Ei înainte de alegeri au să ne promită multe.”

Europa Liberă: Și o să credeți în promisiuni?

– „Nu! Absolut nu cred în nimic! Am ascultat la televizor câte blocuri s-au demolat acolo, unde-i Casa Albă, cum se spune, cumpărate toate de Plahotniuc. ”

– „Cu 900 de lei cum se poate de trăit azi în Republica Moldova? Plătesc uslujile (serviciile comunale), mie-mi iese peste 1.000 pe lună.”

Europa Liberă: Și cum vă descurcați, dacă nu aveți bani?

– „Cum mă descurc? Mă ajută copiii, mă ajută copiii și gata.”

Europa Liberă: În toamnă o să fiți chemată să votați deputații care să vă aducă prosperitate.

– „Nici pe unul nu mă duc să-l votez! N-am pe cine vota.”

Europa Liberă: Nu e o decizie judicioasă.

– „Noi aici murim de foame, dar ei își bat buzunarele cu bani, iar de lume au uitat. Pentru cine să mai votez? Pe nimeni nu votez!”

Europa Liberă: Și atunci pe ce cale o să meargă țara?

– „Cum o merge, așa o să meargă, pe mine n-o să mă întrebe – vreau eu să mă duc cu românii, vreau să mă duc cu rușii ori cu Europa? Pe mine nu mă întreabă nimeni. Iaca de cât timp votez, o dată n-au venit să întrebe: „lume, vreți, nu vreți?”. Nimeni nu te întreabă.”

Europa Liberă: Și dacă v-ar întreba, ce i-ați răspunde?

– „M-aș gândi eu, dar așa pe cine să votez? Pentru 1.000 de lei și nici 1.000 de lei nu-i am, dar, dacă nu plătești lumina, vine și ți-o taie; dacă nu plătești gazul, ți-l închide; nu plătești apa, ți-o închide. Vsio! (Gata!)”

Europa Liberă: Credeți că, dacă Dvs. ați fi politician, ați împăca toată lumea și ați fi bună pentru toți?

– „Poate n-aș împăca lumea, dar m-aș gândi pentru lume, m-aș gândi că acești care au lucrat toată viața la țară, cu sapa în mână, ei n-au ce mânca în ziua de azi. Lemne nu-s, cărbuni nu-s; este, dar n-ai pe ce să le cumperi. Totu-i scump.”

Europa Liberă: De ce vă este cel mai mult frică?

– „De sărăcie, să nu rămân flămândă și să mor de foame. Asta-i strășnicie – în ziua de azi să mori că nu ai ce mânca.”

Europa Liberă: Care probleme trebuie să le dezbată mai mult politicienii cei care vor să ajungă la putere – sărăcia, corupția?

– „Sărăcia și corupția. Iaca astea două-s.”

Europa Liberă: Sau încotro să meargă Moldova – cu Estul sau cu Vestul?

– „Nu, Moldova trebuie să șadă pe loc aici, acasă. Să deschidă locuri de lucru și să lucreze toți și atunci o să fie bine în Moldova. Pe televizor unul se duce cu lebăda, altul se duce cu racul, acelălalt – cu știuca și, gata, gata.”

Europa Liberă: Și dacă-i dezbinare în societate?

– „Totul se dezbină, dar, dacă s-ar uni toți cum într-o familie îs toți uniți, unul a lucrat și a adus aici și a pus, acela a adus și în familie este toate celea, dar aceștia care destramă totul primprejur, despre ce se poate de mai vorbit?...”

Europa Liberă: Dar unirea asta în jurul cărei idei s-ar putea face?

– „Să fim uniți, să nu ni se spună că mergem la Vest și mergem la Est, dar să mergem într-un drum toți.”

Europa Liberă: Și care-i drumul acesta corect?

– „Moldova noastră să fie unită aici, nu ne trebuie nouă pe români, pe ruși. Rușii câți ani de-amu nu-s, Moldova nu-i cu Rusia?”

Europa Liberă: Ce le transmiteți politicienilor?

– „Să aibă grijă de norod, să aibă grijă de moldovenii care-s născuți aici, de baștină și-au lucrat toată viața aici și acum n-au cu ce trăi la bătrânețe.”

– „Să nu aibă nevoie numai când la alegeri, dar să aibă nevoie de noi tot timpul, ca să trăim și noi la un nivel cum se trăiește în Europa, dar noi trăim la limita sărăciei.”

– „Oare în Europa ar trăi cineva cu 900 de lei?”

– „Îs exponenții noștri. Tot din rândurile noastre au ajuns acolo și au înțeles că acolo-i bine și îi destul de comod, cald. Toate partidele pentru mine-s la fel de corupte, unii apar numai cât înainte de alegeri, în restul cazurilor – nu mai apar, nu mai duc convorbiri, conversații cu lumea…”

Europa Liberă: Și dacă Dvs. vă este greu să decideți, pentru că, totuși, sunteți intelectual, ce face clasa de jos?

– „Las’ să se descurce fiecare cum poate și cum îl duce capul. Iaca așa-i la noi, nu-i ca în țările vecine; chiar iaca să luăm România, dacă ceva nu convine la majoritatea, iese, se revoltă, fac greve și nu adoptă legile care sunt înaintate, dar la noi le-au votat acolo cei 61 de deputați în Parlament și s-a aprobat și îs bune, îs rele, îs împotrivă sau îs pentru popor se vede pe parcurs, dar așa… Ce să vă spun?”

Europa Liberă: Drumul pe care trebuie să meargă Moldova și să fie unul corect, care ar fi, în opinia Dvs.?

– „Aș fi de părere că în Uniunea Europeană nouă ne-ar fi mai bine, dar…”

Europa Liberă: Dar societatea moldavă-i dezbinată, îi polarizată, fiecare înțelege în felul său unde-i mai bine, ce-i mai bine…

– „Nu încheagă nimeni societatea la momentul de față; din contra, mai degrabă o destramă, decât o unesc. Populația-i derutată, populația-i dezamăgită, îi sărăcită, îi înfuriată.”

Europa Liberă: Totuși, din rândul acestei societăți pot fi identificate persoane care să trăiască și cu interesul statului, politicieni care să se gândească și la viitorul Republicii Moldova? Pot fi aleși asemenea oameni?

– „Nu știu dacă în alegerile care ne așteaptă în toamnă sau poate încă în celelalte, peste patru ani, e posibil ceva de schimbat în țara asta, fiindcă de acum atâta s-a furat, atâta s-a mințit și-i cam greu de distrus toate principiile acestea.”

Europa Liberă: Dar ce preț are votul cetățeanului, care-i valoarea lui?

– „Dacă cetățeanul ar înțelege prețul votului, atunci l-ar cântări, dar așa îl acordă la cel care a fost și i-a dus un pachet alimentar sau i-a pus acolo 100 de lei, acela merge, dar care nu, înseamnă că…”

Europa Liberă: Și cu această mentalitate se alege o clasă politică?

– „Cu această mentalitate n-o să avem noi prosperitate și succese, măcar că ne-a plăcut în Europa, dar suntem în coada Europei și nu știu când o să ajungem, cel puțin, măcar în ultimul vagon care mai merge încolo, în Europa.”

Europa Liberă: Dar Dvs. în viitorul Moldovei credeți? Ce viitor are statul?

– „Vrem un viitor mai bun pentru copii, nu vrem să plece peste hotare, vrem aici în țară să-și manifeste aptitudinile lor, dar, cu părere de rău, care-s mai deștepți, toți pleacă; rămân numai cei cu care se poate de manipulat. Iaca aceia rămân în țară, dar restul pleacă, fiindcă nu văd aici o perspectivă, nu văd un viitor. Adică, o să rămânem o țară de izbeliște, poate cu vremea o să dispărem și ca națiune.”

– „Западная элита европейская покупает не весь народ, покупает только его элиту. Вот наше управление, подкупили и всё, и проводят политику Западно-европейского Союза.” („Elita occidentală nu cumpără întreaga națiune, cumpără doar elita ei. Iată, au mituit conducerea noastră și, gata, realizează politica Uniunii Vest-europene.”

Europa Liberă: А будущее Молдовы от кого зависит? (Dar viitorul Moldovei de cine depinde?)

– „От граждан её. Они являются носителями суверенитета. Если правильно проголосуют следующий раз, могут на что-то рассчитывать.”(„De cetățenii săi. Ei sunt purtătorii suveranității. Dacă vor vota corect data viitoare, pot conta pe ceva.”)

Europa Liberă: А по какому пути Молдова должна идти? (Dar pe ce cale trebuie să meargă Moldova?)

– „Моё мнение – все-таки ближе к России, там ещё нужна наша продукция. Больше к России тяготею, чем к Западной Европе.” („Părerea mea este că oricum suntem mai apropiați de Rusia, produsele noastre sunt încă necesare acolo. Mă atrage mai mult spre Rusia, decât spre Europa de Vest."

Europa Liberă: А вы верите в будущее страны? (Dar Dvs. credeți în viitorul țării?)

– „Я смотрю на улицу и вижу в основном только старое поколение ходит, вот что плохо. Молодёжи вижу очень мало, если будет больше молодежи, значит, будет будущее у нас.” („Mă uit pe stradă și văd îndeosebi oameni în etate plimbându-se. Asta e rău. Tineri văd foarte puțini, dacă vor fi mai mulți tineri, înseamnă că va exista și un viitor pentru noi.")

Europa Liberă: Cum se trăiește în Moldova?

– „Se trăiește rău. Nu-s posturi de muncă, lumea migrează acum, pleacă după hotare…”

Europa Liberă: Iată, sunteți mai tânăr. Dvs., generația tânără, sunteți cei care ar trebui să decideți viitorul acestui stat. Cât de implicat sunteți atunci când vine vorba să decideți?

– „Să dăm votul pentru un viitor mai bun și pentru ca tineretul să aibă viitor în țara noastră.”

Europa Liberă: De ce pleacă lumea?

– „Fiindcă aici e greu de trăit.”

Europa Liberă: Cum s-a ajuns la aceste greutăți?

– „Parlamentul așa a decis.”

Europa Liberă: Păi, Dvs. ați ales deputații în Parlament, ca să aducă bunăstare…

– „Nu i-am ales noi, dar ei s-au ales singuri.”

Europa Liberă: Cum se aleg singuri, dacă există 46 de partide, dacă se duce această luptă politică – cine să câștige?

– „Cine să câștige? Asta-i bună întrebare.”

Europa Liberă: Ia ziceți probleme care macină statalitatea țării.

– „Corupția ridicată, lipsa posturilor de muncă, totul este scump, iar salariile sunt foarte mici la noi. În țara asta de pe azi pe mâine este de trăit aici.”

Europa Liberă: Și deputații, cei 101 deputați, care vor veni în următorul Parlament, de unde ar trebui să înceapă să câștige încrederea și simpatia cetățenilor?

– „101, așa de mulți! Nici nu trebuie așa de mulți în Parlament. Pe dl Filip l-au votat pe ascuns, noaptea. Nu numai pe mine m-a supărat, dar jumătate de republică s-a supărat. Dar 101 deputați… Nu ar trebui să fie așa de mulți. Pentru ce atât de mulți la o țară atât de mică? Un milion de cetățeni sunt plecați, dar de ce ei au plecat? Trebuie de pus această întrebare la deputați și guvernării acesteia de la noi.”

Europa Liberă: Am ajuns cu microfonul Europei Libere și aici, la Glodeni. Întrebăm lumea cum se trăiește, ce speranțe mai aveți?

– „Cu 1.000 de lei pensia, cum să trăiești? Iaca ții vreo două găini, ca să vinzi vreo deseatkă (zece), două de ouă. Tare-i greu, nu știu ce-o să fie, dar mă uit că ei acolo nu știu care fotolii să țină, dar noi suntem prăpădiți, aiști de la sate.”

Europa Liberă: Și tot ei o să vină…

– „Și tot ei o să vină, că ei au să dovedească.”

Europa Liberă: Politicienii vin și vă cer votul, atunci când dvs. îi alegeți.

– „Și ce folos? Ce folos? Nu, nu ajutăm noi nimic. Lumea și bătrânii se gândesc că-i bine cu comuniștii, cu tot, dar tare-i greu, nu știu cum o să trăim și ce o să mai facem, dar…”

Europa Liberă: Votul Dvs. cine-l merită?

– „Cine-l merită? Năstase și Maia Sandu. Iaca aiștia, aiștia au să facă treabă, dar aici prăpădiți suntem și gata.”

Europa Liberă: Dar clasa asta politică v-au împărțit pe dvs., cetățenii – o parte cu Vestul, altă parte cu Estul…

– „Noi vrem cu frații noștri și iaca tot ei ne dau și ajutoare, și toate celea, dar bătrânii nu prea înțeleg și se duc și votează ce votează și…”

Europa Liberă: Cât e de prețios acest vot atunci când te duci să-l dai unui politician?

– „Daaa, tare-i scump și umblă toți așa-ia ca să le dai votul. După ce au căpătat scaunul, nici nu se uită la tine, nimic. Degeaba trăim și suferim.”

– „Вот мы ждём выборов. Я думаю, что люди поняли уже хорошо, что такое и дай Бог, чтобы не вмешивались сюда никакие американцы, никто чтоб не мешал нам.” (Iată, așteptăm alegerile. Cred că oamenii au înțeles bine ce se întâmplă aici și să dea Domnul să nu se amestece aici niciun fel de americani, să nu ne încurce nimeni.”)

Europa Liberă: А что вы ждёте от этих выборов? (Dar Dvs. ce așteptați de la alegerile din toamnă?)

– „Я жду, чтобы было лучше. Нет ни работы, ни пенсии, дети должны где-то по России ехать, по Европе. Это не порядок. Они думают, что Униря будет? Никакой Унире не будет, этого нельзя делать, страна должна быть нейтральная, свободная, никакого НАТО не должно тут быть, ничего. Люди должны, в конце концов, иметь работу, бросить эти кражи, потому что не надо уже этим заниматься, потому что надо иметь голову, чтобы руководить этой страной, а не воровать. И такие люди есть, но не дают им возможность реализовать свои возможности. С Россией надо дружить, с Европой не надо ругаться тоже, со всеми надо дружить, держать торговлю.” („Aștept să fie mai bine. Nu există locuri de muncă și nici pensie normală, copiii trebuie să-și câștige pâinea undeva în Rusia sau în întreaga Europă. Aceasta nu este bine. Ei cred că Unirea va fi? Nu va fi nicio Unire, nu se poate face acest lucru, țara trebuie să fie neutră, liberă, niciun NATO nu ar trebui să fie aici, nimic. Oamenii ar trebui, în cele din urmă, să aibă un loc de muncă, să se oprească aceste furturi, pentru că nu trebuie să se mai ocupe de asta, pentru că trebuie să ai cap să conduci această țară, dar nu să furi. Și există astfel de oameni, dar ei nu le oferă oportunitatea de a-și realiza potențialul. Cu Rusia este necesar să fim prieteni, dar și cu Europa nu trebuie să ne certăm; ar fi bine să fim prieteni cu toți, să dezvoltăm comerțul.”)

Europa Liberă: Мнения разделены, в обществе есть и против… (Părerile sunt împărțite, în societate sunt și împotrivă…)

– „Разделены, я понимаю. Да, есть и против, а кто это сделал? Это сделала эта власть, начиная от Воронина и кончая Канду и со всеми вот этими. Поэтому и мнения разделились, потому что не держали одну политику, которую надо для народа, ни для них надо, а для народа надо делать добро. И будет и вам хорошо, если народ будет довольным. И хочу, чтобы пенсия у меня была лучше, хочу, чтобы дети мои лучше жили. Народ вот этого хочет, а не слушать эту политику Униря и НАТО, и всё такое. Это надо исключить абсолютно, потому что мы страна, это точка на карте. Молдавия – точка на карте, страна маленькая. Кому мы угрожаем, почему закрывают каналы российские? Я всё равно смотрю то, что я хочу, не то что хочет Канду, а то, что я хочу, я всегда буду смотреть. Язык должен быть и русский, и молдавский. Я не признаю, что молдаван должен быть румыном, молдавский у нас язык должен быть, а не румынский. Понимаете? Это всё идёт против народа.” („Sunt împărțite, eu înțeleg. Da, există și împotrivă, dar cine a făcut-o? Această putere a făcut asta, începând cu Voronin și terminând cu Candu și cu toți aceștia. Prin urmare, opiniile au fost împărțite, pentru că nu au adoptat o politică necesară pentru popor, să facă bine pentru popor, nu doar pentru ei. Atunci când oamenii sunt mulțumiți, la toți le este bine. Și vreau să am o pensie mai bună, vreau ca și copiii mei să trăiască mai bine. Oamenii doresc acest lucru, dar nu această politică despre Unire, NATO și toate astea. Aceasta trebuie eliminată absolut, pentru că suntem o țară ca un punct pe hartă. Moldova este un punct pe hartă, țara este mică. Pe cine amenințăm, de ce închid posturile rusești? Oricum, eu privesc tot ce vreau, nu ceea ce dorește Candu, dar ceea ce vreau și mereu o să privesc ceea ce vreau. Limba ar trebui să fie și rusă, și moldovenească. Nu recunosc că moldovenii ar trebui să fie români, moldovenii ar trebui să aibă limba moldovenească, nu limba română. Înțelegeți? Totul e îndreptat împotriva poporului.”)

Europa Liberă: Dar Dvs. pe ce cale vreți să meargă Moldova?

– „Pe calea europeană! Am frați, lucrează în Italia și după cum văd, acolo e omenie, dar în Rusia văd că se duc și-i întorc înapoi, îi amăgesc, trebuie un șir de documente. Iaca am un frate în Italia, șede de vreo 12 ani. Are salariu acolo bun, băiatul lui e tot acolo și cred că n-o să mai vină înapoi în Moldova.”

Europa Liberă: Lumea continuă să plece peste hotare?

– „Da.”

Europa Liberă: V-ați gândit și dvs. să plecați?

– „M-am gândit. Chiar fratele meu m-a rugat: „hai, vino în Italia”. Am iaca 60 de ani. Și ce să fac eu acolo? Am soție, lucrează aici, apoi cum s-o las și să mă duc?”

Europa Liberă: De ce vă este frică cel mai mult?

– „Mi-e frică că o să ajungă Moldova mai rău decât este. Iaca, toți pleacă peste hotare, rămân moșnegii aici, rămân vreo câțiva și aiștia vai de dânșii, au o pensie vai de capul lor…”

– „Ce am ales, acea avem. Și lumea, pe de o parte, e vinovată, că nu…”

– „Dar cine i-a știut? Parcă se arătau buni, dar acum ce-s? Tâlhari? Tineretul a fugit, la ce să trăim aici? Și noi, bătrânii, o să ne ducem de aici, că acei de la Guvern toți sunt bogați. Ei ar încerca să trăiască cu 1.000 de lei pe lună? Dintr-o 1.000 de lei – comodități, mâncăm, ne încălțăm… Nouă nu ne ajunge nici de-o firimitură de pâine, nu încă să mai grăim de pâine.”

Europa Liberă: E greu sau ușor să știi cui să-i dai votul?

– „De-amu nu mai avem încredere, cinstit. Încă până la pensie mai am încă șapte ani. Eu nici pensie n-o să primesc, că nu am staj (vechime în muncă) de lucru (muncesc la câmp). Dar să votez, pentru cine să votez? Toți promit, nimeni nu face.”

Europa Liberă: Moldova ca și țară are viitor?

– „Nu! Din cauză că tot tineretul s-a dus, dar bătrânii ce viitor pot să facă? În clasa întâi s-au dus anul trecut șapte elevi.”

Europa Liberă: Unde?

– „De-o pildă, la noi, la Iablona. Anul acesta o să se ducă 15 și-s toți nepoței. Nu-i viitor. De unde viitor o să fie?”

– „Sate pustii. La mine în mahala trăim eu, că-s mai tânără și o femeie de 80 de ani. Atât. În 20 de case două familii trăim. Unde, ce fel de viitor? Fata mea a născut trei copii, a lepădat țara și s-a dus după graniță, că nu poate întreține trei copii. Și eu îi cresc acum, că îmi trimite de acolo ajutor.”

– „Noi trăim cu promisiuni. Aiștia, guvernanții de acum ne promit, ca ei să se mențină la putere. Nu-i nicio legiuire, nu-i justiție la noi în țară, e un fel de anarhie.”

Europa Liberă: Dar Moldova se edifică ca un stat de drept, ca un stat democratic?

– „Pe hârtie – da, dar în realitate – nu.”

– „Acelor de la Parlament lor li-i foarte bine; noi nu-i judecăm că lor li-i bine, că și acolo trebuie să fie cineva, dar trebuie să se mai uite măcar cu un ochi și de la acești de la țară, că lumea foarte greu trăiește. De lucru n-are, ce face omul acesta? Ori ucide, ori fură, ori trebuie să se ducă. Dar mai ușor se duce omul și iar rămâne țara goală. O să vină mâine-poimâine și au să ne numere câți suntem în sat. Dintr-un sat de 7.000 de gospodari, acum dacă suntem 3.000. A rămas satul gol.”

– „Ei în Parlament fac legile și, în primul rând, ei nu le respectă. Dacă ei fac fel de fel de bandiții, de hoții, pe cine au judecat? Doi, așa, pentru ochii lumii, să zicem așa, dar restul… Acolo trebuie toți trași la răspundere, începând de la Plahotniuc și terminând cu cei mai mici hoți. Ei se ascund ca guzganii ceia de pe corabie și au să meargă pe la casele oamenilor și tot iar cu promisiuni și lumea, pe de o parte, e vinovată, că se dă la provocație. Îl cumpără cu un kg de zahăr, cu niște făină acolo. Măi, dar gândește-te că ție azi îți dă o firimitură, dar mâine el se vede acolo și a uitat ca toți uitații de toată lumea, de noi toți.”

*

Sărăcia materială este o realitate și o problemă gravă a Republicii Moldova, care are cauze concrete și soluții de rezolvare, dar care pot fi puse în practică numai dacă ar exista la conducerea statului oameni de bună-credință. Scriitoarea Lilia Calancea, stabilită de mai mulți ani la Bruxelles, dar revenită la Chișinău pentru a se întâlni cu cititorii, crede că nu doar sărăcia e problema cetățenilor, ci și mizeria spirituală.

Europa Liberă: De 26 de ani se vorbește că Republica Moldova rămâne să fie un stat în curs de dezvoltare, un stat sărac, dar mai mult ca niciodată acum se pune întrebarea: moldovenii, cetățenii Republicii Moldova vorbesc doar de sărăcia materială sau și despre cea spirituală?

Lilia Calancea: „Cred că se vorbește mai mult de cea materială, pentru că atunci când vii în țară – mă refer la cei care vin în țară și văd cu propriii ochi care-i situația, pentru că totul ce se prezintă pe internet, toate fotografiile acestea de la manifestații așa frumoase, prelucrate, alese, așa ca să fie frumos, să dea frumos. Privești pozele și zici: „vai, dar s-au schimbat multe lucruri în Republica Moldova, uite ce frumos, ce organizat, civilizat…”, dar asta e doar o parte a lucrurilor, cea mai frumoasă. Și e vorba de Chișinău, dar anume prin Europa Liberă eu văd realitatea din sate; chiar mă bucur că există reportaje din teren. Și eu urmăresc foarte, foarte atent, nu știu dacă mă vedeți și Dvs., mai intervin și eu cu câte un like… Pentru mine e important să văd ce se face pe teren, ce face omul simplu de la țară, cum se descurcă el și nici nu mă interesează dacă el vorbește frumos și civilizat, și fără greșeli; pe mine mă interesează ce gândește el ca om care se confruntă cu niște probleme – nu are bani, copiii au plecat peste hotare, omul care suferă, omul de care toți au uitat. Și asta este o tragedie, asta este realitatea și deci cumva economia influențează și starea de spirit – nu poți să fii fericit și mulțumit și să te afișezi optimist, dacă nu ai elementar bani de pâine.”

Europa Liberă: Cetățenii învinuiesc de toate relele clasa politică și spun că politicienii i-au dezamăgit, că au venit în campanii electorale, le-au promis, după asta patru ani au uitat de electorat și se gândesc doar la interesul personal, dar politicianul n-o să vină să-ți dea această zestre spirituală, n-o să vină să-ți aducă mai multă spiritualitate decât tu o vrei.

Lilia Calancea: „Spiritualitatea nu poate să existe separat de lucrurile materiale, pentru că e foarte important să ai o lume interioară așa echilibrată și să fii optimist, dar nu iese întotdeauna, pentru că atunci când iese mizeria la suprafață, omul se dezechilibrează, se înrăiește și începe să critice și are dreptate; în mare parte, are dreptate, el trebuie să critice, să gândească critic, să spună: „nu, mie nu-mi place așa ceva, eu nu accept așa ceva, trebuie să schimbăm…”. Nu trebuie să fii supus și umil așa ca în biserică, că repejor ne-am îmbrobodit și ascultăm fiecare cuvințel. Asta-i bine dintr-o parte, dar nu până la asuprire; omul trebuie să gândească, dacă nu gândește liber, critic, el nu ia deciziile corecte.”

Europa Liberă: Dar până unde aceste două lumi paralele – cei de sus, avuți și înstăriți și cei de jos, săraci? Până unde, dacă nu se intersectează interesele politicianului cu ale cetățeanului?

Lilia Calancea: „Asta e păcat și chiar pentru mine e un mister – cum pot exista aceste două lumi paralele atât de diferite? Pentru că stai la Chișinău și vezi niște evenimente la care se cheltuiesc mii și mii de euro doar pentru ca cineva să iasă în luminile proiectoarelor, să bea vinuri foarte scumpe și uneori chiar nejustificat de scumpe, dar lumea, alții să vadă că eu am reușit. Și nici nu le e rușine, pentru că în Moldova foarte puțini oameni pot reuși fiind onești. Adică, hai să fim sinceri – majoritatea care se scaldă în bănărit, asta nu este o muncă, nu este o reușită în sudoarea frunții. În Europa tot așa, lumea trăiește cu salariu legal, după asta trebuie cumva să te organizezi, să-ți vezi cheltuielile, dar chiar și în Europa foarte mulți trăiesc mult mai rău decât cei din Republica Moldova, care au putere și au forță de cumpărare foarte puternică. Deci, asta e un șoc totuși chiar și pentru cei care vin că cineva de aici își permite lucruri pe care nu mi le permit eu într-un an de zile, de exemplu, în Europa, legal. Ce înseamnă legal? Înseamnă că tu plătești niște impozite, tu ești onest cu statul, tu trebuie cumva să contribui, uneori chiar mult, 60% din salariul european merge pentru taxe și impozite. Cine plătește în Moldova așa taxe?”

Europa Liberă: Anul 2018 este un an electoral și foarte mulți votanți își pun întrebarea: care e rolul intelectualității, dacă actorii politici în Moldova profundă o să ia după ei artiști, scriitori, alți reprezentați ai intelectualității?

Lilia Calancea: „Îmi pare, în primul rând, rău să spun lucrul acesta, dar o bună parte din intelectuali și-au pierdut credibilitatea în fața omului simplu, pentru că au fost, am avut oameni de cultură în Parlament, am avut și scriitori, poeți, personalități, mă rog, să zicem așa: în ei s-a crezut foarte mult, foarte, foarte mult. Și la un moment dat, ei nu au putut face nimic, dimpotrivă nu au lăsat din orgolii. Toate lucrurile astea dezamăgesc și omul e foarte rătăcit, pentru că el nu mai știe pe cine să aleagă.”

Europa Liberă: Cui să creadă…

Lilia Calancea: „Eu îmi aduc aminte de materialul acela pe care l-ați făcut Dvs. cu o doamnă de la Glodeni și i-ați spus: „imaginați-vă că aducem politicieni în locul Dvs. să vândă ceapă” și ea a fost șocată. „Credeți că el o să ajungă vreodată în locul meu să vândă ceapă?! Asta-i imposibil!”. Mi-a plăcut că a fost foarte modestă și într-un fel critică. S-a văzut reticența dumneaei. Adică, ce să fac eu în Parlament într-un fotoliu, dacă eu nu am pregătirea necesară? Ea mai are încă frica și onestitatea că ea nu va putea fi eficientă. Ei știu că ei nu pot înlocui pe cineva care are studiile necesare, experiența necesară. Oamenii au nevoie de un lider format, adică nu oricine să vină la putere. Omul de la țară își dă seama și nu este chiar așa de prost cum își imaginează foarte mulți. El este cu picioarele pe pământ, în noroi și în glod, și în mizerie, dar el gândește uneori mult mai critic decât cei cocoțați în fotolii, dar nu are putere de decizie. Asta-i o problemă foarte mare.”

Europa Liberă: Și de ce această ecuație dificilă? Atunci când o dată la patru ani cetățeanul trebuie să meargă să-și exercite acest drept de a vota politicianul are și el un rol anume, pentru că trebuie să contribuie la edificarea unei elite politice care să-l reprezinte. Să fie onești acești politicieni, să nu fie egoiști, să nu fie avizi de putere, de bani; trebuie să se gândească și la cel mai necăjit, la cel cu probleme. De ce cetățeanul nu poate să propulseze o clasă politică care într-adevăr ar fi preocupată de sumedenia de probleme care s-au acumulat pe parcursul celor 26 de ani de independență? Nu are Moldova asemenea politicieni?

Lilia Calancea: „Are!”

Europa Liberă: Asemenea persoane, personalități?

Lilia Calancea: „Moldova are poate nu politicieni, are personalități, dar ele sunt atât de prinse la perete pentru o gândire critică sau o părere critică; ei sunt foarte presați, ei sunt amenințați oamenii aceștia, ei sunt șantajați. Și dacă omul mai are și o familie, atunci, gata, el își face alegerea. Prioritatea e familia și nu poți chiar sacrifica totul doar ca să ajungi la putere, pentru că asta presupune onestitate…”

Europa Liberă: Dar, totuși, liderii trebuie să facă un sacrificiu?

Lilia Calancea: „Ar trebui, ar trebui să facă, dar e greu să găsești un om care ar fi gata pentru sacrificii și ar fi incoruptibil. Adică e rezistent până într-un anumit loc, adică până când cineva îi propune bani sau apartament, sau „copiii tăi hai să-i trimitem la studii”… Cei care fac ceva, care se sacrifică sunt profesorii, de fapt. Știți, asta e pătura care se sacrifică cel mai mult pentru țară, aceștia-s profesorii care sunt remunerați foarte prost și bibliotecarii, pentru că tot am avut niște evenimente la bibliotecă și voi mai avea, fiindcă eu merg mereu la bibliotecă când am o invitație. Pot să refuz o emisiune la televizor, dar dacă mă invită biblioteca, eu sunt acolo. Asta este.”

Europa Liberă: Și o să se perpetueze această stare de lucruri și de spirit? Când și în ce condiții, și cu ce oameni se poate vorbi și despre Moldova ca un stat prosper, cu bunăstare pentru cetățean, cu o imagine favorabilă în lume?

Lilia Calancea: „Eu vin acasă în ultimul timp chiar foarte des și mă gândesc că poate cei de peste hotare care au experiența traiului între oameni civilizați, cu o structură sănătoasă, cu o gândire mai… Eu nu zic că totu-i frumos și bine peste hotare. Asta nu poate să existe. Fiecare societate își are crengile sale putrede, dar noi luăm totul ce-i mai bun și dacă trebuie să existe o cooperare între cei plecați care absorb totul ce-i mai bun și să transmită, să facă un schimb de experiență cu cei de acasă.”

Europa Liberă: Dar cei din diaspora nu se grăbesc să revină în Republica Moldova.

Lilia Calancea: „Poate nici nu trebuie să revină, doamna Valentina; poate ei trebuie din când în când să vină acasă, să se întâlnească, să discute cu cei rămași care sunt mult mai defavorizați. Adică să fie o colaborare caldă între ei, nu ăștia de acasă să spună: „băi, voi ați plecat și sunteți niște trădători” sau cei de peste hotare să spună: „păi, voi ați rămas că nu ați putut și ce mai faceți în țara ceea, în mlaștina ceea…”. Mie foarte mult îmi displac replicile acestea. Asta-i foarte, foarte periculos. Mai ales într-un an electoral, oamenii trebuie să se unească. Nu contează unde ești tu – la Glodeni sau la Bruxelles.”

Europa Liberă: Dar din contra se pare că se ridică un zid între cei plecați și cei rămași?

Lilia Calancea: „Asta-i cel mai periculos, doamna Valentina. Dacă noi zidul acesta o să-l construim mai departe, practic, ne distrugem.”

Europa Liberă: Dar voi din afară vedeți Moldova fără acest milion de cetățeni orfană, o Moldovă neputincioasă, că soarta o decid doar cei rămași?

Lilia Calancea: „Eu am un mare respect pentru oamenii care au rămas acasă, pentru că eu nu pot să zic așa: „plecați toți, pentru că eu am plecat…”. Nu pot. Eu, în primul rând, sunt scriitor, eu nu pot să amestec toți oamenii, să generalizez. Asta nu-i corect – fiecare om își are soarta sa și eu știu că există oameni care nu pot pleca de la casa părintească. Noi suntem diferiți. Bine, eu pot pleca, că eu am un caracter mai așa … pot să mă adaptez la orice țară și localitate, nu cad nici în depresie, în nimic… Bine, poate mai am și eu ca tot omul viu tristeți și doruri…”

Europa Liberă: Dar o întreb pe scriitoarea Lilia Calancea: soarta Moldovei o decid doar cei rămași?

Lilia Calancea: „Nu. Trebuie să se implice…”

Europa Liberă: Dar pe umerii lor a căzut această povară.

Lilia Calancea: „Da, e adevărat. Și de asta cei plecați ar trebui cumva să-i ajute, umăr la umăr, nu să se dezbine. Măcar cu cât pot. Eu nu zic că cei de peste hotare au o putere extraordinară și fără ei se pierde Moldova ș.a.m.d., dar dacă mai vine și o forță care te susține, asta e foarte important. Care îți dă mâna, care cumva te ajută, pentru că Moldova e acum ca o femeie lovită, bolnavă și care a căzut jos. Ea are nevoie de o mână. Și poate nici nu e necesar ca mâna ceea să fie foarte puternică, dar ea să fie întinsă, pentru că omului uneori nu trebuie să-i dai foarte mult, trebuie pur și simplu să-i arăți un gest, el nu este singur, iar dacă el înțelege că-i singur, omul se prăbușește și moare.”

Europa Liberă: Apropo despre aceste discuții pe care le-am avut la Glodeni, la 100 și ceva de kilometri distanță de capitală, de Chișinău. Lucrurile sunt cu totul altele pe care le prezintă localnicii de acolo, dar ceea ce rămâne – și o recunosc și ei – mai dureros e că Moldova e dezbinată.

Lilia Calancea: „Da.”

Europa Liberă: Această geopolitică chiar a făcut să se dușmănească frate cu soră, vecin cu vecin, nepot cu nepoată, verișor cu verișoară.

Lilia Calancea: „Asta-i o tragedie.”

Europa Liberă: Iată, dezbinarea asta va fi și mai pronunțată în cadrul scrutinului parlamentar, pentru că politicienii sunt cei care își pun umărul la scindarea societății moldave. În ce condiții ar putea să lase la o parte cetățeanul geopolitica și să se gândească că trebuie să-i dorești binele și celui de aproape? Și să vezi lumea din jur cu alți ochi, nu doar că tu ești cu Rusia și nu sunt prietenă cu tine, că tu te duci în Occident și ai alte interese? Iată, în ce condiții s-ar putea coagula o societate atât de divizată?

Lilia Calancea: „E foarte importantă educația. Știu că sună așa un pic mai banal, dar toate lucrurile importante sună banal. Nu poți să nu fii empatic cu un om care suferă sau se află într-o mizerie. Oamenii din Moldova sunt blânzi. Mie îmi place lucrul acesta, pentru că eu întâlnesc oameni, eu nu trăiesc un bula mea așa comodă și eu comunic cu foarte mulți; merg și cu troleibuzul, merg și în teritoriu când am ocazie.”

Europa Liberă: De ce-s pe baricade, împărțiți?

Lilia Calancea: „Din cauza sărăciei. Vedeți, iarăși ajungem la același cerc.”

Europa Liberă: Am ajuns de unde am pornit.

Lilia Calancea: „Da, pentru că totu-i legat, absolut totu-i legat. Și-i foarte greu de rupt cercul acesta. Uneori trebuie să așteptăm momentul favorabil. Câteodată, el se rupe cercul acesta și nici nu te aștepți când. Vine un moment și, gata, s-a produs ca într-un destin, dar e păcat că poate dura ani, ani, foarte mulți ani până când momentul acesta favorabil ar veni și ar declanșa așa un cutremur.”

Europa Liberă: Momentul favorabil trebuie să-l apropie omul.

Lilia Calancea: „Da, e adevărat, dar uneori așa se întâmplă că poți încerca să faci orice, dar nu iese, iată, un fel de ghinion.”

Europa Liberă: Și atunci, multă lume spune că e un blestem și bucata asta de pământ așa e lăsată în calea tuturor relelor. Și unii se împacă cu acest destin.

Lilia Calancea: „Da...”

Europa Liberă: Alții văd soluționarea problemelor fie în reunirea Moldovei cu România, fie într-o apropiere a Republicii Moldova de Federația Rusă.

Lilia Calancea: „Da, și asta iarăși e dezbinare, asta e un fel de cancer într-un organism bolnav și, din păcate, nu știu ce poate să ne ajute.”

Europa Liberă: Cine-i doctorul care tratează boala?

Lilia Calancea: „Unii consideră că e Dumnezeu, alții spun că…”

Europa Liberă: …marile puteri?

Lilia Calancea: „Da. Și în lucrurile astea ideile diferă, ca între filozofi. Știți cum e când începi să faci niște dezbateri.”

Europa Liberă: Dar cum ar vrea Lilia Calancea să arate Moldova peste patru ani, peste zece ani?

Lilia Calancea: „Cu oameni în țară. În sat e atât de trist, e trist, trist, trist, trist… Eu nu mai găsesc locurile copilăriei; oamenii sunt plecați chiar și cei bătrâni, nu doar tineri. Am fost într-un sătuc pe malul Nistrului și nu am auzit o voce de om cât am străbătut tot satul, nici măcar un lătrat de câine. Asta e strașnic, asta e foarte strașnic – într-un sat să nu auzi lătrat de câine și voce de om.”

Europa Liberă: Să punem punct acestei discuții pe o notă mai optimistă.

Lilia Calancea: „Am avut o întâlnire cu elevii la „Gheorghe Asachi”. Eu am rămas pur și simplu șocată frumos. Ce copii inteligenți și deștepți are Moldova! Asta e bogăția Moldovei!”

Europa Liberă: Deci, trebuie de așteptat ca acești copii să ia locul politicienilor?

Lilia Calancea: „S-ar putea. Ar fi bine ca noi să-i încurajăm și ei să înțeleagă că noi îi prețuim, pentru că dacă omul nu e prețuit, atunci omul pleacă. Pe copiii ăștia dacă noi o să-i încurajăm să aibă o gândire critică, să citească foarte mult, adică să le dăm de înțeles că ei sunt viitorul, fără ei noi ne pierdem, eu nu cred că ei o să plece, doar dacă o să fie foarte, foarte dezamăgiți. Copiii trebuie prețuiți. Generația asta nouă e minunată. Eu îi urmăresc în troleibuz, pe stradă, la evenimente eu stau cu ochii pe ei, pentru că pentru asta vin – să văd oamenii, cu ce răsuflă, ce spun, ce probleme au. Generația asta e fermecătoare! Tristețea mea cea mare este nu cumva să nu-i prețuim și să-i pierdem.”