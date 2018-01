Dezbaterea referitoare la imigrație în Statele Unite și eventualele concesii ale administrației Trump

În Statele Unite, cele doua părti se repozitioneaza în dezbaterea cu privire la imigratie. Care sînt pozițiile lor? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Recenta suspendare temporara a finantarii guvernului american s-a teminat atunci cind liderul republican al Senatului a promis ca va demara dezbaterea cu privire la situatia asa zisilor „dreamers”, persoane intrate ilegal in America pe cond erau copii si care incepind cu luna martie, risca deportarea. Imediat dupa aceea partile si-au facut cunoscut punctul de vedere.

Liderul minoritatii democrate, Chuck Shummer a spus ca oferta sa din negocierea cu privire la buget de a finanta zidul de la granita cu Mexicul, promis de Trump in campanie, nu mai este valabila.

Revenit in discutie, dupa ce fusese absent public in timpul negocierilor bugetare, presedintele Trump a spus ca ar putea lua in considerare o solutie in care unei mari parti a grupului de „dreamers” i se va oferi o cale de a obtine in cele din urma, dupa 10-12 ani, cetatenie. Casa Alba a mai spus ca va prezenta saptamina viitoare un proiect de lege cu privire la imigratie. Ceea ce administratia va propune insa in schimbul concesiei cu privire la „dreamers” este o finantare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului de la granita cu Mexicul si alte cinci miliarde pentru intarirea securitatii la frontiera.

Imediat dupa cele spuse de presedinte, un consilier de la Casa Alba a spus ca idea cetateniei pentru „dreamers” este doar un punct de discutie, nu o oferta ferma. Este o chestiune care stirneste multe pasiuni la dreapta spectrului politic american, o astfel de oferta a presedintelui prezentind un risc politic pentru el.

Conservatori cred ca daca ar face o astfel de oferta pentru sute de mii de „dreamers” acesta ar fi un semnal ca poti intra in Statele Unite ilegal si să obtii in cele din urma cetatenie. Presedintele Trump a tinut sa le transmita tinerilor „dreamers” sa nu fie ingrijorati pentru ca situatia se va rezolva. Presedintele mai vrea in afara de zid sa limiteze numarul membrilor de familie pe care un nou cetățean american poate sa-i aduca ca imigranti in tara si sa anuleze sau modifice viza loteriilor.