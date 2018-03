Conferința de presă a lui Rex Tillerson după demiterea sa

La doar citeva ore dupa ce a fost concediat, secretarul de stat Rex Tillerson a organizat o conferinta de presa. Ce a spus Tillerson? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Relatari de presa arata ca Rex Tillerson a avut o conversatie telefonica, vinerea trecuta, pe cind se afla in Africa, cu seful consilierilor Casei Albe, John Kelly in care acesta din urma i-a spus sa-si scurteze calatoria si să revină la Washington, sfătuindu-l si sa fie atent la mesaje twitter.

Tillerson a revenit marti dimineata la ora 4 si s-a dus acasa sa se odihneasca inainte de o zi de lucru. Cind s-a trezit a aflat de la seful sau de birou despre mesajul twitter al presedintelui Trump in care anunta inlocuirea sa cu directorul CIA, Mike Pompeo.

La citeva ore dupa acea, Rex Tillerson a vorbit cu ziaristi acreditati la Departamentul de Stat, spunindu-le ca presedintele Trump l-a sunat de la bordul avionului sau. El le-a multumit personalului Departamentului de Stat si altor persoane cu care a colaborat, fara sa-i multumeasca insa si presedintelui Trump.

Apoi a prezentat ceea ce va urma in tranzitie. Absent de la conferinta de presa a fost sub-secretarul de stat, Steven Goldstein si el concediat pentru declaratia in care aratase ca Tillerson nu stie de ce a fost demis.

Odata cu plecarea celor doi, aproape toate pozitiile de la virful Departamentului de Stat sint vacante, singurul titular fiind diplomatul de cariera, Tom Shannon, care si-a anuntat pensionarea luna trecuta. Peste zece pozitii de asistent al secretarului de stat sint vacante, la fel stau lucrurile si cu peste treizeci de pozitii de ambasadori.

Vădit emotionat, fostul sef al firmei Exxon Mobil a explicat ca a preluat functia pentru a-si servi tara. El a mentionat progresele realizate in Corea de Nord, Afganistan si Siria, considerindu-le realizari ale mandatului sau. „Ma voi intoarce in viata privata, ca un cetatean privat, ca un american mindru, mindru pentru oportunitatea de a-mi fi servit patria” – a incheiat secretarul de stat, parasind incaperea fara sa raspunda intrebarilor ziaristilor. El va ramine in functie pina la sfirsitul lunii.