CSM a respins cererea Domnicăi Manole de a fi repusă în funcția de judecătoare

În una din cele mai cunoscute dispute din sânul puterii judecătorești, Consiliul Superior al Magistraturii a respins, astăzi, cererea Domnicăi Manole de a fi repusă în funcția de judecătoare, în ciuda unei decizii a Curții Constituționale, care îi era favorabilă reclamantei.



Domnica Manole a fost eliberată din funcție în luna iulie anul trecut, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a încuviințat mai întâi începerea urmării penale în privința magistratei pe motiv că a dat dreptate partidului de opoziție Platforma DA într-o dispută cu autoritățile, iar apoi a invocat un aviz SIS pentru a o declara incompatibilă cu funcția de judecător.

Ulterior, în decembrie 2017, Curtea Constituțională a decis că asemenea verificări din partea SIS interferează cu independența puterii judecătorești, CSM-ul, riscând să devină iluzoriu și neefectiv, puncta atunci magistratul Tudor Panțâru.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii și-au menținut însă decizia, considerând neîntemeiată cererea Domnicăi Manole. Fosta magistrată le-a reproșat membrilor CSM că au lipsit-o de dreptul de a se apăra:

„Nu mi-ați dat posibilitatea să mă expun, nu am cunoscut de toate acuzațiile care mi-au fost aduse în privința mea, stimați membri. Ați făcut un abuz care cred că va rămâne în istoria Republicii Moldova. De ce mi-ați încălcat toate drepturile, pentru faptul că am criticat activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru faptul că am solicitat ca activitatea dumneavoastră să fie transparentă, pentru că am criticat promovările dubioase pe care dumneavoastră le-ați făcut la Curtea Supremă de Justiție, pentru asta m-ați pedepsit, ați avut scopul să mă eliminați din sistem?!”

Domnica Manole a mai atras atenția că, pe lângă raportul Serviciului de Informații și Securitate, concedierea sa a avut la bază și alte acuzații, fără să existe însă decizii ale Colegiului Disciplinar.

Avocata fostei judecătoare, Viorica Grecu spune că, deși nu au mai existat asemenea precedente, nu era nicio piedică legală pentru anularea deciziei CSM-ului, pe care o consideră una unilaterală:

„Nu am venit aici pentru o încercare a sorții, noi am venit pentru că sunt temeiuri să-și anuleze hotărârea, doar că în Republica Moldova nimeni nu vrea să-și recunoască greșeala. În afară de aplicarea obligatorie a hotărârii Curții Constituționale, este a doua parte a chestiunii cu acuzațiile care au fost inculpate la demitere, și ei dacă ar fi admis cererea, ar fi recunoscut că au greșit.”

Viorica Grecu spune că nu vor contesta decizia de azi a CSM-ului, pentru că la Curtea Supremă de Justiție va fi reluată cauza în care se cere anularea deciziei de demitere a Domnicăi Manole.

Într-un interviu recent pentru Europa Liberă, judecătorul român, Cristi Danileț nota că Domnica Manole a fost înlăturată într-un mod abuziv din justiția moldovenească. Argumentul său, pe care l-a invocat și azi avocata fostei judecătoare este că CSM nu este în drept să înlăture oamenii din magistratură decât în urma unei anchete disciplinare efectuate de către Inspecția judiciară sau Colegiul disciplinar.

Anterior modul expeditiv în care justiția a examinat cazul Domnicăi Manole a fost comentat în termeni critici de șeful reprezentantei diplomatice de la Chișinău a Comisiei Europene și de alți câțiva ambasadori ai unor state occidentale.