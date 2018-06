„Mai are rost să ne ducem la vot?”

Dezbaterile de la Curtea Supremă de Justiţiei au loc cu ușile închise, dar sub presiunea protestatarilor, care se întreabă unde este votul lor. La proteste a participat şi învingătorul alegerilor de la Chișinău, Andrei Năstase.



Manifestanții care s-au adunat în fața Curții Supreme de Justiție sunt hotărâți să continue acțiunile de protest până când nu va fi validat mandatul de primar câștigat de Andrei Năstase la alegerile din 3 iunie. Oamenii nu-și fac mari speranțe că scrutinul va fi validat, ținând cont de hotărârile instanțelor inferioare.

„N-avem încredere. Am pierdut tot ce a fost. La ce vot să ne așteptăm noi la toamnă? Mai are rost să ne ducem la votul pe care ei îl organizează? Nu mai are rost. De acum nu se mai poate.”

Europa Liberă: Nemulțumirea oamenilor ar putea schimba ceva?

Mi-i milă de copiii care și-au dat pentru prima dată votul, cum să le lămurești că ei intră în societatea asta, poftim crede-i...

Europa Liberă: Credeți că va apleca cineva urechea la ceea ce spun oamenii care au ieșit în stradă?

„O să fie un miracol, ei au trecut linia roșie. Dacă 28 de țări europene le spun una și le arată direcția în care merg, da ei neagă.”

Ca și la protestul de duminică, manifestanții au scandat că justiția selectivă le-a furat votul. În pofida indignării care putea fi citită pe chipurile protestărilor, unii manifestanți au găsit și părți pozitive. În opinia lor, aceste acțiuni vor trezi spiritul civic și-i vor face pe oameni să nu trateze cu indiferență ceea ce se întâmplă la vârful puterii.

„Sper că mulțimea asta o să deschidă ochii și, datorită acestor proteste, o să vadă că noi suntem o putere oarecare și la alegerile din noiembrie, sper că, vor ieși mai masiv, să-i dăm jos, și pe Dodon, și pe Plahotniuc, că ne-am săturat de dânșii.”

„Ceea ce am văzut ieri, asta înseamnă că poporul încă mai are putere, asta înseamnă că poporul are cuvânt și își dorește ceva mai bun pentru viitor.”

Ce se va întâmpla dacă va urma o decizie favorabilă lui Andrei Năstase? Interlocutorii mei au avut păreri împărțite:

„Eu n-am încredere absolut deloc în justiție, și nu numai eu, toată lumea n-are încredere în ei”...

„O să fim extrem de mulțumiți și o să ne dăm seama că, cum nu este, dar în țara noastră mai există și justiție corectă. Și într-adevăr am ajuns la ultima instanță care ne dă ultima picătură de speranță.”

„Eu cred că trebuie să fim cu ochii pe ei, că ei sunt hoți și trebuie să te păzești de hoți. Totul un singur om hotărăște. Eu cred că nu mai contează pentru ei nimic, nici Europa. Cum n-ai da, noi știm deja că alegerile sunt pierdute, cele parlamentare.”

Acțiunea de protest decurge pașnic, sub supravegherea a zeci de polițiști. Indiferent de decizia magistraților, participanții la demonstrație au rămas cu un gust amar, pentru că spun ei, justiția ar fi anulat un exercițiu democratic, lucru care îi face să pună sub semnul întrebării soarta alegerilor din toamnă.