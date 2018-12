Crăciunul acuzaților

Poate că oamenii au dreptate să se ospăteze și să se veselească. Și poate că toți ce ce le fac morală sau să îi calcă pe sentimente de Crăciun greșesc.

În lumea occidentală, apropierea Crăciunui poate fi depistată ușor la tv. Un val de clipuri acoperă spațiul publicitar cu secvențe insuportabile. Copii înfometați, sugari zbierînd de sete, ochi triști care cer din Africa ajutorul privitorului. După 2-3 minute, se aude o voce care promite eliberarea: cu numai doi sau trei sau cinci euro, lire sau dolari te poți spăla de vină. Îi trimiți cutărei organizații care va opri plînsul și chinurile copiilor.

Acest sport repetat an de an mizează pe culpă: tu stai și te îmbuibi, în vreme ce, peste mări și țări, alții suferă de foame. E nedrept. Ce nu ne spune vocea care cere bani e că guvernele occidentale toarnă de zeci de ani sute de miliarde în contul țărilor care suferă. Și că banii vin tot de la cel înghite acum curcanul cu noduri. Și că prea mulți din acești bani sînt deviați sau furați. Măcar de Crăciun, bietul om de rînd are dreptul să nu mai stea în boxa acuzaților.