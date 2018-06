De ce e nevoie de o nouă lege a publicității în Moldova

Trei deputați ai puterii, în frunte cu spicherul democrat Andrian Candu, au înregistrat recent în parlament un proiect de lege cu privire la publicitate care vine să înlocuiască legea adoptată acum două decenii. Proiectul elaborat de experţii media de la Centrul pentru Jurnalism Independent, Eugeniu Rîbca şi Ion Bunduchi, aduce legislaţia respectivă la standarde europene și va înlătura pericolul ca pe piața publicității să se creeze monopoluri, ne-a spus unul dintre autorii proiectului, expertul Eugeniu Rîbca. L-am întrebat pentru început pe Eugeniu Rîbca de ce a fost necesară o nouă lege a publicității.

Eugeniu Rîbca: „Necesitatea unei noi legi cu privire la publicitate s-a impus din mai multe considerente. În primul rând, legea în vigoare cu privire la publicitate are mai mult de 20 de ani. Lega în vigoare a fost adoptată în 1997. De atunci s-au schimbat multe, multe realităţi. În al doilea rând, o nou lege cu privire la publicitate era necesară din considerentul c mai multe prevederi ale legislaţiei europene urmează să fie asimilate în legislaţia naţională. În special este vorba şi de Directiva 2006/114 privind publicitatea înșelătoare şi comparativă. Un alt argument în vederea necesităţii unei noi legi cu privire la publicitate ţine de publicitatea politică în afara perioadei campaniei electorale, publicitate care nu este interzisă şi nu este reglementată şi aici sesizăm mai multe sau mai puţine abuzuri la nivel practic deoarece nu este reglementată. Nu în ultimul rând este vorba şi de publicitatea socială, numită astăzi şi pe care în proiectul de lege am numit-o mesaje de interes public.”

Europa Liberă: Ce se va schimba la modul practic dacă această lege va fi aprobată în varianta în care este acum?

Eugeniu Rîbca: „Ne propunem, prin această lege, în primul rând, s instituim reglementări în ceea ce privește publicitatea politică în afara perioadei electorale astfel încât să avem anume norme foarte clare care să fie respectate de toți actorii în domeniu, inclusiv partidele şi organizațiile social-politice, precum şi mass-media, adică difuzorii de publicitate. În al doilea rând, prevedem instituirea unor mecanisme în vederea propulsării publicității sociale sau cum o numim noi prin noul proiect de lege a mesajelor de interes public, adică a acelor mesaje prin care se promovează anumite valori, anumite informații de interes public. Cu titlul de exemplu amintesc informații de interes public privind necesitatea plății impozitelor la timp, protecției mediului şi nu numai. În acest scop prevedem şi instituirea unui Consiliu în vederea propulsării publicității asociale astfel încât statul să devină un actor important în domeniul mesajelor de interes public.”

Europa Liberă: Mai multe posturi TV au sesizat anterior Consiliul Concurenței despre o presupusă înțelegere de cartel între două case de vânzări de publicitate. Astfel de monopoluri şi înțelegeri obscure ar fi greu de imaginat dacă ar fi în vigoare deja noua lege?

Eugeniu Rîbca: „Imaginația noastră este bogată și practica încălcării legislației în vigoare este la fel de inventivă în R. Moldova. cred că vom avea asemenea cazuri și în viitor. Important este să prevedem mecanismele de a contracara astfel de cazuri astfel încât să instituim ordine. Prin noul proiect de lege instituim a numite competențe foarte clare în ceea ce privește transparentizarea pieței publicității. Vorbim cu toții despre o piață a publicității, dar nu avem o evidență oficială a ceea ce înseamnă piața publicității, în general, şi piaţa publicității pe anumite segmente. Ca exemplu, ce înseamnă piața publicității pentru televiziune, ce înseamnă piața publicității pentru radiouri, piața publicității outdoor sau publicitatea stradală, cum o numim. În acest scop proiectul de lege instituie anumite obligații ale Consiliului Concurenței privind asigurarea unei transparentizări a pieței publicității. Cred este un prim pas. Un al doilea pas ţine de implementarea legislaţiei în domeniul concurenţei. Noi şi astăzi avem reglementări mai mult sau mai puţin clare.”

Europa Liberă: Din câte înţelegem se doreşte instituirea unei concurenţe loiale pe piaţa publicităţii. Dar cât de loială este concurența pe această piaţă cum și cât de vigilente și responsabile sunt autoritățile în raport cu această situație?

Eugeniu Rîbca: „Pentru început vreau să amintesc că nu avem informaţii publice în ceea ce priveşte piaţa publictăţii. Mai mulţi experţi, mai multe mijloace de informare în masă ne prezintă informația că piața publicității este în jur de 25-30 de milioane de euro anual. Nu avem o informație publică privind piața publicității fapt pentru care este greu acum să vorbim despre respectarea cerințelor concurenței loiale pe piața publicității.”

Europa Liberă: Ascultându-vă pe Dvs. îmi dau seama că probabil multe lucruri în vechea lege lăsau mult de dorit. Întrebarea mea este dacă nu exista presiunea UE ar mai fi apărut această nouă lege? Vă întreb pentru că am uneori impresia că guvernanții nu se prea grăbesc să aducă legi noi conforme cu standardele europene.

Eugeniu Rîbca: „Vreau să amintesc că un proiect de lege cu privire la publicitate a fost elaborat prin 2012-2014 de către Ministerul Justiției, adică putem să vorbim despre anumite eforturi în domeniu. Totuși fără insistența organismelor europene cu privire la necesitatea racordării legislației naționale şi în domeniul publicității la standardele europene, deci fără această insistență cu siguranță nu eram astăzi în situaţia în care suntem, să avem deja un proiect de lege înregistrat în calitate de inițiativă legislativă în Parlamentul R. Moldova. Cred eu că insistențele organismelor europene au fost decisive şi în acest context.”

Europa Liberă: Revenind la piaţa publicităţii în domeniul audiovizual, credeţi că reformarea acestei pieţe va contribui la independența economică a instituțiilor mediatice, nu le va mai orienta spre alte surse de finanțare care, se ştie, le subminează independența, inclusiv cea editorială?

Eugeniu Rîbca: „Pe de o parte, trebuie să informăm radioascultătorii că avem piaţa de publicitate pe care o avem, că este foarte mică în raport cu numărul de mijloace de informare în masă pe care le avem în R. Moldova. Fapt pentru care această piaţă de publicitate trebuie să o considerăm insuficientă în raport cu necesitățile mass-media. Pe de altă parte, trebuie să vorbim şi despre necesitatea instituirii unor reguli, unor mecanisme foarte clare pentru toţi actorii, inclusiv mass-media pe piaţa de publicitate astfel încât să putem să facem următorii paşi şi în vederea respectării cerințelor concurenței loiale pe piaţă, şi în vederea implicării statului prin publicitatea socială sau a mesajelor de interes public. Trebuie să avem şi o susţinere din partea statului pentru mass-media. reamintesc, cu titlul de exemplu, că la momentul de faţă statul găsește diferite tertipuri astfel încât să nu plătească pentru difuzarea de către mass-media a mesajelor de interes public, dar totodată să o difuzeze din contul mijloacelor de informare în masă. Avem în ultimul timp mai multe decizii ale CCA prin care mijloacelor de informare în masă li se recomanda, dar pentru acestea, la nivel practic, înseamnă o obligaţie, li se recomandă difuzarea gratuită a unor mesaje care deseori sunt la limita intereselor politice. Sunt necesare reglementări în vederea instituirii unui mecanism astfel încât să pășim mai departe şi să ajungem la protejarea concurenței loiale pe piața audiovizualului, pe piaşa de publicitate.”

Europa Liberă: Ați menționat că în premieră va fi reglementată publicitatea politică în perioada dintre alegeri. De ce erau necesare norme legale speciale în acest sens?

Eugeniu Rîbca: „Pentru a institui un mecanism clar astfel încât toţi să se implice pe segmentul publicității în condiții egale. Cu titlul de exemplu vă zic la momentul de faţă un partid politic se poate adresa la o televiziune şi difuza publicitatea doar cu un bănuţ pentru minutul de eter. Iar în raport cu un alt partid politic aceeaşi televiziune poate refuza în general difuzarea publicităţii politice sau poate solicita prețuri exorbitante.”

Europa Liberă: Cum rămâne cu reglementarea publicităţii online despre care se vorbeşte foarte mult în ultima vreme. Ce propune proiectul de lege la acest capitol?

Eugeniu Rîbca: „Este un domeniu de actualitate. Este un domeniu de interes. Iniţial ne-am propus să instituim anumite reglementări pe acest segment astfel încât, pe de o parte, să protejăm consumatorii de publicitate sau simplu vorbind să ne protejăm pe fiecare dintre noi atunci când intrăm pe o anumită pagină web, pe un anumit site de ştiri, ca exemplu. Pe de altă parte, există anumite condiții obiective de care trebuie să ţinem cont. Mai există şi interesele actorilor în acest domeniu. Inițial am prevăzut anumite restricţii în ceea ce priveşte publicitatea online de peste hotare care este difuzată în R. Moldova şi nu este plătită în R. Moldova. Ulterior aceste prevederi din proiectul de lege au stârnit mai multe discuţii. La momentul de faţă, prin proiectul de lege, s-a interzis în general publicitatea penetrantă cu excepţiile prevăzute expres în lege. După adoptarea acestei legi trebuie să ne gândim foarte clar care publicitate difuzată în străinătate, dar accesibilă pe teritoriul R. Moldova nu poate şi nu trebuie să fie interzisă. Deocamdată avem o interdicție mai mult sau mai puțin completă în ceea ce priveşte difuzarea publicităţii pentru auditoriul din R. Moldova, dar difuzată din străinătate. Este un domeniu destul de complicat pentru că, pe de o parte, în cazul unor rețele sociale, în cazul unor site-uri din străinătate asemenea publicitate poate fi restricționată. În unele cazuri obiectiv asemenea restricție poate stârni şi indignări şi încălcări ale standardelor europene. cu titlul de exemplu amintesc că publicitatea Google, care este tot mai mult accesibilă consumatorilor din R. Moldova şi ocupă un segment foarte important, în acest caz publicitatea din străinătate poate fi interzisă şi la nivel tehnic. În cazul unui site chiar al unui organism european precum este Consiliul Europei care, spre exemplu, ar conţine publicitate nativă, adică care încadrată în conţinutul site-ului, ar fi o problemă pentru că site-ul este făcut pentru toţi şi nu este direcționat pentru R. Moldova şi aici am avea anumite probleme. Repet însă că se instituie o interdicție foarte dură în ceea ce priveşte publicitatea difuzată din străinătate pentru auditoriul din R. Moldova.”

Europa Liberă: Vorbind despre publicitatea exterioară, se ştie că este prezentă mai mult în capitală, decât în mediul rural. Printre efectele acestei legi ar fi şi cel că se va diminua publicitatea exterioare pe străzile Chișinăului?

Eugeniu Rîbca: „Am instituit un capitol întreg, capitolul 6 publicitatea exterioară. Sunt reglementări cu un volum mare în proiectul de lege pentru a încerca să rezolvăm mai multe probleme. Una dintre probleme ţine de lipsa cadrului de reglementare la nivel local. Cu titlul de excepție avem la Chișinău un regulament cu un grad de coruptibilitate foarte înalt. Mai avem asemenea regulamente în câteva orașe din R. Moldova, două sau trei. În rest, publicitatea stradală este într-un vacuum. Autoritățile locale nu au capacități de expertiză, de reglementare a publicității exterioare la nivel local. Ne-am propus inițial să preluăm reglementările elaborate de Ministerul Justiției până în 2014 şi acolo era un capitol întreg dedicat publicității exterioare. Ulterior cu ajutor experților în domeniu am încercat să nuanțăm, să impunem claritate reglementărilor în ceea ce privește publicitatea exterioară. Ziceam, prima problemă în raport cu care ne-am dorit să ne apropiem este combaterea corupției în domeniu. Reamintesc, la momentul de faţă, primăria Chişinău oferă aviz pentru imagine care trebuie plasată în calitate de publicitate exterioară. Este şi bine, este şi rău, dar trebuie să fie considerată o asemenea practică cenzură pentru că publicitatea este un domeniu al creației. În al doilea rând, sunt necesare anumite reguli uniformizate pentru întreaga țară în ceea ce privește publicitatea stradală. Vă amintesc de situaţiile pe care le vedem cu toţii zilnic în municipiul Chișinău atunci când un panou publicitar se află la o distanţă prea mică de partea carosabilă, atunci când avem ronduri la intersecția a două drumuri şi pe rondurile acestea sunt plasate dispozitive publicitare care acoperă întreaga imagine a intersecției și este un deranjament pentru participanții la traficul rutier. O altă problemă care se ridică la nivel practic ține de protecția locatarilor blocurilor. Prea des vedem plasate dispozitive publicitate la o distanță de doar 5-6 metri de geamurile locatarilor blocurilor de locuit. Sunt foarte multe probleme care trebuie să-şi găsească o reglementare cadru pentru întreaga ţară.”

Europa Liberă: Se știe că o lege bună poate da roade numai dacă amenzile pentru nereguli sunt mari. Ca să dispară panoul publicitar de lângă un bloc locativ cred că ar trebuie să fie o amendă bună. Noi cum stăm la acest capitol?

Eugeniu Rîbca: „Şi la moment cu amenzile stăm bine. Sunt prevăzute şi în Codul Contravenţional amenzi volumul cărora nu este mic, dar aplicabilitatea acestor amenzi deseori este o întrebare de ordin practic de nerezolvat. În condiţiile în care nu avem reguli foarte clare ce este interzis şi ce este permis, în condiţiile în care autoritatea locală oferă autorizaţii de amplasare a dispozitivelor publicitare, atunci apare întrebarea cu ce ocazie amendăm dacă s-a impus o asemenea permisiune. Trebuie întâi şi întâi să stabilim reguli foarte clare ce se permite şi ce nu se permite şi după aceea să ne gândim la amenzi.”

Europa Liberă: Pe final, domnul Rîbca, cât de repede credeţi că va trece acest proiect de lege prin toate procedurile legislative şi câtă siguranţă aveţi că deputaţii nu vor încerca să-i denatureze un pic efectele?

Eugeniu Rîbca: „E o inițiativă legislativă recentă din 4 iunie, astăzi suntem doar în 8 iunie şi avem deja invitația la o dezbatere publică a proiectului legii cu privire la publicitate în comisia de profil, comisia mass-media a Parlamentului. Sunt sigur că la nivel practic cel puţin 20-30 de zile vor fi necesare pentru a obţine avize de la Ministere, de la autoritățile publice locale. Cred că avem şansa să avem o nouă lege a publicității spre sfârșitul lunii iulie 2018. Dacă până atunci nu se va adopta, îmi este frică că în toamnă intrăm cu toții în febra alegerilor parlamentare şi se va uita de acest proiect de lege.”