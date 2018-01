Statele Unite confruntate cu ofensiva turcă împotriva formațiunilor kurde din Siria

Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si-a materializat amenintarea de a ataca formatiunile kurde din Siria, care sint sprijinite de Statele Unite. Cum a reactionat Washingtonul? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Casa Alba a trimis un mesaj menit sa il faca pe Erdogan sa-si sisteze ofensiva, spunind că sprijinul american pentru sirienii de origine kurda va fi redus. Dar la putin dupa aceea Pentagonul a parut sa contrazica mesajul, aratind ca Statele Unite continua sa sprijine formatiunile kurde, chiar daca Turcia le-a invadat teritoriul din nord-vestul Siriei.

Situatia este complicata, din perspectiva americana. Turcia este un aliat NATO, mîniat de sprijinul american pentru kurzii din Siria, pe care Ankara ii considera o extensie a formatiunilor kurde separatiste din Turcia.

Pe de alta parte, kurzii au fost aliati de nadejde si de succes, ai Americii, in timpul conflictului din Siria, impotriva ISIS. Casa Alba nu este de acord cu un plan de a crea a forta condusa de kurzi in nord-estul Siriei, un plan caruia Ankara i se opune cu vehementa. Se pare ca planul respectiv isi are originea in terenul de confruntare din Siria si a fost elaborat de ofiteri cu rang mediu, fara sa fi fost prezentata la nivele inalte, la Casa Alba sau Consiliul pentru Securitate Nationala.

O oficialitate americana a spus ca fortele americane nu au legatura cu kurzii din nord-vestul Siriei, acolo unde Turcia a declansat ofensiva. Aceeasi sursa a adaugat ca exista o diferenta intre aliati, ca Turcia si parteneri conjuncturali, asa cum e cazul cu elementele kurde din Siria.

Aceste semnale sint menite sa ofere asigurari presedintelui Erdogan, ca Statele Unite pun pret pe alianta cu Turcia. Pentagonul are insa intentia sa creeze totusi o forta kurda in Siria si a formulat o declaratie in care sint scoase in evidenta meritele fortelor kurde in lupta anti-ISIS. Initial forta respectiva urma sa fie masata la frontiera cu Turcia, ceea ce a stirnit minia Ankarei, pentru ca acum planurile sa vizeze o prezenta kurda in zone din interior.