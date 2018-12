Cornelia Cozonac: „Patru criterii de integritate: activitatea politică, gestionarea averii, exercitarea funcțiilor publice, cazier juridic”

O coaliţie de organizaţii neguvernamentale moldovene, aliniate sub sloganul „Pentru un Parlament curat”, sunt pregătite să se uite cu atenţie pe trecutul concurenţilor electorali şi să-l descrie pentru electorat înainte de alegerile din 24 februarie 2019. Cel puţin un competitor politic – blocul ACUM – s-a declarat hotărât să ia în calcul la modul cel mai serios evaluarile coaliţiei. Cornelia Cozonac, care conduce una din organizaţiile membre, Centrul de Investigaţii Jurnalistice, este invitata noastră matinală, care ne va prezenta criteriile şi mizele evaluărilor.

Europa Liberă: Nu e prima dată când veniți cu această inițiativă, dar parcă de data asta sarcina ar fi mai complicată. Cum va reuși coaliția să evalueze un număr atât de mare de candidați?

Cornelia Cozonac: „Da, este inițiativa civică „Pentru un Parlament curat”, formată din câteva organizații neguvernamentale, care anul acesta este la al treilea exercițiu de acest fel. Am mai încercat în 2009 și 2010 la alegerile parlamentare. Inițiativa și-a propus și ceea ce vrea să facă este să monitorizeze candidații înscriși în cursa electorală pentru Parlament, ca să informeze, pe de o parte, cetățenii să poată să-și dea un vot informat atunci când merg să decidă și, pe de altă parte, să încercăm să responsabilizăm clasa politică ca să promoveze pe listele de partid persoane integre, persoane care nu au probleme de integritate și care vor veni să lucreze în interesul cetățenilor și nu în interesul personal, al grupurilor, al partidelor sau, eventual, al oligarhilor sau altor persoane.

Un grup de jurnaliști din cadrul Centrului de Investigații Jurnalistice și Asociației Presei Independente monitorizează, deja am început să monitorizăm candidații care și-au anunțat sau potențialii candidați pentru cursa parlamentară din 2019 după patru criterii de integritate: integritatea în activitate politică, aici ne uităm la traseismul politic, dacă au umblat prin mai multe partide; integritatea în gestionarea averii și intereselor personale, aici monitorizăm tot ceea ce ține de interesele personale, de avere, cum își gestionează averea, de afaceri, dacă averea este conformă cu veniturile pe care le declară și, respectiv, ne uităm la tot ce are sau utilizează, de exemplu, mașini, case, dacă sunt înscrise, nu sunt înscrise, cum a crescut averea pe durata mandatului de deputat, de exemplu, sau dacă dețin funcții publice. Un alt criteriu ține de exercitarea funcțiilor publice sau de partid, eventual. Aici la fel verificăm tot ce ține de funcția publică, rapoarte, tot, tot ce ține de activitate și căutăm să vedem dacă au fost sau n-au fost probleme atunci când a deținut funcția publică sau funcția de partid. Și la fel ne uităm și la cazierul juridic, dacă persoana respectivă nu a avut probleme cu legea, dacă nu are dosare, a fost sau nu a fost cercetată în anumite dosare.”

Europa Liberă: Da, e limpede. Dna Cozonac, dar, uitați-vă, e una când ai zece candidați și e alta când s-ar putea să fie sute de competitori. Mă refer la cei din circumscripții care își vor înainta acolo candidaturile. Cum veți reuși?

Cornelia Cozonac: „Da, în acest an e mai dificilă munca noastră, pentru că noi suntem o echipă nu atât de mare de jurnaliști. Am cooptat jurnaliști de investigație de la mai multe medii de informare, dar într-adevăr se anunță o listă foarte mare de candidați. Am încercat, anul acesta am propus partidelor să îndeplinească un chestionar la care fiecare candidat să răspundă la mai multe întrebări ce țin de integritatea lui și asta un pic ne va ajuta atunci când vom finaliza aceste profiluri ale candidaților, dar deocamdată doar trei partide au răspuns solicitării noastre și toți candidații au îndeplinit acest chestionar, dar candidați sunt foarte mulți...”

Europa Liberă: Și ce înseamnă asta, dacă doar astea trei vor rămâne?

Cornelia Cozonac: „Da, este dificil, pentru că la toate partidele care își anunță intenția să se înscrie în cursa electorală sunt liste de partid și vor fi și liste cu candidați nominali, este un număr mare de candidați. Noi deocamdată am luat numărul de candidați conform șanselor de a accede în Parlament.”

Europa Liberă: Vă întrebam, dacă doar trei partide au completat aceste chestionare, am putea înțelege de aici că doar aceste trei partide recunosc, cum ar veni, activitatea dvs.?

Cornelia Cozonac: „Da, partidele care își doresc sunt partidele de opoziție, cei care își doresc ca să promoveze pe liste persoane integre, ei au anumite filtre și pe interior, au anunțat deja și au răspuns și solicitării noastre de a răspunde deja întrebărilor noastre legate de integritatea candidaților. Celelalte partide nu au dat curs solicitării. Am avut și în anii precedenți, atunci când am propus partidelor să-și elimine candidații cu probleme. Nu a răspuns nici un partid, deci nici un partid nu și-a eliminat candidații în cazul cărora noi dovediserăm deja că există mari probleme de integritate, unii au ajuns ulterior și în Parlament.”

Europa Liberă: Și cum priviți această reținere a partidelor să asculte, ca să zic așa, de vocea societății civile?

Cornelia Cozonac: „Sunt unele partide care deja sunt la guvernare și în cazul lor există multe probleme despre care a scris presa, în cazul mai multor reprezentanți ai acestor partide, care au probleme de identitate. Vedem și legat de finanțarea partidelor că există multe surse care nu sunt tocmai legale, foarte multe persoane donează, cel puțin pe hârtie, sume foarte mari, mai mari decât veniturile. Prin urmare, eu cred că aceste partide de fapt au un alt scop de a veni la guvernare, nu cel de a lucra în interesul cetățenilor, există interese de grup, interese ale unor grupuri de interese, care vor să-și promoveze oamenii în funcții publice și ulterior aceștia să lucreze în interesele lor.

Asta vrem noi de fapt să arătăm și cetățeanul în final să decidă pentru care partid își poate da votul, dacă este un partid onest, care vrea să-și promoveze oamenii pe criterii de integritate și profesionalism și ulterior aceștia să lucreze în interesul cetățenilor și partide care au de fapt alte scopuri, nu tocmai cele declarate.”

Europa Liberă: Apropo de criteriile pe care le enunțați la început, cele patru criterii. Cât de dificil este să acumulați informație, vă uitați doar pe ce a scris presa, vă uitați și aveți poate acces la anumite baze de date?

Cornelia Cozonac: „Verificăm totul din baze de date deschise. Unele sunt, evident, cu plată, dar verificăm din toate sursele posibile și, respectiv, jurnaliștii verifică și prin metode de investigație, punem cap la cap anumite informații și vedem ce se ascunde în spatele lor. Verificăm totul, și la Cadastru, și la Camera Înregistrării de Stat, și rapoartele Curții de Conturi, rapoartele organelor de drept, ale altor instituții publice, rapoartele financiare ale partidelor politice, pentru că, ziceam și mai înainte, sunt multe persoane care donează de multe ori sume mult mai mari decât veniturile lor, luăm în calcul și investigațiile jurnalistice făcute anterior, dar verificăm foarte bine toată informația și avem și un grup de juriști de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, care verifică. După ce jurnaliștii fac profilurile, juriștii deja fac un fact-checking și verifică absolut toată informația pe care o scriem noi.”

Europa Liberă: Și toate aceste verificări doar la partidele care au acceptat, ca să zic așa, colaborarea cu dvs. sau la toate partidele?

Cornelia Cozonac: „La toate partidele.”

Europa Liberă: Deci, indiferent?

Cornelia Cozonac: „Da. Deci, noi am luat de la toate partidele un număr foarte mare de candidați, la cei cu șanse mai mari - un număr mai mare. La această etapă avem în jur de 400 de candidați, care sunt verificați.”

Europa Liberă: Am înțeles. În acest an, noutatea acestui exercițiu va fi că se dublează cumva și cu certificatele de integritate pe care va trebui să le emită CNA. V-ați gândit cum se poate întâmpla, de exemplu, un candidat al cărui profil va arăta, s-ar putea întâmpla profilul să arate bine, iar certificat de integritate să nu primească sau invers?

Cornelia Cozonac: „Nu știm cum va fi cu certificatele de integritate emise de CNA. Noi vom face niște profiluri care vor fi publice, în care vom arăta toate detaliile, ceea ce am găsit noi. Va fi interesant dacă unii candidați cu probleme de integritate pe care le vom stabili noi vor primi certificatul de integritate de la CNA. Vom vedea. Deci va fi interesant dacă CNA le va oferi certificat de integritate și, respectiv, noi vom găsi că candidații respectiv au probleme de integritate. Până la urmă, cetățeanul va trebui să fie atent la chestiile acestea.”

Europa Liberă: Deci, până la urmă, tot cetățeanul? Nu aveți prea mare încredere că vor exista și alte, ca să zic eu așa, reacții?

Cornelia Cozonac: „Vom vedea cum vor acționa organele de drept. Ceea ce am observat este că societatea și mai ales cei care vor să candideze vor să treacă testul de integritate și la societatea civilă. În ultimul timp chiar avem multe solicitări de la persoane care vor să candideze, vor să se înscrie pe o listă de partid, dar vor să meargă la partid pentru discuții având și testul trecut la noi. E o parte nouă și pentru noi acest tip de activitate. Am primit deja mai multe solicitări și chiar recent am discutat că vom monitoriza și vom oferi profilul candidaților și persoanelor care vor să se înscrie pe o listă de partid.”