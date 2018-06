De ce au moldovenii tot mai puțină încredere în clasa politică? (VIDEO)

Președintele moldovean Igor Dodon a spus într-un interviu pentru agenția rusă de știri de statTASS că alegerile parlamentare ar putea avea loc în toamnă, în 18 sau 25 noiembrie, adăugînd că dacă actuala guvernare va folosi resurse administrative pentru a câștiga scrutinul el va ieși la proteste alături de popor. De ce au moldovenii tot mai puțină încredere în clasa politică? Căutăm un răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Republica Moldova este în topul țărilor cu cea mai mare rată a migrației. Recent, Națiunile Unite au plasat această țară pe locul trei, cu cea mai înaltă rată de descreștere a populației care, în mare parte, se datorează condițiilor economice nefavorabile și lipsei locurilor de muncă bine plătite.

După câteva ore de discuție cu oamenii întâlniți ocazional la Rîșcani, aflu de la ei că Republica Moldova nu se va însănătoși doar prin înlocuirea, oricum imposibilă, a 101 deputați cu alții, dar tot ei vorbesc despre nevoia împrospătării clasei politice cu oameni curați. Au explicațiile lor de ce sunt atât de supărați pe politicieni.

– „Că li-i convenabil la cei de sus ca lumea să fie împărțită în cât mai multe partide și să-i poată manipula și pe unii, și pe alții și totul să fie în folosul lor, nu în folosul nostru. De-amu' nu mai știi pe cine să crezi.”

Europa Liberă: Calitatea clasei politice depinde de votul cetățeanului.

– „Am ajuns că votul cetățeanului nu face nimic, absolut nimic. Din rău am ales cel mai bun, și la rezultate bune încă n-am ajuns.”

Europa Liberă: Ce viitor are Republica Moldova și cine face viitorul acestui stat?

– „Sperăm că viitorul să fie în folosul măcar al nepoților noștri, dar pentru noi viitorul de acum nu-l vedem, fiindcă ne uităm înainte, ca racul, și mergem înapoi.”

Europa Liberă: Dar alegerile din toamnă, alegerile parlamentare ce vor decide?

– „Au să ne manipuleze în așa fel că tot în folosul lor are să fie, al clasei politice, care-s șmecheri. Noi alegem parcă care-i mai bun, care-i mai cinstit, care-i mai onest și la urmă aflăm că el ne-a amăgit. C'est la vie, așa-i viața în Moldova!”

Europa Liberă: Cum se recâștigă încrederea?

– „Tare greu. La noi n-au nevoie de cinste, de onestitate; au nevoie de putere. Unde-i putere, acolo-i și banul. Noi facem un ban foarte greu, cu sudoare, dar mulți îl fac prin șmecherii, prin amăgeală și-s sus, departe de noi.”

– „Catastrofă îi, catastrofă la noi în Moldova, că n-are cine ne conduce acătării. Sunt de-aiști care-s numai pentru buzunarul lor. Îi alegem, credem că unul mai bun decât altul va fi, dar… Tragem nădejde anul ista poate ceva s-a schimba. Muncești, te chinui, dar degeaba. Copiii mei îs peste graniță, eu îs singură cu bărbatul aici.”

Europa Liberă: Unde au plecat?

– „Unul îi Germania, unul îi în Cehia. Acolo au lucru, au trai, au copiii la școală, li-i bine, dar noi aici… La noi, casă după casă tot se vinde, nimeni nu trăiește. Au rămas numai bolnavii și bătrânii.”

Europa Liberă: Cum vă explicați că s-au îndepărtat politicienii de cetățeni?

– „Au dat de bine, le vin bani de peste graniță și-s bucuroși. Acei bani nu-s pentru noi, îs pentru dânșii; să le ajungă pentru dânșii să cumpere avioane, să cumpere castele și nu știu care de care-i mai mare, și vapoare și toate celea, și… Ei, ce să mai vorbim, degeaba vorbim. Să se mai uite cum trăiesc bătrânii; cu o pensie de 800 de lei este chip să trăiești? Poate Dodon să facă ceva, dacă vedeți că din toate părțile îl râmă și îl sapă și-i pune fel de fel de piedici să nu poate face nimic.”

Europa Liberă: De când a ajuns dumnealui în fotoliul de președinte, a reușit să facă ceva?

– „Apoi îi bine… A făcut, a făcut omul, se stăruie, ia uite ajutoare, a cumpărat case la familii nevoiașe… Bravo lor și soția… Parcă-i bine, numai nu știu cine va mai câștiga mai departe.”

Europa Liberă: Știți că au făcut o nouă reformă electorală și veți avea posibilitatea la alegerile parlamentare să votați deputați și pe listă de partid, și pe circumscripție? V-a ușurat alegerea opțiunea?

– „Da, știm că au făcut… Noi încă suntem cu mentalitatea noastră rămasă puțin în urmă pe calea asta de a alege persoane. Și acele persoane care trebuiau alese au mai plecat de la noi și am rămas cu ce am rămas. Și alegem din ce am rămas; poate sunt oameni și mai competenți, numai că nu-i cunoaștem, ori ei nu vin la suprafață; șed undeva acolo, știți, la locul lor, că se teme să nu-și piardă măcar același loc pe care îl au.”

Europa Liberă: Dar, în general, cum ar trebui să fie această slugă a poporului, deputatul?

– „Să ne apere interesele noastre, ale poporului.”

Europa Liberă: Care sunt aceste interese care trebuie apărate, protejate?

– „Apoi iaca să ne facă viața oleacă mai bună, să fie niște condiții de trai mai bune. Știți, dacă nu era furtul ista al miliardului, cât de cât trăiam oleacă mai bine, măcar oleacă. Și știți, cine are bani mulți, acela nu șede. Cine a furat un măr ori o lămâie nimerește unde nimerește, dar cel cu miliarde șede, că el are de unde plăti ca să poată ieși, de atâta că la noi nu-i respectată legea de acei de sus, care ne fac legi. Și anume acești care ne apără pe noi – procurorii, judecătorii…”

Europa Liberă: Cine la modul cel mai serios se gândește la soarta Republicii Moldova și cetățenilor ei?

– „Concret să vă spun, n-aș numi pe nimeni.”

Europa Liberă: Dar un politician care s-a compromis, el mai poate fi credibil pentru cetățeni?

– „Nu, nu, nu! Nici într-un caz, nici într-un caz, nu! Știți, omul își face un nume o viață, dar îl pierde într-un minut.”

Europa Liberă: Aceste alegeri din toamnă când veți trimite 101 deputați în Parlament, ce miză au, ce vor decide ele?

– „Să avem niște deputați mai deștepți, mai corecți, onești, cinstiți. Trebuie să fim prieteni și cu Uniunea Europeană, și cu Rusia, numai, știți, este o vorbă – nu te poți hrăni la două stâne. Asta-i… da, da, da.”

Europa Liberă: Deși, știți că dl Voronin avea o vorbă, spunând că „vițelul bun suge de la două vaci”.

– „Aiasta în cazul lui Voronin. El a supt de la două vaci, dar noi nu prea putem, că nu avem nici pe una.”

​Europa Liberă: Și ce propuneți?

– „Să avem oameni competenți care să ne conducă, pur și simplu, să fie corecți. Îmi las interesul meu, dar să arăt poporului că pentru dânsul fac ceva. Iaca așa!”

Europa Liberă: Păi, Dvs., când aveți buletinul, decideți calitatea clasei politice.

– „Da, dar știți că nu-i prea știm talpa și știți cum s-a mai dat în colț și a uitat de interesele noastre și și-a făcut interesul lui și… au trecut patru ani. Vine altul, care iarăși se uită pe acolo și…”

Europa Liberă: Dar și cetățenii – unii se lasă momiți, ademeniți cu o sută de lei, cu un pachet electoral…

– „Așa-i! Dar știți care se lasă momiți și ademeniți? Acei care n-au nici suta asta de lei. Așa erau momente că aveam nevoie de bani și, să vă spun drept, eu socialiștii nu-i sufăr deloc, absolut, am alergie când aud de dânșii, dar eram gata să mă duc să vând gazete socialiste, numai să fac o copeică. Și o cumnată de-a mea îmi spune: „Știi, banul nu are culoare”… Dar nu m-am dus, nu mi-a convenit, că odată mergeam cu o colegă de a mea de facultate pe drum și cineva mi-a întins o gazetă cu socialiștii, dar colega mea se întoarnă și-i zice la acela: „Ție nu ți-i rușine să dai gazetele acestea?”.

Europa Liberă: Dar se duce o luptă între demnitate și umilință?

– „Se duce! Dar ne umilesc și iaca noi ajungem unde ajungem.”

– „Noi nu i-am votat pe aiștia care-s amu la putere.”

Europa Liberă: Au mai rămas șase luni și veți fi chemată iarăși să votați.

– „… Dodon! Noi tot pentru Dodon, că el se stăruie, se stăruie, lămurește, a fost chiar în Rîșcani la noi, am vorbit față în față cu dânsul toți. El se stăruie…”

​Europa Liberă: Ce a făcut el de când a ajuns președinte?

– „Eiii, câte ceva a făcut el, da’ poate și ar mai vrea să facă, dar dacă se pun toți împotriva lui, ei acolo s-au strâns banda lor… Ce asta-i pensie pentru noi? Eu am 1.600.”

– „Nu suntem susținuți. Și, în genere, pensionarii îs foarte obijduiți, fiindcă promit, promit și nimic nu fac. Cei de la conducere ar trăi cu o mie de lei?”

Europa Liberă: Dar acum pentru că au făcut această reformă electorală și veți avea posibilitatea să trimiteți 51 de deputați pe circumscripție și 50 pe listă de partid, vă ușurează alegerea?

– „Nu știm încă cum o să alegem. O să ne ducem și la votare și tragem nădejde că aiștia care mai vor să mai facă pentru lume ceva să poată, dar de cei care s-au făcut milionari… De unde au ei case sau vile? De unde au strâns ei banii ceia și s-au făcut ei milionari? Eu, dacă am lucrat toată viața cu cifre, eu nu-mi închipui de unde au luat ei bani și s-au făcut milionari.”

Europa Liberă: Câtă bogăție îi trebuie unui om?

– „Dar nu-i trebuie bogăție, nimic. Sănătate să aibă și să aibă leafă sau pensia ceea ca să poată să se întrețină. La mine soțul tot așa e bolnav, de atâta că-i calic. Și ce face cu pensia, dacă o mie de lei îmi trebuie numai pentru medicamente? Ce asta-i viață am ajuns?”

Europa Liberă: Moldova are viitor?

– „Are să aibă, dacă are să se schimbe ceva.”

– „Să vină un gospodar!”

– „Dacă o să vină un gospodar, apoi o să aibă, că Moldova îi țară bogată, pământul tot îi bun și s-ar face tot, dar dacă nu ar face mahinații (șmecherii). Ei învârtesc ei, ca să acopere toate aceste mahinații pe care le fac. Așa că suntem mititei și nu depinde de noi, nu ne ascultă nimeni.”

Europa Liberă: Dvs., o dată în patru ani, decideți cine trebuie să guverneze.

– „Apoi decidem, dar dacă sunt de aceștia pe care-i cumpără și votează pe cine spune organizația, care poșta, care cine au mai rămas aicea. Dacă n-ai să votezi pentru acela, vsio, gata, te eliberăm din lucru și-i tot. Și asta iată așa-i, de aceea omul ca să mai aibă lucru, să ajungă până la pensie, el se duce și votează unde îi dictează lui. Și gata! Iaca de ce iese așa – Sau votezi pentru mine, sau n-ai să ai de lucru.”

​Europa Liberă: Dar nu-l umilește, nu-i ia din demnitatea omului?

– „Ei nu-i ia… Îi ia, dar ce să facă? Că au copii și trebuie să-i țină cumva, căci dacă nu, trebuie să se ducă peste graniță și…”

– „Sunt sate întregi care pleacă peste hotare, fiindcă și pensia-i plătită acolo, și salariile-s mari. Noi ne revoltăm și cu asta rămânem, că noi nu putem face nimic. Și unde să te duci, cui să te jelui?”

Europa Liberă: Dar ce-i în puterea cetățeanului ca să schimbe viața în bine?

– „Dar noi nimic, nu putem face noi nimic, fiindcă…”

Europa Liberă: Să meargă la vot…

– „Să meargă la vot. Și acolo parcă te gândești că o să răsturnăm munții, dar nu se face nimic. Rar care a fost cinstit. De fiecare dată tot am ales pe altul, pe altul... Mă gândeam că aista o să facă treabă. Nimic…”

Europa Liberă: Ce preț are un vot, ce valoare are?

– „Are valoare, dar numai să determine corect, cinstit, dar dacă acolo fac și ei schimbări, îmi pare că pentru contul cuiva.”

Europa Liberă: Ce valoare are un vot?

– „Cel la care-i dă îi bucuros și de o sută de lei că i-o dat pentru un vot sau un kuliok (pachet) cu producte i-o dat. Dar un țăran care-i prăpădit: Ei ce, mi-a dat amu, amu-i, dar ce-a mai fi mâine… Noi, totuși, tragem nădejde că o să fie mai bine, să așteptăm de-amu să fie alegerile și vom vedea.”

Europa Liberă: По какому пути идёт сейчас Молдова? (Pe ce cale merge acum Moldova?)

– „Политический очень неправильный.” („Calea politică nu e corectă defel.”)

​Europa Liberă: А почему? (Dar de ce?)

– „Потому что зачем нам нужна Европа? Объясните мне. Я не собираюсь в Европу, она мне не нужна тысячу лет. Я живу в Молдавии; Молдавия прекрасная страна. Зачем мне нужна Европа, что там делать? Быть у кого-то слугами, прислугами? Нет! Я очень против этого курса, он мне совсем не нравится. У меня есть свой лидер, которого я буду поддерживать и я против этого парламента. Это просто олигархи захватили парламент и делают, что хотят. Есть олигархи, которые живут только, чтоб рвать себе, пришли олигархи, которые всё покупают, где что можно хватать, то покупают.” („Pentru că la ce avem nevoie de Europa? Explicați-mi. Nu am de gând să merg în Europa, nu am nevoie de ea o mie de ani. Locuiesc în Moldova; Moldova este o țară frumoasă. De ce aș avea nevoie de Europa, ce pot să fac acolo? Să-i fiu cuiva slugă sau argat? Nu! Eu sunt împotriva acestui curs, nu-mi place deloc. Am un lider pe care îl voi susține și eu sunt împotriva acestui parlament. Pur și simplu, oligarhii au ocupat parlamentul și fac ceea ce vor. Există oligarhi care trăiesc doar ca să rupă pentru ei; au venit oligarhi care cumpără totul, unde pot să apuce ceva sau să cumpere.”)

– „Eu am fost cu socialiștii la Chișinău și am văzut ce se face. Ca pe niște oi ne-au dus – să mă scuzați că grăiesc așa urât, și flămânzi o zi întreagă și ne-au dat câte o sticlă de apă… El se gândește… Dar tu ce m-ai cumpărat pe mine cu 50 de lei, tu mie mi-ai dat 50 de lei, dar la tine în buzunar câte mii ai pus? Mai mult nu mă mai duc, că n-am pentru cine mă duce. Tu pe mine m-ai dat jos la Circ, la Chișinău, la Circ și eu am mers până la Ștefan cel Mare, am mers pe jos. Soare, creierii în cap îți ardeau… Pentru ce, pentru 50 de lei să mă duci tu pe mine? Pentru o sticlă de apă m-ai cumpărat? De-amu mie băiatul îmi spunea: Mamă, tu n-ai avut 50 de lei acasă? Să te cumpere ei cu 50 de lei pe tine? Dar rușine să le fie! Mândrie…”

– „Toți îs buni. Și Dodon, și Plahotniuc, și toți pentru ale lor buzunare, pentru neamurile lor….”

– „Nu văd rezultate eu nimic, absolut nu văd. Că vor lumea să nu se ducă în Rusia, să nu se ducă în Italia… Da, dar faceți un rezultat care să lucreze lumea…”

– „Au noroc că se duc, au noroc că se mai duc să lucreze acolo…”

– „Dar nu se duce omul și lucrează cu o sută de lei pe zi. Du-te la magazin de o sută de lei să cumperi și ai să vezi ce ai să-ți cumperi. Tineretul se duce și are să se ducă din Moldova, că în Moldova n-au să rămână, nici pensionarii n-au să rămână, căci copii au să ia și părinții cu dânșii, fiindcă aici…”

VIDEO: Gândurile lui Constantin Gherman, în timp ce vindea miere la piața din Rîșcani.

Europa Liberă: Dar vedeți că politicienii nu pleacă din Moldova?

– „Dar de ce să se ducă, dacă lor li-i bine aici? În Moldova îi bine, au ce mânca, au cu ce trăi.”

– „Ei au interesele lor, pentru buzunarele lor.”

Europa Liberă: Dar când au venit și v-au cerut votul Dvs. au spus că o să soluționeze problemele, o să vă facă traiul mai avut?

– „Au spus, dar fac invers, fac legi pentru dânșii. Trebuie aleși alții.”

Europa Liberă: Cine merită votul Dvs.?

– „Proeuropenii. Cu așa guvernare stăm pe loc.”

Europa Liberă: Guvernarea spune că e proeuropeană.

– „Ei spun, dar fac altfel. Sperăm să-i dăm jos.”

Europa Liberă: Care sunt cele mai mari probleme ale statului Republica Moldova?

– „Sărăcia, corupția, tineretul pleacă…”

Europa Liberă: Ce le doriți celor care vor veni să vă ceară votul?

– „Depinde cine va veni.”

Europa Liberă: Păi, dar au să vă bată la poartă toate partidele?

– „Dacă vor veni „roșiii”, le vom spune să se ducă mai departe; dacă vor veni Sandu, Năstase, o să-i votăm pe aceștia.”

– „De exemplu, eu mai am încredere în Maia Sandu. Mie îmi pare că ea poate; ea a arătat și când a fost ministru la Învățământ… Dacă nu erau televiziunile acestea cu Dodon și preoțeii aceștia și dacă nu erau toate murdăriile acestea pe dânsa, ea avea să câștige.”

Europa Liberă: Cât e de important ca cetățeanul să participe la vot și să voteze conștient?

– „De ieșit la vot trebuie, dar totuși noi suntem de vină, pentru că noi așa îi alegem, așa-i cultura noastră…”

Europa Liberă: Și de ce nu crește această cultură politică?

– „În primul rând, pentru că noi suntem sub influența televiziunilor și propagandei din Rusia și cred că asta foarte mult influențează. Propaganda, de exemplu, cu Uniunea Europeană merge, dar nu așa, că, iaca, să luăm la școală… Iaca aici la noi îi școala de la Rîșcani. Uitați-vă – și acoperișul i-au schimbat, și i-au făcut și încălzirea, mai în scurt, toate condițiile acum în școală sunt, că era WC-ul afară, acum totu-i înăuntru… Ce a dat Putin bani? Toți banii, acestea-s câștigate granturi de unde? Totul îi din Europa adus, dar lumea nu înțelege asta.”

– „Vorbesc de câți ani – unirea cu Europa. Unde-i Europa? Unde suntem noi? Cu cine? Nici cu acela, nici cu celălalt. Dar faceți odată cu Europa ceea, faceți ca lumea asta să simtă ceva.”

Europa Liberă: Lumea și ea se împarte. Unii vor ca țara să meargă spre Uniunea Europeană, alții vor ca țara să se apropie de Rusia.

– „Care lucrează la Rusia, au copii acolo, da, vor Rusia, dar care au copii prin Europa, care se simt bine acolo, vor în Europa. Nu depinde de omul simplu, depinde de conducere. Acolo se întind în stânga și în dreapta. Noi unde au să ne ducă, acolo o să ne ducem. Noi ne supunem conducerii, dar ei nu ne duc nicăieri. În glod. Cel mai bine, în glod! Că au mărit pensiile cu 6,8 și au scos compensația și omul acum primește mai puțin decât primea. Apoi ce-i asta? Îi bătaie de joc!”

– „Ei ne amăgesc pe noi, pe acești bătrâni, și nu mai credem în nimic de-acum, nici nu mai vrem să votăm pe nimeni.”

– „Medicamentele s-au scumpit…”

Europa Liberă: Dar o să mergeți să votați și trebuie să-i dați cuiva votul?

– „Nu (ei) și dacă o să-l dăm, ce nouă ne ajută?”

– „Lumina au spus că are să se ieftinească. Unde? S-a ieftinit lumina? Nu!”

– „Nu votăm pentru nimeni. Noi nu-i credem, că ne amăgesc. Mai ales Rîșcanii… La Chișinău mai vedem că se duce aista, Plahotniuc, dar la noi nimeni nici cu o copeică cu nimic nu ne ajută. Că au deschis magazinul la Șor și ce-i acolo? Cărticele ne-au dat, dar prețul e cel care-i și la magazin. Nici nu intru la dânsul, nici nu mă uit.”

– „Pâinea ceea-i doi lei kak-budto (ca și cum), dar ea-i ca vata, n-ai ce mânca și flămând ești. Eiii, amăgesc pensionarii iștia…”

Europa Liberă: Dar cineva o să dea votul pentru asta?

– „O să-l dea, sunt de aiștia. Nici primarul nimic nu ne face și-l alegem...”

– „Noi vedem primarul la Rîșcani?... Voobșce (în general), când îi zi de primire, el fuge din cabinet.”

Europa Liberă: Și o să se mai intersecteze vreodată interesele dvs. cu interesele politicienilor?

– „Niciodată, niciodată! Nici nu vreau să vorbesc pe tema asta, căci cum să trăiești cu o mie de lei? Las’ să vină deputații să vadă cum trăiește lumea. Dar ce aista-i folos? Asta-i…”

– „Dar vin, deputații vin și nu ne primesc să vorbim cu dânșii. O să veniți în altă zi… Și ei s-au dus și gata.”

– „Ți-o astupat ochii că ți-o scos trei plăcinte… ți-o scos trei plăcinte și două prăjituri și ți-o pus niște bomboane „Lastocika” („Rândunica”) și ei se gândesc că Doamne ferește ce au mai dat la moldovenii iștia proști.”

– „Ce pomană le-am mai făcut…”

– „Dar nu-mi mai trebuie mie pomana lor. Iaca, las’ să vină să vadă cum trăiesc bătrânii. Aista care are, săracul, o mie de lei nu știe cum s-o învârtească și unde s-o pună.”

Europa Liberă: Credeți că, dacă dvs. v-ați schimba cu locurile – dvs. ați fi acolo în Parlament, în Guvern și ei aici, la Rîșcani, pe scaun, ați face mai mult ca lumea să nu vă critice?

– „Păi, ne-am gândi noi și la lume, dacă am fi noi acolo, ne-am gândi și la lume oleacă.”

– „Ei n-au fost în situația noastră, dacă ar fi ei în situația noastră, apoi ei ar înțelege ce-i asta.”

– „Cel sătul pe cel flămând nu-l crede.”

– „El se joacă în bani, el nu știe ce să facă, dar aici nu știi cum s-o împărțești, în care bortă s-o vâri, să astupi borta.”

– „Noi mai bine nu așteptăm, mie îmi pare că încă și mai rău o să fie, dar mai bine nu.”

Europa Liberă: Dar mai rău poate fi?

– „Liber poate să fie, încă și mai rău poate să fie.”

​Europa Liberă: Mai rău ce poate să mai fie?

– „D-apoi dacă am ajuns noi la starea aceea că nu poți să te duci să-ți cumperi un medicament din farmacie, că-ți trebuie, că tu fără dânsul nu trăiești, și tu nu poți cumpăra, nu poți. Iaca, te învârtești pe lângă farmacie și te întorci înapoi, că n-am cu ce-l cumpăra. La care bine ne ducem noi, la care? Că am ajuns și o pâine îi opt lei, nouă lei?”

Europa Liberă: De câte ori vă puneți întrebarea: ce va fi în Moldova peste zece ani?

– „Cred că un dezastru și mai mare, viitor eu nu văd, drumuri și mai fărâmate, că și așa nu-s, în genere, glod.”

Europa Liberă: Și chiar în Republica Moldova să nu se găsească persoane, personalități care să câștige încrederea cetățenilor și care să îmbunătățească actul guvernării?

– „Cred că nu. Eu nu văd.”

Europa Liberă: Poate-i vina cetățenilor că nu-i caută pe acești oameni buni?

– „Poate.”

Europa Liberă: Democrații și socialiștii au propus să votați viitorul Parlament în baza sistemului electoral mixt.

– „Să votăm și să-i aranjăm bine acolo, în kreslă (fotoliu), că până acum tot noi i-am aranjat și lor tare li-i bine.”

– „Mergem la alegeri și or să fie alegeri așa cum or să vrea ei.”

Europa Liberă: Nu așa cum alege cetățeanul?

– „Nu! Până acum a ales cetățeanul, și nu a fost nimic și de acum tot n-o să fie nimic.”

Europa Liberă: Cine poartă vină?

– „Руководство.” („Conducerea.”)

– „Și Parlamentul, și Guvernul!”

Europa Liberă: De ce-i mare sărăcia?

– „Că ne fură, de atâta! Noi copeică la copeică strângem ca să avem de mâncare, noi nu trăim, dar noi sușcestvuiem (existăm) și nu putem nici să ne lecuim, noi suntem fără dinți și nu putem mânca, și nu putem trăi pe lume. Eu șed aici cu o garafă de oloi, de la gură o aduc, ca să trăiesc.”

Europa Liberă: O să mergeți să alegeți deputații?

– „Încredere în nimeni nu am, de atâta că ei se mănâncă acolo, ei politica numai o țin.”

Europa Liberă: Moldova e o țară săracă?

– „Foarte!”

Europa Liberă: Cine a sărăcit-o?

– „Nu eu. Cred că acei care-s la Guvern.”

Europa Liberă: Dar acei din vârful puterii sunt aleși de dvs.?

– „D-apoi noi i-am ales ca să ne dea ceva, dar eu nu vor să ne dea. Eu aș dori ca să avem de lucru, cum a fost înainte, ca să ai unde câștiga o copeică, ca să-ți întreții familia. Asta vreau.”

– „Alegem cu speranța că mâine va fi mai bine, dar ei se îmbogățesc ei și pe noi ne calcă în picioare.”

– „Îi drept!”

Europa Liberă: Și data viitoare cum o să alegeți?

– „Jos! Toți jos, că-s răi.”

– „Așteptăm să se dezvolte economia, să se creeze locuri de lucru și să nu plece tineretul din țară, că am rămas numai bătrânii. Unde trăiesc eu, pe strada asta, apoi niciun tânăr nu-i. Rămânem fără populație în Moldova. De unde să se ia, dacă copilul a terminat universitatea și el nu are de lucru sau îi plătește mizer? Și el e nevoit să se ducă peste hotare. Nu văd viitor în Moldova.”

Europa Liberă: La alegeri o să mergeți, la alegerile parlamentare?

– „Dar pe cine să alegem, pe cine să alegem?...”

Europa Liberă: Păi, Dvs. trebuie să aveți răspuns.

– „Dar eu nu am pe cine să aleg, pentru că toți îs numai pentru dânșii – gunoaie pe drumuri, buruieni cât gardurile, case părăsite; nu face nimeni nimic.”

* * *

Așa cum spun oamenii de la Rîșcani, mulți sunt politicienii pentru care cota de neîncredere o depășește pe cea de încredere. Sociologul Ion Jigău constată că și cercetările arată o scădere a încrederii electoratului în clasa politică. El spune că în Republica Moldova nu ar exista o elită care să ofere alternative, iar moldovenii nu au către cine să privească cu speranță, în cine să creadă. Și aceasta pentru că i-au dezamăgit aproape toți politicienii, care în anii de independență ar fi alungat mai multă lume în străinătate.

Europa Liberă: De ce pleacă lumea?

​Ion Jigău: „Din lipsă de speranță în viitor, din lipsă de încredere în ceea ce spune Guvernul. Luați cercetările sociologice, uitați-vă la instituțiile principale ale statului – Guvern, Parlament, justiție – și o să vedeți că e extrem de joasă încrederea. Cifrele celea spun despre climatul general de la noi din țară, dar climatul este nefavorabil oricărei guvernări, și din cauza asta oamenii nu văd că ceva se va schimba și își caută de treburile lor.”

Europa Liberă: Și guvernarea rămâne a fi impotentă atunci când e vorba de schimbarea situației din rău în bine?

Ion Jigău: „Guvernarea are și ea problemele sale.”

Europa Liberă: Problemele ei sunt grijile, necazurile cu care trăiesc cetățenii.

Ion Jigău: „Nu-i chiar așa… Ei au și problemele lor, care nu coincid cu ale cetățenilor. În mod normal, așa ar trebui să fie cum spuneți Dvs., dar Republica Moldova este o excepție de la un stat normal. Noi suntem un avorton ca stat; ei… și avortonii au dreptul la viață. Din cauza asta, de când am apărut ca stat independent, avem dreptul să trăim, dar noi nu am fost stat; noi am trăit cu ce ne-a dat Moscova – legi, conducători, uneori, și niște investiții, dar în uzinele pentru complexul militar-industrial, care acum nu au ce face, fiindcă nu mai vin comenzile celea „grase”, de acum noi nu mai avem ingineri și muncitori calificați. Au trecut de atunci, totuși, 25 de ani, chiar mai mult…”

Europa Liberă: Și lumea rămâne a fi nostalgică, fiindcă nu sunt acele întreprinderi de altădată, că au fost privatizate fabricile, uzinele și că au ajuns pe mâna celor care s-au îmbogățit peste noapte, iar ei au rămas cu ochii în soare?

Ion Jigău: „Păi, bine, ele au fost privatizate, dar utilajele de acolo s-au dat la fier vechi, angajații s-au concediat sau au mai rămas puținii care dau în chirie spațiile, iar pe chirie trăiește administrația. În rest, oamenii își caută de treaba lor, pleacă.”

Europa Liberă: Și de ce acest contrast mare între ceea ce declară cei de la putere, clasa politică, cea care stăpânește, administrează treburile statului și ceea ce vorbește omul de la firul ierbii?

Ion Jigău: „Cei de la guvernare cunosc de fapt situația. Pe masa cel puțin a trei oameni de sus din țara asta în fiecare dimineață se așază câteva hârtii – un raport de la SIS-ul nostru, un raport de la Ministerul de Interne, un raport de la Banca Națională, Ministerul Finanțelor. Deci, câteva rapoarte; în fiecare zi câte vreo pagină-două de la fiecare, unde, sper eu că informația este obiectivă, dar cum ei au grijă să-și păstreze puterea, nu întotdeauna iau deciziile celea pe care ar trebui să le ia, fiindcă, în principiu, ei trebuie să ia decizii foarte, foarte nepopulare. Reformele înseamnă, în primul rând, ceva foarte dureros.”

Europa Liberă: Iar pe de altă parte, puterea spune că cresc veniturile în haznaua statului, că de la Fisc se adună mai mult, de la vamă vin mai multe mijloace financiare. Cum se direcționează acești bani?

Ion Jigău: „Vedeți că ceea ce spun ei, dacă și este adevărat, nu este de ajuns, fiindcă la noi, până în ultimii ani, până la o treime din bugetul nostru era completat cu credite și granturi internaționale de la Fondul Monetar, de la Banca Mondială…”

Europa Liberă: La care se adaugă și remitențele.

​Ion Jigău: „Ei, remitențele nu merg în buget; pe urmă numai, prin impozite, prin consumul nostru. Și cum noi acum vreo doi-trei ani nu primim granturi, nu primim credite sau le primim, dar puține de tot, trebuie de completat bugetul, trebuie de plătit salariul bugetarilor, poliției, administrației, trebuie de întreținut școlile, grădinițele și multe altele.”

Europa Liberă: De ce rămâne a fi Moldova un stat sărac?

Ion Jigău: „Când am venit eu în Chișinău, Chișinăul era un oraș slavo-evreiesc sau evreiesco-slav și aveau evreii bătrâni o vorbă: „De ce sunt sărac? Fiindcă sunt prost. Dar de ce sunt prost? Fiindcă sunt sărac”. Din sărăcia noastră, din lipsa de experiență politică, din lipsa elitelor responsabile. O elită, indiferent din care parte a elitei face parte – culturală, științifică, administrativă, politică –, ea trebuie, în primul rând, să fie responsabilă. La capitolul acesta, elitele noastre stau extrem de prost.”

Europa Liberă: Dar cetățenii cei cu drept de vot încă își mai pun speranța că la alegerile parlamentare ar putea să vină schimbarea mult așteptată…

Ion Jigău: „E adevărat!”

Europa Liberă: Și poate cineva dintre politicieni, totuși, se vor gândi și la preocupările statului și ale oamenilor săi?

Ion Jigău: „E adevărat. Oamenii noștri își pun speranțe. Mai cred de fiecare dată în promisiunile electorale, dar care, de regulă, nu prea sunt fundamentate din punct de vedere economic, politic, juridic, întrucât, ca să faci anumite lucruri, trebuie să ai susținerea legilor. Ca să faci anumite lucruri, trebuie să ai o economie care cât de cât lucrează, trebuie să ai susținere politică în a promova niște reforme foarte nepopulare, iar de regulă, cum la noi sunt coaliții, cel puțin, în ultima perioadă, politic este foarte greu de promovat o reformă nepopulară.”

Europa Liberă: Eu am în față un citat dintr-un recent, proaspăt editorial pentru New Europe, semnat de Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat, și citez de aici: „Ghidați de angajamentele noastre europene și cu ajutorul UE, ne-am descurcat bine: creșterea economică e robustă, noile reforme structurale produc rezultate încurajatoare, veniturile și standardele de viață au crescut și majoritatea cetățenilor susțin o mai mare integrare europeană. Din perspectiva alegerilor parlamentare din acest an, provocarea constă în faptul cum să consolidăm această viziune europeană pentru viitor și să facem angajamentele noastre ireversibile”. Ce ați înțeles Dvs. din acest mesaj al dlui Plahotniuc?

​Ion Jigău: „Înțeleg că noi mai avem nevoie de granturi și credite. Trei-patru la sută creștere economică, care e bine că este și atâta, că nu avem chiar minus, dar ele nu se simt în buzunarele oamenilor. Marele neajuns al Republicii Moldova este modelul economic, care la noi e bazat pe consum și remitențele nu fac decât să întrețină acest model economic, care-i bazat pe consum. Deci, normal că acei care trimit banii acasă sunt trimiși pentru a întreține familiile care mai sunt acasă. Și aceasta stimulează într-un fel economia, dar pentru a face un efort mai mare, pentru a avea nu trei-patru, dar șapte-opt la sută creștere economică pe care ar simți-o de acum cetățenii noștri, pentru asta trebuie idei simple, într-un fel, poate neordinare și voință politică de a le realiza.”

Europa Liberă: Care sunt aceste idei neordinare, despre care tot insistați Dvs. la microfonul Europei Libere?

Ion Jigău: „Pentru a reține oamenii acasă, noi trebuie să le dăm lor încredere că se va ține de cuvânt clasa politică. Pentru asta, cei care guvernează, cei care stau în Parlament și emit legi pentru țara asta trebuie să fie un exemplu pentru cetățeni.”

Europa Liberă: Iar deputații sunt doar criticați, blamați și văzuți cu ochi răi de către oameni.

Ion Jigău: „Păi, toți care sunt în Parlament vin așa subțirei, slăbuți, dar părăsesc Parlamentul cam rotofei.”

Europa Liberă: Și de ce toate pietrele se aruncă în grădina Parlamentului de către cetățeanul moldovean?

Ion Jigău: „Noi, totuși, suntem o republică parlamentară. Controlul Parlamentului asupra instituțiilor statului trebuie să fie major. Da, mai cheamă ei din când în când acolo miniștri la raport, dar totul se termină cu bine pentru miniștri.”

Europa Liberă: Nu ați vorbit despre acele neordinare reforme pe care trebuie să le facă puterea, guvernarea.

Ion Jigău: „În primul rând, în justiție. Deci, dacă eu ca cetățean ajung să am contact cu justiția, mă las bătut, de regulă. Nu zic, sunt și am întâlnit judecători foarte de treabă, dar ei, de regulă, nu cresc în sistemul judecătoresc. Pe urmă, hai să vedem și alte lucruri. Tot ce ține de investiții, da, vin investiții străine, dar ele vin totuși cu mare atenție, fiindcă aici nu poți face business, dacă nu stai bine cu puterea. Am un exemplu. Noi am făcut în toamna trecută, anul 2017, o cercetare pentru Banca Mondială, inclusiv cu businessul, cu mai multe segmente ale societății. Businessul fugea de noi ca de dracul, adică nu voia deloc să coopereze cu noi…”

Europa Liberă: Să răspundă la întrebările pe care le aveați în chestionar?

Ion Jigău: „Păi, tot ce o să spuneți voi va rămâne confidențial, va ajunge cel puțin la organismele internaționale care vor să știe situația de la noi. Nu, ei în mare parte refuzau să coopereze. Deci, ei se tem și de umbra lor și cunosc exemple când au încercat să vină bani europeni încoace, cunosc exemple concrete. Dar știți cât li s-a cerut? 30 la sută din investiții. Oamenii seara s-au întâlnit, au aflat cifra, dimineață și-au luat geamantanele și au plecat.”

Europa Liberă: Iată de aici și adunate încă foarte multe probleme cu care se confruntă cetățeanul Republicii Moldova îl face pe alegător să spună că își pregătește valiza să plece, că nu mai are încredere în viitorul acestui stat. Dvs. cum vedeți ziua de mâine a Republicii Moldova?

Ion Jigău: „Noi încă nu am ajuns pe fundul prăpastiei. Trebuie ca cetățeanul în ziua în care hotărăște soarta țării, în ziua alegerilor, o dată în patru ani, cetățenii noștri au acces la cârma țării – cât merge la secția de votare și dă drumul

Elita nu poate fi elită dacă nu este responsabilă.

buletinului în urnă. Ei… încă o dată la patru ani, și pentru administrația locală care, de fapt, este dependentă de cea centrală. Dependentă, în primul rând, prin finanțele care vin de la centru; cei de pe loc, cu puține excepții, nu se pot administra singuri din cauza lipsei de finanțe, iar cetățeanul se lasă cumpărat de niște promisiuni, de 100 de grame, poate, uneori, de o sută-două de lei, de câteva kilograme de zahăr sau orez și, bucuros că de pe oaie rea măcar un pic de lână, așteaptă iarăși următorii patru ani. Deci, cetățeanul trebuie și el să fie responsabil. M-am referit la elită. Elita, prin definiția sa de elită, nu poate fi elită dacă nu este responsabilă. Trebuie să fie responsabilă, dar și cetățeanul trebuie să fie responsabil de viitorul copiilor săi.”

Europa Liberă: Sociologul Ion Jigău crede în viitorul Republicii Moldova?

Ion Jigău: „Sigur! Eu am văzut timpuri și mai grele când, în genere, nu exista niciun fel de speranță.”

Europa Liberă: De cine depinde viitorul acestui stat?

Ion Jigău: „În primul rând, de cetățeni și de elitele responsabile.”