Igor Boțan: „Nu trebuie să ne mire când vom afla că această gaură neagră, Transnistria, a fost fieful oligarhilor care s-au îmbogățit”

Vasile Botnaru discută cu directorul Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), Igor Boțan, despre cota de participare a cetățenilor cu drept de vot din stânga Nistrului la alegerile parlamentare din 2018.

Europa Liberă: Pe măsură ce ne apropiem, ne vom fi apropiind de ziua alegerilor parlamentare, tot mai mult o să ne gândim la resursa de electori transnistreni, cu pașapoarte moldovenești. Uitându-ne înapoi, în ce măsură a fost folosită această resursă de concurenții electorali din Republica Moldova?

Igor Boțan: „În primul rând, trebuie să luăm în considerare faptul că autoritățile moldovene, atunci când au purces la desemnarea circumscripțiilor uninominale, habar nu aveau și nu știau câți cetățeni cu drept de vot pot veni la votare în ziua alegerilor.”

Europa Liberă: Dar nu știu câte pașapoarte au eliberat?

Igor Boțan: „Nu, ei știu câte pașapoarte au eliberat – aproximativ 250 de mii de buletine de identitate –, dar nu există nicio cifră care să indice, cel puțin aproximativ, cam câți concetățeni din Transnistria ar putea participa la alegeri.”

Europa Liberă: Dar cei care au fost la prezidențiale nu ar fi o cifră de referință?

Igor Boțan: „Ea nu poate fi o cifră de referință, dar, în același timp, trebuie să luăm în considerare că în cele opt cicluri electorale pe care le avem de la independență încoace, la alegerile parlamentare au participat aproximativ 10 mii de alegători din Transnistria.”

Europa Liberă: Recordul l-a obținut, totuși, Igor Dodon?

Igor Boțan: „Da. La alegerile prezidențiale au participat, dacă nu mă înșel, 17 mii de cetățeni. Oricum, dacă împărțim 17 mii la doi, că avem două circumscripții uninominale, nu putem compara această cifră de aproximativ șase-șapte mii de alegători pentru o circumscripție cu circumscripțiile normale, hai să le zicem așa, de pe teritoriul Republicii Moldova, de pe malul drept, unde într-o circumscripție electorală sunt 50-60 de mii de alegători.”

Europa Liberă: Există experiența ucrainenilor încă, de a-i chema pe transnistreni la alegerile prezidențiale din Ucraina. Acolo ce cotă de participare s-a înregistrat?

Igor Boțan: „Cota de participare este una foarte joasă, dar știm că transnistrenii participă activ la alegerile din Federația Rusă, pentru că se deschid secții de votare pe teritoriul Transnistriei și cetățenilor le este la îndemână să participe la aceste alegeri.”

Europa Liberă: Adică, să contăm pe faptul că transnistrenii vor veni la circumscripțiile deschise pe teritoriul Republicii Moldova este utopic?

Igor Boțan: „Ei vor veni, probabil, în limitele în care s-au deprins să vină. Ne putem aștepta la 10-15 mii de participanți. Totuși, există un lucru foarte specific în cazul Transnistriei și al acestor circumscripții – cei care vor să candideze pot colecta semnături în orice circumscripție electorală. De exemplu, prietenii Transnistriei din Găgăuzia pot colecta cel puțin 500 de semnături pe teritoriul Găgăuziei și se pot înregistra în calitate de candidați pentru circumscripțiile transnistrene.”

Europa Liberă: Dacă veni vorba despre colectarea de semnături, autoritățile nerecunoscutei republici nistrene, cum i-au tratat pe votanții care voiau să meargă la anumite scrutine?

Igor Boțan: „Au declarat că e dreptul lor să participe la aceste alegeri, pe cont propriu să se deplaseze, niciun fel de activități electorale, deschidere a secțiilor de votare, promovare a campaniilor pe teritoriul Transnistriei sau colectarea semnăturilor pentru listele de subscripție autoritățile din Transnistria nu permit.”

Europa Liberă: Dar au avut favoriți? De exemplu, în cazul lui Dodon, Tiraspolul „oficial” are anumiți favoriți, pe care i-ar vedea mai curând în fruntea statului Republica Moldova?

Igor Boțan: „Probabil, ar avea, dar niciodată nu dau pe față că au astfel de favoriți. Ceea ce pot face autoritățile, dar nu doar autoritățile, același „Sheriff”, care este atotputernic în Transnistria, poate pune la dispoziția anumitor alegători sau chiar să-i motiveze pe anumiți alegători să participe la alegeri în circumscripțiile zise pentru Transnistria pentru a influența rezultatul alegerilor, lucru care a fost scos în evidență de Partidul Liberal și Mihai Ghimpu, care spunea că cei care vor fi aleși în circumscripțiile, chipurile, transnistrene, dar pe malul drept, vor fi în drept să promoveze separatismul, așa cum a fost la începutul anilor ’90, în numele poporului transnistrean, având mandatul și să nu uităm că atunci când a fost declarată independența Transnistriei, a fost declarată în numele deputaților aleși în circumscripțiile transnistrene. Este adevărat că deputații de toate nivelurile, dar, în primul rând, deputații aleși în Parlamentul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Cu o altă ocazie ne vom aminti cum au crescut „poftele” acelor deputați. Acum vreau să vă întreb invers: dacă forțele care sunt loiale Chișinăului și sunt localități care se subordonează autorităților de la Chișinău, aflându-se pe malul stâng al Nistrului, sunt cumva interesate de participarea la viața politică a nerecunoscutei republici nistrene? Vă întreb pe șleau: există o coloană a cincea a Chișinăului în așa-zisul soviet suprem de la Tiraspol?

Igor Boțan: „Nu cred că putem spune asta, dar nu este corect, pentru că Chișinăul oficial și noi, cetățenii Republicii Moldova, considerăm că Transnistria este parte inalienabilă a Republicii Moldova. Deci, toți cei care participă la alegeri în organele Transnistriei, ei fac acest lucru pentru a supraviețui mai degrabă…”

Europa Liberă: Și dacă tot participă, de ce să nu aibă Chișinăul o voce în interiorul acelui pretins soviet suprem?

Igor Boțan: „Nimeni nu pune piedici cetățenilor moldoveni care au și cetățenie transnistreană să participe la alegerile din Transnistria.”

Europa Liberă: Eu vă întreb dacă Chișinăul folosește această ocazie sau, dimpotrivă, condamnă însăși apartenența cetățenească la nerecunoscuta formațiune?

Igor Boțan: „Chișinăul nu are în general o atitudine și o poziție față de astfel de cetățeni, pentru că, așa cum spuneam, Chișinăul consideră întreaga Transnistrie o parte, deocamdată, nesupusă constituțional autorităților de la Chișinău, dar care aparține Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Vorbind despre acest areal politic, există formațiuni care pledează în interiorul Transnistriei pentru reunificarea cu Moldova?

Igor Boțan: „Probabil, „Sheriff” care se înțelege foarte bine cu coordonatorul de aici, de la Chișinău…”

Europa Liberă: Pe partea de comerț, nu neapărat pe politică?

Igor Boțan: „Pe partea de comerț, dar cred că și pe partea de politică. El rezolvă problemele legate de școlile românești din Transnistria, de accesul…”

Europa Liberă: Mai nou, ați văzut că i se reproșează și lui Poroșenko că, după ce are acasă Luganskul și Donețkul, cooperează bine-mersi cu Transnistria pe felia lui comercială?

Igor Boțan: „Da, așa a fost întotdeauna. Nici nu trebuie să ne mire nimic și nu trebuie să ne mire faptul că cândva vom afla că această gaură neagră, Transnistria, a fost fieful oligarhilor care s-au îmbogățit, iată, având la dispoziție această posibilitate de a face comerț cu o entitate nerecunoscută.”

Europa Liberă: Vă referiți și la oligarhi din Chișinău?

Igor Boțan: „Eu cred că, da, ne putem referi, pentru că chiar au recunoscut că progresele din ultima vreme, așa-zisele progrese li se datorează și am văzut că dl Dodon, deși a promis că soluționarea problemei transnistrene este o prioritate pentru Domnia sa, în ultimul interviu pentru presa din Transnistria a recunoscut că nu are absolut nicio pârghie și totul ce se întâmplă în așa-zisa reglementare transnistreană se face cu acordul oligarhilor de pe ambele maluri ale Nistrului.”

Europa Liberă: Părintele diplomației de stadion este considerat Vlad Filat. A avut și el relații mai neortodoxe cu Tiraspolul?

Igor Boțan: „Este o presupunere absolut valabilă. Cred că a avut. Să nu uităm că livrarea de energie electrică, apariția acestei firme căpușă a apărut exact atunci când Vlad Filat deținea puterea în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Să ne întoarcem, totuși, la întrebarea inițială: în ce măsură votanții transnistreni, pornind de la numărul lor, dar și de la ponderea lor, sprijinul pe care îl vor fi având din Federația Rusă, în ce măsură ei pot înclina balanța în favoarea unor forțe politice anume în viitorul scrutin parlamentar?

Igor Boțan: „Eu cred că influența lor este foarte mare. Să nu uităm că Ilie Ilașcu a avut „votul de aur”, dacă-i putem spune așa, atunci când Curtea Constituțională a decis de o manieră miraculoasă că majoritatea simplă din 101 este 52. Deci, votul a fost adus din Transnistria, un singur vot.”

Europa Liberă: Să concretizez: dacă acești votanți credeți că ar putea să răstoarne cursul european al Republicii Moldova?

Igor Boțan: „Cred că da, pentru că guvernarea din 1998 s-a putut menține datorită unui singur vot adus de la Glinoaia. Acum, Transnistria are oficial două mandate pe care le poate utiliza. Mai mult decât atât, înregistrarea candidaților pentru circumscripțiile din Transnistria se poate face, de exemplu, la Bălți, în Găgăuzia… Deci e suficient ca prietenii transnistrenilor din Găgăuzia, cei care au fost camarazi de arme la începutul independenței Republicii Moldova, ei cu mare ușurință își pot colecta acele 500 de semnături în Găgăuzia și se pot înregistra în calitate de candidați transnistreni. Dacă ne uităm la sondajele de opinie, vedem că ratingul socialiștilor, care pretind că sunt pro-euroasiatici, este aproape de jumătate. Deci, două mandate plus un mandat în Federația Rusă sunt per total trei. Deci, au o pondere foarte mare. Nu putem ignora, mai ales dacă ne amintim de cazul Ilașcu care atunci, este adevărat, a fost adus din Transnistria, dar a jucat în favoarea forțelor pro-europene.”