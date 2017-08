„În cazul Germaniei nu există emigrație și dependență a bugetului de remitențele muncitorilor de peste hotare”

Europa Liberă: După cele două forumuri ale diasporei, cât de limpede este cum se vor forma acele circumscripții, mai ales că, între timp, vine de la Hotnews un articol, în care este citat Deutsche Welle, în care se sugerează că Germania, etalonul democrației europene, nu prea împărtășește acest punct de vedere că trebuie să mergem cu urna de vot după alegători?

Igor Boțan: „Există soluții universale pentru anumite probleme, de exemplu, problema drepturilor omului și există soluții care nu pot fi universale pentru asigurarea dreptului de vot. Republica Moldova nu poate fi comparată cu Germania. În Republica Moldova avem 1/3 din cetățenii cu drept de vot care se află peste hotare și, chipurile, guvernarea din Republica Moldova ar avea grijă de acești oameni, are chiar un birou specializat pe problemele acestor oameni. Mai mult decât atât, dacă ne referim la această diasporă, care constituie 1/3 din alegătorii Republicii Moldova, ea furnizează Republicii Moldova, pentru menținerea economiei de consum, aproximativ un buget anual.”

Europa Liberă: Prin urmare, e logic ca Guvernul să fie foarte îngrijorat de situația diasporei, să le dea și manuale, și preoți?…

Igor Boțan: „Sigur, pentru că acest Guvern, dacă este responsabil, trebuie să le transmită și un mesaj acestor oameni și mesajul ar fi trebuit să fie unul foarte simplu: „Majoritatea dintre voi, cei care vă câștigați pâinea peste hotare și mai asigurați familiile voastre din Republica Moldova, sunteți bineveniți să vă reîntoarceți cu un mic capital pentru a-l investi aici și pentru a porni o mică afacere”, pentru că aceasta era ideea principală atunci când s-a decis că diaspora trebuie implicată activ în alegeri. A fost decizia Guvernului.”

Europa Liberă: Dar e un cerc vicios, până când nu este un Parlament care să-i reprezinte, în foarte mare măsură nu se fac condiții pentru investirea acestor bani, prin urmare, o verigă importantă acum ar fi tocmai participarea diasporei la alegeri, numai că, fiți de acord, aici, la Chișinău, se creează impresia că fiecare dintre adversarii politici vrea să smulgă felia care susține, adică, de exemplu, Igor Dodon dă senzația că vrea secții de votare mai multe în Rusia și formațiunile proeuropene, dimpotrivă, contează pe migranții din Spania, Portugalia și Franța.

Igor Boțan: „Este adevărat ceea ce spuneți Dvs. Forțele politice organizate de aici, de la Chișinău, vor să profite de oamenii din diasporă pentru a-i atrage în exercițiul electoral după convingerile lor, hai să spunem așa.”

Europa Liberă: Să tragă jăratic la turta lor?

Igor Boțan: „Da. În privința domnului Dodon, trebuie să spunem că Domnia sa ne-a perforat urechile cu faptul că dorește ca acei din Federația Rusă să participe mai activ, să li se facă condiții ca să participe, chiar a insistat că el este promotorul ideii ca 25% din mandate să fie oferite celor din diasporă și transnistrenilor.

Până la urmă, domnul Dodon nici măcar nu s-a uitat în proiectul de lege care, peste noapte, așa cum au recunoscut colegii Domniei sale, a fost depus la Parlament și în care nu se regăsește nimic din promisiunile domnului Dodon de a-i reprezenta pe cei din diasporă. Acum, nimeni nu știe câți din diasporă vor putea să voteze în circumscripții în afara țării.

În 2010, guvernanții de aici, din Republica Moldova, pe valul integrării europene, au cerut bani de la europeni, de la instituții internaționale ca să implice acești oameni care s-au văzut nevoiți să părăsească țara noastră, pentru a-și asigura pâinea de toate zilele și traiul familiei și iată că această inițiativă care a venit de la guvernanți atunci când le-a trebuit foarte mult, acum este cumva ignorată sau trecută pe planul doi, tocmai din motive la care v-ați referit Dvs. Au văzut cum votează oamenii din diasporă și iată că celor care au pâinea și cuțitul în mână acum nu le place acest comportament electoral.”

Europa Liberă: Adică, riscă să ia un vot de blam în loc de un vot de sprijin?

Igor Boțan: „Sigur că, sigur că da, exact așa cum au luat ieri un vot de blam la sărbătorirea independenței Republicii Moldova. Și de aceea încearcă prin tot felul de subterfugii să canalizeze sau să scape de votul diasporei, lucru care sare în ochi. Iar dacă invocați Germania, Italia, mă iertați, dar Germania este cea mai dezvoltată țară și acolo nu există emigrație și nu există problema dependenței bugetului de remitențele acestor emigranți muncitori de peste hotare.”

Europa Liberă: Dar ce rost are să agiți, în general, diaspora, să o convingi să voteze, după ce că, de fapt, nu le acorzi suficiente locuri în Parlament, astfel încât într-adevăr ei să conteze prin mandatele pe care le vor fi obținut?

Igor Boțan: „Cel puțin, pentru a evita criticile, pentru că atunci când s-a schimbat Codul electoral, am văzut un atac furibund la adresa diasporei – a fost blamată această diasporă, i s-a incriminat că nici nu are dreptul să poarte această denumire, deși știau foarte bine că încă din 2012 chiar Guvernul are un birou care se numește Biroul pentru Relații cu Diaspora. Care a fost sensul ca instituțiile media afiliate partidului de guvernământ să declanșeze această ofensivă împotriva diasporei, după care să ajungă la concluzia că trebuie cumva, totuși, să aplaneze acest conflict pe care tot ei l-au provocat?”

Europa Liberă: Comisia care se va ocupa acum de trasarea circumscripțiilor cât de receptivă va fi la dorința diasporei de a participa la alegeri?

Igor Boțan: „Nu e vorba despre receptivitatea acestei comisii, este vorba despre comanda politică pe care vor avea-o din partea guvernanților, pentru că această comisie s-a format sub auspiciile Guvernului.”

Europa Liberă: Și acolo credeți că este imposibil să se obțină un echilibru de voturi?

Igor Boțan: „Nu, acolo este posibil să se obțină exact ceea ce vrea guvernarea – să facă o mică analiză, să lucreze cu rezultatele alegerilor din secțiile de votare respective și după asta să traseze hotarele acestor circumscripții, astfel încât să nu fie favorizată opoziția, hai să spunem așa, în Europa – opoziția proeuropeană, iar în Rusia – nici nu știm cum stau lucrurile de fapt.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. afirmați că hotarele acestor circumscripții vor fi trasate cu creion albastru?

Igor Boțan: „Eu cred că ele deja există; ele trebuie doar confirmate aceste hotare, prin activitatea așa-zisei comisii speciale de pe lângă Guvern.”

Europa Liberă: Și Comisia de la Veneția se va lăsa dusă cu preșul?

Igor Boțan: „Dar Comisia de la Veneția deja și-a jucat rolul…”

Europa Liberă: Adică, „micile ajustări” care se mai fac acum, deja nu-s de nasul Comisiei?

Igor Boțan: „Eu cred că ei le vor trimite Comisiei ca să-i spună: „Dragă Comisie, vezi, ne-ai criticat, dar noi, uitați-vă că am luat în considerare toate amendamentele și propunerile pe care le-ați avut.” Dar asta deja e un lucru…”

Europa Liberă: Deci, e o pagină întoarsă?

Igor Boțan: „E o pagină întoarsă, trecută. Asta pentru imaginea guvernanților se va face ca să spună: „Domnilor, vedeți, Comisiei de la Veneția i s-au transmis, am luat totul în considerare…” Dar Comisia ce-i? Credeți că Comisia se va întruni special pentru a discuta post-factum cum a reacționat Republica Moldova la aceste…?

Europa Liberă: Adică, ecluzele electorale sunt deja deschise?

Igor Boțan: „Sigur că da. Lucrurile sunt aranjate. Domnul Dodon a uitat de cele 25 de mandate, pe care le-a promis și pe baza acestei promisiuni s-a bazat toată activitatea Domniei sale…”

Europa Liberă: Dar și sloganele din corturile albastre, în care spunea: „Fiecare raion va avea un reprezentant”, și acelea s-au uitat?

Igor Boțan: „Acum, domnul Dodon e în rolul lui Leonid Ilici Brejnev – luptă pentru pace în toată lumea și a uitat de promisiunile pe care le-a avut pe domenii foarte, foarte exacte.”