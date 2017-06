Noble Jump: cele mai mari manevre NATO în Marea Neagră, cu participarea Ucrainei și Georgiei

NATO se află acum într-o perioadă de reconsolidare, după vizita lui Donald Trump la noul sediu al Alianței din Bruxelles, unde noul președinte SUA nu doar că a inaugurat noul cartier general securizat al Alianței, dar a aprobat cu aceeași ocazie primirea Muntenegrului în NATO, devenind al 29-lea membru.

Muntenegru vine cu o armată de doar 2.000 de oameni, ceea ce nu reprezintă o întărire importantă a efectivelor NATO, însă Alianța controlează începând de luni întreg litoralul de nord al Mării Mediterane, de la strâmtoarea Gibraltar, până la Siria.

Rusia era cu totul împotriva aderării Muntenegrului la NATO, țară care a fost de altfel bombardată de Alianță în 1999. Pe lângă Mediterana, NATO controlează acum, de asemenea, prin membrii Turcia, România și Bulgaria și prin asociații Georgia și Ucraina, circa două treimi din litoralul Mării Negre.

NATO tocmai a lansat acum cele mai mari manevre care au avut loc vreodată in România si in zona Mării Negre, în această vară: Noble Jump - 40.000 de militari din peste 20 de state NATO, dar și din Ucraina si Georgia.

Ceea ce reprezintă practic o armată întreagă va efectua 18 exerciții militare între iunie si august in România si regiunea Mării Negre.

Circa 15.000 de militari români, cu peste 2.000 de mijloace tehnice, vor lua parte la aceste exerciții, atât în România, cat si in țările învecinate. Accentul este pus pe coordonare și pe viteza cu care trupele pot fi alertate și desfășurate.

In special, se va testa rapiditatea cu care forțe atât de masive pot fi transportate, după alertă, prin țări europene. Atunci când au fost anunțate manevrele, secretarial general NATO Jens Stoltenberg a spus: „Noi nu vom avea efectivele Rusiei, soldat pentru soldat, tanc contra tanc sau avion pentru avion. Scopul nostru e să prevenim un conflict, nu să-l provocăm.”

Forţele Aeriene SUA au trimis apoi, în premieră, in Europa avioane de vânătoare de generația a cincea F-35 ce vor ajunge si in România. Avioanele de vânătoare de generația a cincea, cele mai noi din dotarea SUA, vor participa la exerciții si misiuni întâi in Estonia si apoi in România. Informaţia vine după ce in urma cu câteva zile, avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale ale Marii Britanii au ajuns in Romania la baza de la Mihail Kogălniceanu pentru misiuni de politie aeriana pana la sfârșitul verii.

Trimiterea avioanelor americane F-35 peste ocean, la antrenamente in Europa, e o premiera, iar oficialii militari au precizat că desfășurarea avioanelor de lupta va permite forţelor aeriene americane „să-și demonstreze in continuare capacitățile operaționale”.

Acest mare exerciţiu, așadar, Noble Jump (NOJP 17), se va desfăşura de-a lungul întregii luni iunie si va testa capacitățile operaționale ale elementelor fortei NATO cu nivel ridicat de operativitate (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) si capabilitățile implementării Planului de acţiune pentru asigurarea capacitații operaționale a NATO (RAP) in România si Bulgaria.

În iulie, va avea loc în Bulgaria, România si Ungaria exercițiul Saber Guardian 2017 (SG 17). SG 17 este unul dintre cele mai mari exerciții desfăşurate in aceasta regiune, cu peste 25.000 de militari si 3.000 de mijloace tehnice din peste 20 de tari aliate si partenere, fiind condus de Forţele Terestre ale Statelor Unite din Europa (USAREUR).

Un rol central în coordonarea tuturor acestor operațiuni îl va juca baza militară și aeriană de la Mihail Kogălniceanu, în Dobrogea. În primăvară au sosit deja în România trupe dotate cu tancuri M1 Abrams, vehicule blindate Bradley si obuziere M109A6 Paladin.

Baza de la Kogălniceanu se dovedește astfel o piesă esențială a noului dispozitiv securitar NATO în estul Europei.