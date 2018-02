Războiul din Siria continuă după înfrîngerea grupării Statul Islamic

Care este situatia cu razboiul din Siria? Relatarea zilei de la Washington de la corespondentul Europei Libere.

Razboiul din Siria pare sa fi disparut de pe radarul comunitatii internationale, asta cel putin aparent. S-ar putea trage concluzia ca el s-a si stins, dar adevarul este altul.

Odata cu infringerea Statului Islamic si avansurile fortelor guvernamentale, conflictul parea unul jucat. Asta mai ales in contextul in care Statele Unite pareau sa-si fi pierdut interesul, in timp ce Rusia lui Putin parea in control. Dar, din decembrie incoace, circa 300 de mii de persoane au parasit tara, din cauza violentelor.

Intr-un interval de 48 de ore, saptamina trecuta, fortele guvernamentale au ucis circa 100 de persoane, cei mai multi, civili, rezulta din declaratiile personalului medical, de la fata locului. Natiunile Unite si-au exprimat ingrijorarea, au declarat situatia „extrema” si au cerut incetarea imediata a focului. In timp ce atacul fortelor guvernamentale se intensifica, Turcia a invadat zona de frontiera, in care actioneaza insurgenti kurzi, creindu-se astfel trei regiuni de conflict.

Disparitia ISIS nu facut decit sa lase loc la reaprinderea altor conflicte, care se intersecteaza acum pe teritoriul Siriei. In vestul Siriei, fortele guvernamentale infrunta o coalitie a rebelilor. Sprijinita de Rusia si Iran, armata siriana incearca sa elimine focare de rezistenta, intre care factiuni nationaliste armate si grupari islamiste. Bucuria care a insotit infringerea ISIS pare acum prematura pentru ca multi dintre luptatori actioneaza acum in clandestinitate, ca gherile.

O analiza aparuta in New York Times apreciza ca exista mii de astfel de luptatori in Siria. Occidentul este in expectativa si permite Rusiei, Turciei si Iranului sa controleze situatia, obisnuindu-se cu idea deocamdata Bashar al-Asad va ramine la putere.

Statele Unite ramin active si implicate in nord-estul Siriei, controlata de aliati kurzi. Experti apreciaza ca a crescut si probabilitatea unor confruntari intre Statele Unite si Rusia, pe terenul de lupta sirian. Dar in ciuda acestei situatii, exista si un efort de reconstructie, dupa ce conflictul a facut 400 de mii de victime si a dus la 11 milioane de refugiati. Dar pentru ca acest efort sa fie eficace, conflictul trebuie sa inceteze.