Cine este Maria Butina?

O adevarata furtuna politica a fost declansata de cele spuse de presedintele Trump la conferinta de presa cu Vladimir Putin. Dar daca mai exista vreo indoiala ca Rusia nu doar a incercat, dar incearca in continuare sa se amestece in viata politica americana, reconfirmarea a venit ieri odata cu arestarea lui Maria Butina. Cine este ea? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Maria Butina are 29 de ani. Pe cind traia in Siberia, ea a creat gruparea ruseasca „Dreptul de a purta arme” si a ajuns sa lucreze pentru o oficialitate de rang inalt din Banca Centrala a Federatiei Ruse.

Maria Butina a fost arestata duminica de catre FBI la Washington, dupa ce agentia aflase ca avea intentia sa paraseasca tara. Acuzatiile arata ca Butina a incercat sa se foloseasca de conexiunile ei cu medii politice americane si sa se infiltreze in organizatii active in viata politica, cu scopul de a stabili canale de comunicare, care sa favorizeze interesele regimului de la Moscova. Ea este acuzata ca ar fi fost un agent acoperit al regimului rus. Intre gruparile pe care Maria Butina si seful ei, Alexander Torșin au incercat sa le infiltreze este influenta Asociatie a Posesorilor de Arme de Foc.

Intr-un mesaj email, datind din martie 2015, adresat unui proeminent conservator, Maria Butina isi manifesta intentia de a modifica atitudinea de ostilitate a Partidului Republican fata de Rusia, exploatind legaturile republicanilor cu asociatia respectiva.

Arestarea lui Maria Butina este un fapt semnificativ pentru ca ea a incercat sa penetreze si echipa de campanie a lui Donald Trump, pentru ca a-l convinge sa se pronunte pentru ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei.

Intr-o recenta carte despre campanie, autorii arătau că consilieri ai lui Trump – Steve Bannon si Reince Priebus – au devenit suspiciosi fata de Maria Butina, cind aceasta ajunsese sa participe la numeroase evenimente de campanie, punindu-i chiar o intrebare legata de Rusia lui Trump, la un miting la Las Vegas.

Eforturile lui Butina si Torșin de a se apropia de politicieni republicani au continuat si in 2016. Ea a incercat chiar sa faciliteze comunicarea intre Trump si Putin. Dupa alegeri, ea a incercat sa lucreze in echipa de tranzitie a presedintelui ales si sa faciliteze legaturi, inclusiv aducerea unei delegatii la Micul dejun cu rugaciune.

Butina s-a aflat in interval de doi ani de cel putin patru ori la evenimente la care au participat presedintele si familia lui, inclusiv inaugurarea. Trump urma sa se intilneasca cu Torșin, la Micul Dejun cu Rugaciune, dar intentia a fost dejucata cind un procuror spaniol a dat la iveala ca FBI-ul il investiga pe acesta pentru legaturi cu persoane implicate in spalare de bani. Dupa inculparea celor 12 ofiteri rusi de informatii, implicati in atacul impotriva alegerilor americane, cazul Maria Butina se adauga la argumentele ca Vladimir Putin nu spune adevarul cind pretinde, cum a facut-o intr-un recent interviu, ca Rusia nu s-a amestecat niciodata in treburile interne ale Statelor Unite.