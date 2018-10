Președintele Trump agită din nou spiritele în chestiunea imigrației

Într-un interviu recent, președintele a spus ca va revoca prin ordin executiv dreptul înscris în Constituție de a primi cetățenia americană al celor născuți în Statele Unite, dar din părinți care nu au această cetățenie.

Criticii s-au grăbit să-l contrazică pe presedinte. „Se joaca cu noi”,a spus David Leopold, avocat specializat in imigratie, care a adăugat: „De data asta nu vrea sa bage oameni la inchisoare, ci ataca dreptul nou nascutilor de a primi cetatenie americana. Miza este sa cistige alegerile, saptamina viitoare”.

Bătălia legală ține de interpretarea dată Amendamentului 14 la Constituția Americană, care prevede că orice copil născut in Statele Unite are dreptul la cetațenie americană, indiferent de statutul părinților.

Omar Jadwat, director de proiect la Uniunea Americana pentru Drepturile Civile a spus: „Daca esti nascut in Statele Unite, esti cetatean”. „Este revoltator ca presedintele să-și închipuie că poate anula garanții constituționale prin ordin executiv”, mai spune Jadwat.

Președintele Camerei Reprezentanților Paul Ryan a spus intr-un interviu la un post de radio: „firește că nu poate să o facă. Nu poți anula dreptul la cetățenie prin ordin executiv”.

Donald Trump a spus: „Sîntem singura țară din lume in care o persoana vine si are un copil si copilul devine cetatean american”.

Numai ca adevarul este altul, aproximativ alte 30 de țări, între care și Canada, oferă acest drept. Institutul pentru Politica de Imigratie estimeaza ca circa 4 milioane de copii sub virsta de 18 ani au dreptul la cetatenie in conditiile in care parintii sint in tara fara statut legal.

Se pare ca strategia Case Albe este sa lanseze doar această idee, despre care de altfel s-a mai discutat, pentru că ea este utila pentru baza electorală a președintelui, chiar dacă că procesul legal cu privire la aceasta chestiune, daca va exista unul, ar putea dura ani de zile.