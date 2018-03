Gary Cohn, „o voce a rațiunii” se retrage din anturajul președintelui Trump

Consilierul Casei Albe pentru economie, Garry Cohn a demisionat. Care sint reactiile in Statele Unite? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Garry Cohn este considerat in Congres un interlocutor rational si capabil, care a reusit sa obtina reforma fiscala, una dintre cele mai importante realizari de pina acum ale administratiei Trump. Acum el a demisionat, nefiind de acord cu tarifele impuse de presedinte pentru importuri de otel si aluminiu.

Republicani continua sa incerce sa reduca anvergura tarifelor, dar chiar daca vor reusi au pierdut un aliat important la Casa Alba. Acum, presedintia nu mai are intre consilierii de rang inalt, adepti ai comertului liber si, in aceste conditii, observatorii se intreaba ce ar putea urma, inclusiv posibilitatea ca Statele Unite sa se retraga din NAFTA, acordul de comert liber cu Mexic si Canada.

La plecare lui Cohn, senatorul republican Bob Corker a spus „Rolul lui a fost sa sopteasca in urechea presedintelui, pentru a contracara alte voci. Si acum nu va mai face asta” – a aratat senatorul. „O voce a ratiunii”- l-a caracterizat pe Cohn si senatorul republican John Thune.

Conservatori din Congres se intreaba cine il va inlocui pe Cohn, in conditiile in care vocile protectioniste par acum sa domine la Casa Alba. Republicani se tem ca daca tarifele impuse de Trump declanseaza un razboi comercial, asta ar fi rau pentru economia americana, dar si pentru sansele lor in alegerile din toamna, care tocmai se redresasera dupa reducerile de impozite. Presedintele Comisiei pentru Finante, senatorul Orin Hatch, care a incercat sa-l convinga pe Trump sa nu impuna tarife, a spus ca Gary Cohn este una dintre cele mai competente persoane cu care a lucrat in politica, exprimindu-si opinia ca poate va fi convins sa ramina.

Aceasta este o schimbare pentru că Garry Cohn este democrat si initial, a fost privit de republicani cu scepticism. Si fara el, protectionistii par sa aiba o mai mare marja de actiune. Deputatul republican Peter King crede ca un bun inlocuitor ar putea fi analistul Larry Kudlow, care este un adept al comertului liber. Dar deocamdata, ei isi pun speranta ca Trump insusi le va da ascultare, elogiind faptul ca este accesibil si se lasa convins, cu argumente. Primele semne apar pentru ca acum administratia vorbeste despre suspendarea temporara a tarifelor pentur firme din Canada si Mexic, din ratiuni de securitate. Dar in joc sint si aliati europeni si Corea de Sud, tara care incearca cu oarecare succes convinga vecinul de la nord sa renunte la arme nucleare.