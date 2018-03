Statele Unite amenințate cu represalii pentru tarifele punitive la importurile de oțel și aluminiu

Nationalismul economic era pînă nu demult mai curând atributul stingii politice americane, legata de sindicate, decit al dreptei. Cum reactioneaza partnerii Americii cind presedintele republican, Donald Trump ameninta cu sanctiuni si tarife punitive? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Dupa ce Donald Trump a amenintat cu tarife punitive la importurile de otel si aluminiu, reactiile partenerilor comerciali nu se lasă asteptate. Ei avertizeaza ca ar putea lua masuri similare impotriva unor produse americane. Canada, China si Uniunea Europeana au spus de acum că vor impune tarife care ar putea rezulta in pierderi de exporturi, pentru Statele Unite, de miliarde de dolari. Acestea vor lovi in interesele fermierilor si producătorilor manufacturieri americani, pe care presedintele a promis in campanie sa-i ajute.

Economia americana este mai conectata acum ca niciodata la cea globala. Administratia Trump incearca sa obtina concesii de natura sa protejeze firmele americane de ceea ce considera competitie inechitabila din partea unor companii din strainatate. Trump vrea sa modifice Tratatul NAFTA cu Mexicul si Canada, ca si pe cel in vigoare cu Corea de Sud. Noile tarife anuntate complica ambele demersuri.

Administratia Trump nu controleaza insa economia globala si anunturile pe care urmeaza sa le confirme saptamina aceasta pot fi contestate la Organizatia Comerciala Mondiala. Daca aceasta da dreptate contestatarilor, atunci ramine de vazut cum se va raporta Casa Alba la regulile comerciale mondiale. Noile tarife deriva dintr-o prerogativa prezidentiala americana, care permite sefului executivului sa restrictioneze importuri pe ratiuni de securitate nationala.

Dar Organizatia Comerciala Mondiala ar putea sa nu fie de acord cu un astfel de rationament si – in plus – decizia ar putea antrena represalii. Ford a anuntat ca, in anticiparea deciziei presedintelui, preturile de pe piete au crescut pentru cele doua categorii de produse, ceea ce va avea un impact imediat asupra celor pe care consumatorii le platesc pentru achizitionarea de autovehicule. Uniunea Europeana are în vedere penalizarea a nu mai puțin de 3,5 miliarde de dolari, produse americane comercializate pe continent. Fermierii americani ar putea fi in special afectati, fiind unii dintre cei mai mari exportatori.

Pentru Trump, companiile producatoare de otel reprezinta un obiectiv principal, pentru ca a promis in campanie sa ajute aceasta industrie, care a pierdut sute de mii de locuri de munca, in ultimele doua decenii, pe seama automatizarii proceselor de productie si competitiei cu China in special, care produce la costuri reduse. In acest context, firmele de otel si aluminiu, sindicatele si democratii din America l-au laudat pe presedinte, pentru anuntul sau. Reprezentatul comercial american Peter Navarro a spus ca nu crede că decizia va antrena represalii pentru ca America este o piata atit de mare si pentru ca „ei stiu ca ne înșeală si că avem dreptul să ne apăram”.