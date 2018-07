Cum a țintit Rusia alegerile americane

Vineri 13 iulie, ministerul american al justiției a mai făcut un pas în ancheta privind amestecul rusesc în alegerile prezidențiale din Statele Unite, punînd sub acuzare 12 oficialități ruse. Înainte de asta, alți 13 cetățeni ruși, împreună cu Internet Research Agency, Concord Management and Concord Catering, au fost puși sub acuzare pentru amestec în sistemul politic din Statele Unite.

Primul rechizitoriu s-a concentrat pe acțiunile întreprinse de mai sus menționata „fabrică de troli” de la St. Petersburg, și a găsit că obiectivul operațiunii era e a semăna discordie în sistemul politic, și de a aborda subiecte care creează disensiuni prin intermediul unor grupuri și pagini care pretindeau în mod fals că sînt activiști americani. Cel mai recent rechizitoriu arată cum s-au petrecut simultan mai multe furturi de date și cum ofițeri de informații ruși au creat persoane online inventate și websit-uri false pentru a publica documente legate de alegeri, pretinzînd în mod fals că e opera unor „hactiviști” americani.

Una din persoanele online create de ofițerii serviciului de informații al armatei ruse (GRU) se numea „Guccifer 2.0”. Acest „hacktivist” inventat și-a făcut auzită vocea - de fapt vocea hacckerilor din guvernul rus - la o conferință despre securitate cibernetică de la Londra în 2016. Deloc suprinzător, persoana n-a apărut pentru secvența de livestream, și în loc de asta a fost citită o declarație în care Twitter și mai mulți contractori guvernamentali erau criticați pentru cenzură și softuri cu defecte.

Știri locale false

Un articol publicat recent de NPR (National Public Radio) a scos la lumină o altă parte a campaniei rusești de dezonformare din timpul alegerilor americane din 2016. Potrivit acestui articol, campania rusească de influențare a creat și mai multe conturi Twitter care pozau drept surse pentru știri din mai multe orașe americane. NPR a găsit 48 de asemenea conturi cu nume ca @ElPasoTopNews, @MilwaukeeVoice, @CamdenCityNews and @Seattle_Post. Potrivit lui Tom Rosenstiel, directorul executiv de la American Press Institute, obiectivul era să profite de încrederea americanilor în știrilor lor locale: „Dacă vrei să dai mai departe informații neadevărate dar vrei ca ele să fie crezute, crearea sau inventarea de surse de știri locale false e un mod eficient de aface asta, pentru că oamenii sînt tentați să aibă ceva încredere știrilor locului chiar dacă publicația e una de care n-au auzit înainte.

Potrivit articolului, manevra a eșuat, pentru că Twitter a suspendat conturile înainte ca ele să poată fi folosite pentru dezinformare. Este însă încă o piesă din puzzle și o indicație că eforturile rusești de ingerință datează de mult timp, din moment ce primul asemenea cont a fost înființat în 2014.