Igor Boțan: „Numai nu de mânia poporului și de amploarea protestelor se tem judecătorii, pentru că nu suntem în România”

Vasile Botnaru discută cu directorul Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), Igor Boțan, despre eficienţa protestelor.



Europa Liberă: Dle Boțan, acum când vedem amploarea protestelor de la București, dar și din Statele Unite, ne întrebăm cât de eficientă este această pârghie politică, cine o instrumentează, cine o capitalizează, gândindu-ne, în primul rând, la protestele din Republica Moldova, care au cunoscut apogee, dar și căderi, acum, probabil, mișcarea protestară este într-o oscilare negativă. Mai pot conta protestatarii pe o angajare comparabilă cu cea de la București?

Igor Boțan: „Protestele nu sunt scopuri în sine. Sunt drepturi prevăzute de Constituție. De exemplu, Constituția Republicii Moldova, dar și a României la capitolul drepturi fundamentale, prevede dreptul la întruniri. În cazul Republicii Moldova, este vorba despre art. 40, care a fost dezvoltat într-o lege a întrunirilor, care, iată, peste o lună de zile, va avea zece ani.”

Europa Liberă: Dar protestele pot fi încurajate prin randament și, dimpotrivă, descurajate prin diferite metode?

Noi am văzut cu toții cum mișcarea protestatară s-a stins cumva atunci când au fost introduse alegerile directe ale președintelui

Igor Boțan: „Sigur, în cazul Republicii Moldova, noi am avut o mișcare de protest, care a durat mai bine de un an de zile, iar acum se află într-o fază, hai să spunem așa, de așteptare, legată de procesul electoral. Noi am văzut cu toții cum mișcarea protestatară s-a stins cumva atunci când au fost introduse alegerile directe ale președintelui; manifestația de protest a trecut într-o altă fază de așteptare, că, iată, putem obține ceea ce dorim printr-un proces electoral dacă el ar fi liber și deschis, onest.”

Europa Liberă: La Chișinău s-a creat impresia că politicienii chiar au ignorat mesajele protestatarilor.

Igor Boțan: „Eu cred că protestele din Chișinău au avut un impact. Raportul „Kroll-1” a fost dat publicității, dezbateri în Parlament... Sigur că au fost identificați țapii ispășitori, guvernarea a găsit calea de a estompa valul protestatar și le-a oferit cetățenilor posibilitatea să participe la un scrutin; găselnița Curții Constituționale a fost una ieșită din comun, o parte din protestatari s-au prins la această găselniță a guvernării și a Curții Constituționale și mesajul lor a fost: „Oprim protestele, pentru că mergem la alegeri!”.”

Europa Liberă: Spuneați despre țapi ispășitori. Nu cumva îl aveți în vedere și pe Ilan Shor și protestele legate de acest nume, proteste și anti-proteste, proteste împotriva protestelor?

Igor Boțan: „Ilan Shor, din câte înțeleg, numai țap ispășitor nu este. Potrivit raportului „Kroll”, el este beneficiar, și este principalul beneficiar, și vedem că relația lui…”

Europa Liberă: Dar nu este singurul? În sensul acesta, este responsabil pentru toate escrocheriile.

Din perspectiva guvernanților din Republica Moldova, Ilan Shor este cea mai credibilă persoană, cel mai credibil cetățean din această țară

Igor Boțan: „Sigur că da. Din perspectiva guvernanților din Republica Moldova, Ilan Shor este cea mai credibilă persoană, cel mai credibil cetățean din această țară, pentru că denunțurile lui stau la baza principalelor condamnări în problema legată de furtul miliardului. Vedem că se bucură de libertate până în prezent, iar judecătorii, casta judecătorească reformată din Republica Moldova se teme să-i judece cazul în apel; și acest lucru trebuie menționat.”

Europa Liberă: Dar amănuntele care au apărut acum în dosar sunt luate de bune. Justiția a prezentat deja publicului niște amănunte care îl inculpă pe Vlad Filar, că ar fi beneficiat de cadouri nemeritate de la Ilan Shor.

Igor Boțan: „În privința lui Filat, puțini sunt cei care au întrebări, cu excepția faptului că dosarul lui a fost unu închis, nu a existat transparență deloc și el nu a avut posibilitatea să se apere, așa cum ar fi trebuit să fie.”

Europa Liberă: Inițial a încercat să se apere. Cam neîndemânatic, credea că sunt niște cadouri de la un prieten și când acolo au fost cadouri otrăvite.

Igor Boțan: „Aici nu încape îndoială că Vlad Filat își poartă partea sa de vină și responsabilitate, dar însuși procesul a fost unul viciat. Despre asta vorbește toată lumea și despre asta vorbesc și instituțiile internaționale, că avem o justiție selectivă. În privința domnului Shor, toată lumea vede – judecătorii se tem să participe la judecarea cazului Domniei sale; se bucură de libertate; face acțiuni de caritate; se pregătește pentru activitatea politică de mai departe; activele lui nu au fost confiscate. Un șir de lucruri foarte interesante, și, în același timp, avem raportul „Kroll”, care arată foarte, foarte clar că el a fost principalul beneficiar și grupul oamenilor afiliați lui au pus la cale toate aceste lucruri.”

Europa Liberă: De aici rezultă următoarea mea întrebare: Justiția, care spuneți Dvs. că se teme să se apropie de acest dosar, se teme de ce de fapt – de mânia poporului, de amploarea protestelor?

Numai nu de mânia poporului și de amploarea protestelor se tem judecătorii, pentru că nu suntem în România

Igor Boțan: „Nu. Numai nu de mânia poporului și de amploarea protestelor se tem judecătorii, pentru că nu suntem în România; numai că în România mai există un factor – Statele Unite și Uniunea Europeană susțin aceste manifestări într-un fel practic absolut deschis, ceea ce nu este în cazul…”

Europa Liberă: Și partidului de guvernământ, se pare că puțin îi pasă.

Igor Boțan: „Oricum, protestele sunt o măsură de presiune foarte eficientă…”

Europa Liberă: Să revenim în grădină noastră, totuși. Ultima mea întrebare vizează compatibilitatea protestatarilor. În trecut, începând încă de la „Orășelul libertății”, dar mai recent se adunau la proteste oameni în aparență incompatibili ca mesaj politic, ca opțiune. Atunci când Dodon și cu Usatîi, și cu Platforma DA erau împreună, se intersectau, cel puțin, unii strângeau nasul, li se părea jenant să fie alături, acum chiar nu se mai văd împreună. E justificată încolonarea unor protestatari pe scopuri concrete sau nu mai este posibil în Republica Moldova așa ceva?

Igor Boțan: „Atunci când în proteste participă partide politice, astfel de fenomene la care vă referiți se întâmplă. Și atunci, cei care contestă protestele ca mișcare de presiune asupra unei guvernări, cum a fost în cazul Republicii Moldova care a admis furtul, imediat invocă factori politici, factori legați de geopolitică. De aceea, soluția cea mai bună, dacă se dorește să se reușească, este ca protestele să fie, totuși, departe de… hai să spunem așa, de interesele politicienilor.”

Europa Liberă: Adică, drapelele de partid să fie lăsate la sedii?

Igor Boțan: „Sigur că da, sigur că da. Altminteri nu reușim, mai cu seamă că cei care s-au opus protestelor au avut la îndemână media-holdinguri, au avut bani, posibilitate să le discrediteze prin tot felul de manipulări ș.a.m.d. Și ne amintim – oameni pe care de-a lungul anilor i-am respectat, am văzut cu ce mesaje au venit. „Mai bine un fricos („Лучше быть трусом, чем трупом”), decât să fii un cadavru”, de exemplu. ”

Europa Liberă: „Mai bine un fricos, decât cadavru”?

Igor Boțan: „Da. Deci, astfel de spirit civic promovau oameni față de care am avut respect de-a lungul anilor și care, fiind cu pufușor pe botișor, iată s-au încadrat plenar într-o acțiune de manipulare a opiniei publice. E regretabil, dar asta avem. Învățămintele de după protestele pe care le-am avut sunt următoarele: atunci când protestele se organizează, trebuie să fie o temă foarte exactă care este abordată, cum a fost la începutul protestelor – furtul miliardului - și imediat s-au obținut și anumite rezultate. Cetățenii au văzut că informația poate fi obținută, informație foarte valoroasă; ne-am convin cu toții că statul este capturat, că instituțiile de drept au știut totul, dar nu au întreprins nimic, ceea ce este dovadă că cei care au fost numiți în funcții pe criterii politice au servit partidele și șefii partidelor care i-au numit, și nu interesul public…”

Europa Liberă: Rocada în Guvern se datorează cumva și protestelor?

Nu cred că ne putem aștepta la proteste civice, pentru că principalele teme sunt cele legate de reforma electorală

Igor Boțan: „Rocada, sigur că da, sigur că da. Noi înțelegem cu toții… Dar, iată, s-a găsit cineva care a fost mai abil, mai ager și a reușit, prin combinații specifice, să convertească 2/3 din fracțiunea Partidului Comuniștilor, să convertească 2/3 din fracțiunea fostului Partid Liberal Democrat și să aibă o majoritate nesperată, ca acum să ne spună că conduce Republica Moldova spre visul european al acestei țări. Eu nu cred că ne putem aștepta la proteste civice, pentru că principalele teme sunt cele legate de reforma electorală; protestul legat de reforma electorală este canalizat acum în mișcarea pentru colectarea semnăturilor, inițierea referendumului. Deci, dacă s-a ajuns la această decizie, eu cred că ea trebuie urmată. Partidele politice trebuie să se pregătească pentru alegeri…”

Europa Liberă: Pentru rutina politică…

Igor Boțan: „Pentru rutina politică și, într-adevăr așa cum am văzut, așteptările cetățenilor acum sunt concentrate asupra scrutinului care trebuie să aibă loc la sfârșitul acestui an, iar protestele din Republica Moldova, nu trebuie să uităm că au fost însoțite cumva, dacă putem spune așa, de protestele din Franța din 2015 și știm ce i s-a întâmplat Partidului Socialist din Franța și care a fost rezultatul așteptărilor cetățenilor, după ce protestele cumva s-au stins.”