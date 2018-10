Cum se „mușcă” la Chișinău din republica prezidențială după model turcesc

Europa Liberă: După mega-adunarea partinică, este clar că democrații revendică aceeași felie de alegători pe care vrea s-o însușească Partidul Socialiștilor, dar mai sunt și alți doritori de a se înfrupta din felia „pro-Moldova”. Astăzi vreau să vorbim despre felii distincte interpartinice și să răspundem la întrebarea cine și cum încearcă să muște din aceste felii.”

​Igor Boțan: „Noi îl putem cita pe liderul Partidului Democrat, dl Vlad Plahotniuc, care a menționat cele patru dimensiuni politice în Republica Moldova – pro-euroasiatică, pro-Moldova, pro-unionistă și pro-europeană. Deci, aceste patru dimensiuni s-au profilat demult și acum are loc repoziționarea Partidului Democrat pe dimensiunea pro-Moldova cu pretenția de a urma cea de-a patra cale și de a îmbrățișa o doctrină de stat pro-Moldova. Și putem vedea care sunt partidele și cum se grupează ele pe aceste patru dimensiuni...”

​Europa Liberă: Cu cine se va bate Partidul Democrat pentru acapararea acestui electorat?

​Igor Boțan: „Eu nu cred că este vorba de o bătălie, deși va fi o competiție, dar mai degrabă putem vorbi despre afinități doctrinare și în acest sens sigur că Partidul Democrat se pliază pe o dimensiune pe care deja există Partidul Socialiștilor și pretinde de asemenea Partidul „Șor” să se plieze pe aceeași dimensiune.”



Europa Liberă: Democrații nu cred că vor da bătălii doctrinare. Ei au arma pragmatismului, spunând: „Cine mai poate face drumuri? Cine mai poate da cadouri? Noi! „Prin urmare, mergeți prin sate” – așa au spus de la tribună democrații –, „mergeți prin sate și spuneți fiecărui alegător să voteze democrații la următoarele alegeri”.

Igor Boțan: „Aveți dreptate, dar numai parțial. Sigur că instrumentariul practic îl are în mâini doar Partidul Democrat, dar nu trebuie să uităm că oferă cadouri și Partidul Socialiștilor, și Partidul „Șor”. Partidul „Șor” are o rețea de peste 200 de magazine sociale, idee împrumutată de la Partidul Democrat și nimeni nu trebuie să uite că dl Vlad Plahotniuc pe 29 octombrie 2013 a lansat ideea magazinelor sociale.”

Europa Liberă: Deci mai pragmatici decât democrații sunt șoriștii?

Igor Boțan: „Da, putem spune așa. De asemenea, Igor Dodon și Partidul Socialiștilor face același lucru prin cele două fundații – „Soluția” și fundația „Din suflet” a primei doamne –, dl Dodon face același lucru.”

​Europa Liberă: Înseamnă că unionismul nu-l mai interesează pe Plahotniuc?

Igor Boțan: „Eu cred că unionismul îl interesează pe dl Plahotniuc și îl interesează foarte mult, pentru că acest segment este, cum n-o dai, foarte important.”

Europa Liberă: Dar s-a dezis de el?

Igor Boțan: „Faptul că s-a dezis de unionism nu înseamnă că nu-l interesează jocurile pe segmentul unionist, pentru că, dacă unioniștii în mod normal ar avea aceleași pledoarii ca și opoziția antioligarhică și pro-europeană, atunci acest lucru le-ar face mari bătăi de cap dlui Plahotniuc și dlui Dodon.”

​Europa Liberă: Bucureștiul încurajează unioniștii să ajungă la democrați?

Igor Boțan: „Nu, nu cred. Acest lucru este exclus ca Bucureștiul să încurajeze cumva unioniștii. Noi știm că există, dacă putem spune așa, două inimi gemene – Partidul Social Democrat din România și Partidul Democrat din Republica Moldova...”

Europa Liberă: Mai nou, și Ponta și-a numit partidul „Pro-România”.

Igor Boțan: „Exact! De aceea la București elita înțelege foarte bine că nu poate susține în mod direct partidele unioniste, dar au un mesaj foarte clar că susțin Republica Moldova, actualmente Republica Moldova însemnând regimul instaurat de către dl Vlad Plahotniuc.”

​Europa Liberă: Cui va aparține în următorul scrutin felia teritorială găgăuză?

Igor Boțan: „Eu cred că, după vizita dlui Erdogan, aceasta este o regiune care deopotrivă aparține și democraților, care au majoritatea în Adunarea Populară, și socialiștilor, care o susțin pe dna Irina Vlah, dar cred că farmecul situației, și de aceea spun că nu va fi bătălie între socialiști și democrați, va fi un fel de conlucrare, sigur că vor încerca să obțină și unii, și alții mandate, iar...”

Europa Liberă: Armistițiu electoral?

Igor Boțan: „Nu! Eu cred că ei au acum un lider politic regional, care, chipurile, îi poate împăca și poate fi chiar un fel de lider care îi va pune la masa de negocieri pentru o coaliție postelectorală.”

Europa Liberă: Pozele malițioase despre faptul că Irina Vlah n-ar fi dat mâna intenționat cu Igor Dodon atunci când l-a lăsat cu ochii în soare trecând pe lângă el, vă spun ceva sau e un accident protocolar?

Igor Boțan: „Eu cred că e un accident. Eu cred că dna Vlah pur și simplu n-a observat mâna întinsă a dlui Dodon, dar, mă rog, asta e situația și e normal că oamenii fac glume pe această seamă, dar toți sunt în același, hai să spunem așa, vehicul – și dna Irina Vlah care trebuie să se realeagă peste o jumătate de an, și dl Dodon care pretinde să transforme Republica Moldova într-o republică prezidențială după modelul turcesc, lucru pe care l-a menționat, iar întâlnirea dlui Erdogan cu coordonatorul, doar coordonatorul guvernării dl Vlad Plahotniuc, de asemenea pune în evidență că există afinități pe plan regional și eu cred că dl Erdogan ar putea fi elementul, liezonul, dacă putem spune așa, gluantul care va pune la masa de negocieri sau va juca acest rol de o manieră mai discretă pentru ca după alegeri partidele care au aceeași doctrină oficială, pentru că și Partidul Socialiștilor are în programul politic doctrina oficială pro-Moldova, cred că aceste afinități îi vor face să stea împreună și să negocieze o coaliție postelectorală.”

​Europa Liberă: Vlad Plahotniuc a spus caustic: „Moldovei îi recomandau să-și aleagă calea de dezvoltare cui nu i-i lene”, însemnând asta și mesagerii, emisarii Europei, dar și emisarii Răsăritului. Cui îi revine în următorul scrutin felia pro-răsăriteană?

Igor Boțan: „Eu cred că pe acest segment răsăritean există câteva partide importante, dar trebuie să luăm în considerare că în ultimul an de zile Partidul Socialiștilor și-a schimbat radical, fundamental mesajul. Dacă citim programul politic al Partidul Socialiștilor, vedem că ei ar trebui să rupă orice relație cu Uniunea Europeană, dar dacă-i ascultăm acum pe dl Dodon care a transmis acest mesaj forumului de la Crans Montana, în care spune că lucrează asupra unei strategii ca să pregătească Moldova pentru momentul potrivit de aderare la Uniunea Europeană, dacă luăm în considerare mesajul lui Vlad Bătrâncea, care spune că „noi vrem să avem relații bune și cu Estul, și cu Vestul”, asta înseamnă că Partidul Socialiștilor se îndepărtează cumva de la ideea tăierii relațiilor cu Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Și atunci, unde își va pune ouăle Kremlinul?

Igor Boțan: „Kremlinul oricum va miza pe Igor Dodon, pentru că Kremlinul așa cum...”

Europa Liberă: Dar Nașa Partia (Partidul Nostru), dar Șor?

Igor Boțan: „Șor vorbește despre pro-Moldova de asemenea, Șor vorbește despre euroscepticism. Nu trebuie să uităm că în zilele de odihnă la Orhei a avut loc un for cu participarea deputaților eurosceptici din Parlamentul European și acesta este un mesaj de asemenea pro-Moldova, care cumva neagă de o manieră nu tocmai explicită, mai degrabă implicită pretențiile de apropiere de Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: O paranteză aici. Cum se leagă discursul lui Plahotniuc, care spune „nu mai vrem pro-Europa” și, în același timp, partidul său insistă în Constituție să fie scrisă sintagma „integrare europeană”?

Igor Boțan: „La întrebarea Dvs. a răspuns foarte bine liderul liberalilor, dl Mihai Ghimpu, care a spus foarte clar că această inițiativă a democraților este una de încercare de minte a partidelor pro-europene, care au fost cumva subminate de către Partidul Democrat și acum Partidul Democrat sigur că ar vrea să-și atragă și votanții acestor partide. Și această manevră politică este interesantă și prin faptul că Partidul Democrat nici măcar nu s-a îngrijit să aibă în ziua votării clauzei respective numărul maxim de deputați, iar pretenția dlui Candu că Constituția se modifică cu 67 de voturi este greșită, pentru că 67 este un număr mai mic decât 2/3 din 101 deputați. Deci nici măcar la acest capitol al acurateței cu cifrele, Partidul Democrat nu s-a îngrijit, Partidul Democrat înțelege că, ducându-se spre Partidul Socialiștilor, nu ar vrea să piardă segmentul pe care l-a avut pe aripa pro-europeană.”

Europa Liberă: Ce alte felii apetisante stau în fața partidelor care, iată, au demarat zgomotos?

Igor Boțan: „Nu există alte felii apetisante decât cele patru menționate de către liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, și aici noi deja putem spune că avem și actorii pe care îi putem enumera. Pe segmentul unionist avem zece partide care pretind a fi unioniste...”

Europa Liberă: Zece ați numărat?

Igor Boțan: „Da, zece; cel puțin, zece, pentru că s-ar putea să fie 12 partide, pentru că mai sunt partide care evocă faptul că ar avea un statut special în promovarea unionismului de aceea nu ar dori să negocieze cu cele zece. Zece partide e prea mult pentru un segment electoral care poate fi cotat la aproximativ 15-20%. Avem segmentul pro-european, antioligarhic. Deocamdată, aici avem două partide. Nu știm cum evoluează negocierile între ele, dar în sondaje aceste partide împreună pot conta pe un rezultat relativ bun de aproximativ 1/3 din mandatele în Parlament, dar probabil există probleme, pentru că nu au resurse, iar în circumscripțiile uninominale Partidul Democrat are câmp de manevră, poate susține, așa cum spuneam, partidele unioniste. Probabil va depune eforturi ca unioniștii și cu pro-europenii antioligarhici să se antagonizeze. Asta este cheia succesului pentru Partidul Democrat în circumscripțiile uninominale. Cea de-a treia dimensiune este dimensiunea pro-Moldova. Aici spuneam că socialiștii de pe stânga s-au deplasat spre centru cu pro-Moldova, Partidul Democrat de pe dreapta s-a deplasat spre centru cu pro-Moldova și Ilan Șor cu magazinele sociale, euroscepticismul cu ideea de refacere a colhozurilor și a vieții îmbelșugate din perioada sovietică se plasează tot aici. Deci, aici avem aceste trei formațiuni. Pe cea de-a patra dimensiune avem de asemenea câteva, trei-patru formațiuni, printre care...”

Europa Liberă: Pro-răsăritean aveți în vedere?

Igor Boțan: „Da, pro-răsăritean. Partidul Nostru, este și simbolic că liderul acestui partid trăiește la Moscova; Partidul Comuniștilor, care de asemenea trebuie să recunoaștem că concepția politicii naționale a fost de fapt o doctrină de stat a Republicii Moldova. Deci, dl Plahotniuc n-a inventat nimic, apropo, ca să fie clar. Primii care au inventat ideea doctrinei de stat sau ideologiei de stat au fost agrarienii, apoi această idee a fost preluată de către Partidul Comuniștilor în concepția politicii naționale, după care în 2014 a fost preluată de către Partidul Socialiștilor și introdusă drept clauză în programul politic. Partidul Democrat este abia a patra formațiune care îmbrățișează această doctrină a politicii de stat.”

Europa Liberă: Dar nimeni n-a avut atâția bani ca s-o arate în toată splendoarea ei?

Igor Boțan: „Au avut comuniștii, au avut. Acum e important să înțelegem că Partidul Democrat cu toate resursele și eforturile, practic, nu are idei noi, reciclează ideile vechi, de pe care suflă praful și le pune în circuit datorită acestor resurse și mașinăriei propagandistice.”

Europa Liberă: Dar câtă stofă cheltuiesc ei n-a cheltuit nimeni, fiți de acord.

Igor Boțan: „Sigur, da! Asta e adevărat. Au resurse și asta e ceea ce atrage către Partidul Democrat tot felul de aventurieri politici și mulți alții.”

Europa Liberă: Nu neapărat aventurieri. Profitori.

Igor Boțan: „OK. Hai să-i numim așa, deși profitorii sunt aventurieri, pentru că oricum va veni timpul când se va profila modul în care au parvenit.”

Europa Liberă: Atunci va apare alt partid.

Igor Boțan: „OK și acest lucru este adevărat, dar să revenim la a patra dimensiune. Deci, Partidul Nostru, Partidul Comuniștilor, aceste formațiuni sunt cele mai importante de pe segmentul euroasiatic, dar eu cred că Partidul Socialiștilor cu un mesaj așa mai voalat, pledând pro-Moldova, va avea un mesaj așa cum auzim și îi acum că e bine să avem relații bune cu toți, dar să ne orientăm la modelul lui Erdogan, lucru pe care l-a confirmat dl Dodon; model pe care îl îmbrățișează dl Plahotniuc. Am văzut și ne dăm seama că Erdogan, de fapt, este singurul șef de stat care se întâlnește cu o persoană care nu are nicio funcție oficială, dar care s-a autointitulat coordonator al guvernării. Atambaiev a venit în secret aici la Chișinău, de aceea nu putem găsi un alt lider care are această pondere și această apreciere din partea și a socialiștilor, și a democraților.”