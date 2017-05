Controverse la Cannes pentru a 70-a aniversare

Seara va fi deschisă de francezul Arnaud Desplechin cu filmul „Les fantomes d'Ismaël”. În total, 19 filme vor concura pentru marele premiu „Palme d'Or” care va fi decernat pe 28 mai. Anul acesta, juriul festivalului este condus de regizorul spaniol Pedro Almodovar, printre membri se numără actrița și realizatoarea franceză Agnes Jaoui, regizorul sud-coreean Park Chan-Wook, actorul american Will Smith și actrița chineză Fan BingBing.

Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la crearea festivalului de cinema de la Cannes, iar odată cu sărbătorirea acestei vârste simbolice, festivalul Cannes 2017 (17-28 mai) ar putea fi presărat cu o lungă serie de controverse.

Prima va fi prezența însăși în festival a realizatorului polonez-american Roman Polanski, cu noua sa ficțiune D'après une histoire vraie.

Chiar dacă filmul lui Polanski va fi prezentat în afara competiției, el riscă să stârnească proteste, dată fiind personalitatea lui Polanski și precedentul ceremoniei premiilor César, care trebuia să fie prezidată de Polanski. El însă s-a retras, în urma protestelor în legătură cu afacerea de viol asupra unei minore, veche de 40 de ani, pentru care SUA încă îi cer extrădarea.

În ianuarie, ministra de atunci pentru Drepturile Femeilor, Laurence Rossignol, considerase șocant ca Polanski să poată prezida ceremonia, când anual „zeci de mii de femei sunt victime ale violului”.

Juriul de la Cannes e prezidat anul acesta de regizorul spaniol Pedro Almodovar.

În secțiunea oficială, compusă din 19 filme, regăsim obișnuiți ai festivalului, precum austriacul Michael Haneke, care a primit deja premiul cel mare, Palme d’Or, chiar în două rânduri, pentru „Le Ruban blanc” în 2009 și „Amour” în 2012.

Celor 18 filme selecționate oficial le-a fost adăugat The Square al suedezului Ruben Ostlund, cu Elisabeth Moss și Dominic West.

Se adaugă „proiecțiile speciale”. Lungi-metraje precum Carré 35 de actorul Éric Caravaca și Le Vénérable W, documentr al cineastului elvețian Barbet Schroeder.

Alți abonați ai festivalului în cursa principală sunt francezul François Ozon, americanul Todd Haynes, Michel Hazanavicius și Sofia Coppola.

Două filme suplimentare au fost adăugate secțiunii „Un certain Regard”, La Cordillera a argentinianului Santiago Mitre, un thriller politic cu Ricardo Darin și Walking past the future al chinezului Li Ruijun.

Filmeul de animație Zombillénium de Arthur de Pins șit Alexis Ducord, comedie familială cu zombies, vampiri și loups-garous (vârcolaci), adaptarea unei benzi desenate eponime, va fi proiectat într-o secțiune socială destinată copiilor.

Tot o noutate este și prezența seriilor și foiletoanelor TV, precum și a filmelor în realitate virtuală, iar cu ocazia acestei aniversări a 70 de ani va fi proiectat noul film al regizorului francez André Téchiné, căruia i se va aduce un omagiu cu ocazia prezentării noului său film Nos années folles, cu Pierre Deladonchamps, Céline Sallette și Grégoire Leprince-Ringuet.

Cu totul, 49 de filme figurează în programul selecționat și ales de directorul general Thierry Frémaux.

Altă noutate: proiectarea unui film scurt în realitate virtuală, care durează doar șapte minute și e semnat de Alejandro Gonzalez Inarritu, regizorul filmelor Birdman și The Revenant.

Kidman, Farrell, Lindon și Huppert

Pa partea glamour, vor călca pe covorul roșu starurile anglo-saxone obișnuite, Joaquin Phoenix, Colin Farrell și Nicole Kidman, care joacă în trei din filmele proiectate. Francezii Vincent Lindon, Isabelle Huppert și Adèle Haenel vor urca de asemenea scările celebrului Palais des Festivals.

— 49 de lungmetraje din 29 de țări au fost reținute în selecțiile oficiale dintre cele 1.930 propuse celui mare festival mondial de cinema, printre care filme prezentate în afara competiției, în „vizionări de la miezul nopții” sau în „vizionări speciale”. Numărul filmelor înscrise a fost de 1.869 în 2016.

—Din acest total, 19 lungmetraje figurează în competiție și 16 în secțiunea mai specializată "Un certain regard".

—Din cele 19 filme aflate în competiție pentru Palme d'Or, patru sunt semnate de regizori francezi, patru de americani, două de coreeni și câte unul de regizori din Ungaria, Marea Britanie, Austria, Rusia, Ucraina, Grecia, Germania și Japonia.

—Trei femei se află în cursa pentru Palme d'Or, exact același ca și anul trecut: americanca Sofia Coppola, japoneza Naomi Kawase și britanica Lynne Ramsay.

—Selecția numără nouă filme de debut, față de șapte anul trecut și opt în urmă cu doi ani.

Filmele în competiție pentru Palme d'Or:

"The Meyerowitz Stories", de Noah Baumbach

"Okja", de Bong Joon-ho

"In the fade", de Fatih Akin

"120 battements par minute", de Robin Campillo

"Les Proies", de Sofia Coppola

"Rodin", de Jacques Doillon

"Happy end", de Michael Haneke

"Wonderstruck", de Todd Haynes

"Le Redoutable", de Michel Hazanavicius

"The Day after", de Hong Sang-soo

"Hikari", de Naomi Kawase

"Mise à mort du cerf sacré", de Yorgos Lanthimos

"A gentle creature", de Sergei Loznitsa

"Jupiter’s moon", de Kornél Mundruczó

"L'Amant double", de François Ozon

"You were never really here", de Lynne Ramsay

"Good Time", de Benny et Josh Safdie

"Loveless", d'Andrei Zviaguintsev

The Square, de Ruben Ostlund