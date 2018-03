Amestecul Rusiei în alegerile americane: cazul George Nader

Relatari de presa arata ca un expert in Orientul Mijlociu, care a participat la intilniri secrete cu reprezentanti ai administratiei Trump, coopereaza acum cu anchetatorul independent Robert Muller. Ce semnificatie are aceasta situatie? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Persoana despre care este vorba e George Nader. Acesta a fost oprit si interogat, in ianuarie, de agenti federali, la aeroportul din Washington si de atunci coopereaza cu ancheta lui Robert Mueller, despre amestecul Rusiei in alegerile americane. Vizate – conform informatiilor de presa – sint doua intilniri la care Nader ar fi participat. Una in decembrie 2016, la New York, intre echipa de tranzitie a lui Trump si oficialitati din Emiratele Arabe Unite.

O a doua in ianuarie 2017, in Seychelles, intre oficialitati din aceeasi țară si Erik Prince, un colaborator al lui Trump. Nader a participat, de asemenea, si la intilnirea lui Prince, tot in insula Seychelles, cu un bancher rus, cu legaturi cu Vladimir Putin. Faptul ca Mueller doreste sa afle mai mult despre aceste intilniri da la iveala ca ancheta sa vizeaza mai mult decit implicarea Rusiei in alegeri ci si alte posibile conexiuni internationale, de natura sa influenteze administratia Trump. Intilnirea din decembrie 2016 – cind Trump era in tranzitie și nu a fost anuntata administratiei Obama – a adus consilieri ai lui Trump, intre care Jared Kushner, Michael Flynn si Steve Bannon si pe printul Mohammed bin Zayed al Nahyan.

Intilnirile din Seychelles au fost facute publice de Washington Post, dar nu se stie in ce au constat. Bancherul rus cu care Prince s-a intilnit intr-un bar este Kiril Dmitriev, directorul executiv al unei firme de investitii rusesti. Din anii ‘80 incoace, Nader – un personaj misterios – a tinut legatura intre lideri din Orientul Mijlociu si administratii succesive de la Washington. El are contacte importante in Liban, Siria, Israel si Iran si a circulat neingradit in tarile respective. Nader a participat la eliberarea de ostateci, a contribuit la negocieri de pace si discutii intre Statele Unite si aiatolahul Mohammed Hussein Fadlallah, un cleric siit care a inspirat crearea miscarii Hezbollah, in Liban. Se pare ca oficialitati din Emirate sint cele care au facilitat intilnirea din Seychelles cu Dmitriev. Intr-o depozitie la Congres, Prince a negat ca administratia Trump i-a cerut sa se intilneasca cu bancherul rus, adaugind ca oficialitatile din Emirate au sugerat intilnirea pentru a discuta oportunitati de afaceri.