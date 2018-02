Diploma, produsele lactate, și mersul economiei din R. Moldova

Pentru prima dată de la revenirea sa în Guvern, Chiril Gaburici a vorbit vineripublic despre scandalul diplomei. Suspiciunile că a intrat la facultate fără diplomă de absolvire a școlii generale au apărut pe când era premier, în 2015, determinându-l de rând cu alte chestiuni să-și dea demisia. Gaburici a vorbit în Parlament, la o lună jumătate de când este ministru al economiei, pentru a se apăra în fața unei moțiuni a socialiștilor. Dar nici azi n-a spus tranșant dacă are diplomă sau nu.

„Nimeni, nimeni în lumea asta nu-mi poate lua cunoştinţele, ceea ce am aici şi aici…”, a declarat vădit emoţionat Gaburici în timp ce, prin gesturi, şi-a arătat capul şi inima.

A numit însă „mizerii” faptul că tema a fost resuscitată din nou, imediat ce a acceptat noua funcţie publică, spunând totodată că nu se va opune şi va lăsa experienţa şi cunoştinţele sale să vorbească de la sine:

„Bani, poziţii, scaune puteţi să-mi luaţi, eu nu mă ţin de le, pentru că pot să mi le construiesc de la zero.

„Atunci când am acceptat propunerea să vin înapoi în politică, mi-am dat foarte bine seama că oi să existe mizerii de felul acesta care vor fi turnate asupra mea. Am acceptat şi am zis OK, atâta timp cât eu pot să-mi folosesc experienţa mea, am lucrat în companii mega-mari, am făcut inovaţii, am creat locuri de muncă - toate lucrurile acestea vorbesc despre faptul ce ştiu eu şi ce fac eu.”

Cei care i-au adus aminte noului ministru povestea cu diploma de studii au fost, în mod previzibil, liberalii.

Tot ei i-au amintit că a semnat, premier fiind în 2015, una din cele două decizii secrete de extragere a banilor din rezerva de stat pentru acoperirea găurii bancare, decizii văzute de multă lume ca fiind parte din scenariul fraudei.

Şi de această dată, părea extrem de emoţionat în timp ce răspundea, semn că ambele subiecte îl tulbură:

„Noi vorbeam atunci despre bănci care aveau datorii la circa un milion de cetăţeni. Vă imaginaţi ce putea să fie dacă oamenii ceea s-ar fi trezit dimineaţă cu anunţul că banca nu o să le întoarcă banii.”

În rest, ministrul s-a ţinut cu stoicism în faţa atacurilor opoziţiei socialiste, care i-a reproşat lipsa de înţelegere a gravităţii problemelor economice şi lipsa de viziune. Moţiunea împotriva lui Gaburici a fost printre primele lucruri pe care socialiştii le-au făcut odată cu începerea noii sesiuni parlamentare într-un an cu alegeri . Dar acesta e ministru doar de o lună, aşa că calculul socialiştilor a fost clar de la bun început – i-a interesat nu atât demiterea lui Gaburici, demitere pe care de altfel nici nu au cum s-o obţină, ci evidenţierea o dată în plus a eşecului guvernării de a porni motoarele economiei.

„Noi astăzi, dacă nu exportăm, ar trebui să ne aprovizionăm măcar ţara cu produse lactate. Dar noi avem 90 la sută importuri. Astea sunt politici?”, a spus un socialist.

„La investiţii, în 2011 am avut 205, 2013 – 180,l 2015 – 170, 2016 – 160, şi 2017 – 146 milioane de dolari – descreşterea e simţitoare”, a adăugat altul.

Socialiştii au mai urmărit se pare un scop pe timpul dezbaterii: să pună o parte din vina pentru eşecul economiei pe UE şi acordul de asociere şi liber schimb pe care l-a semnat cu Chişinăul.

Dar nu doar ei sau liberalii, care îşi prinseră de mese câte o foaie cu inscripţia „dimplama” şi cu semnul întrebării, au avut câte un calcul pregătit de acasă. Şi democraţii au profitat din plin de dezbaterea moţiunii pentru a-şi lăuda guvernul, întrucât ar fi reuşit să stabilizeze economia, dar se pare şi pentru a-i oferi lui Gaburici platformă de a impresiona.

Până şi speakerul Andrian Candu a ieşit la tribună ca să-l apere pe Gaburici şi politicile economice ale guvernului.

Guvernarea de la Chişinău are în general o analiză optimistă a mersului economiei, chiar dacă economiştii independenţi cred că trendul ascendent din 2017 este mult prea neînsemnat ca să fie simţit cu adevărat.

Actualul ministru ar avea de gând să pună două accente: să-şi folosească relaţiile cu lumea investitorilor pentru a-i aduce în R. Moldova şi să aducă îmbunătăţiri substanţiale infrastructurii de drumuri.